• Auto123 effectue un premier essai du tout nouveau Volvo EX90 2025.

Newport Beach, Californie – Le Volvo EX90 a été présenté une première fois il y a près de deux ans. Dire qu’il était attendu est un euphémisme. Il est toutefois sur le point de débarquer en concession et nous avons enfin pu le conduire lors du lancement médiatique mondial que la firme suédoise a tenu dans le sud de la Californie, à la fin du mois d’août.

Le choix de l’endroit est facile à comprendre : le modèle est assemblé en Amérique du Nord, à l’usine que Volvo opère près de Charleston, en Caroline du Nord.

Au menu, une présentation du modèle et de la technologie qu’il met de l’avant, ainsi qu’un essai routier complet destiné à nous faire découvrir ses prouesses routières.

Plusieurs choses sont à retenir de ce premier contact, certaines très positives, d’autres plus… inquiétantes, disons ça comme ça.

|

Volvo EX90 2025 : quoi de neuf ?

Outre le fait qu’on est en présence d’un nouveau produit ici, c’est tout ce qui est derrière qui est nouveau. L’EX90 repose sur une structure développée pour les véhicules électriques. Et même si L’EX90 ne sera pas un véhicule à volume, il se veut le porte-étendard de la « nouvelle Volvo », cette compagnie qui s’est engagée à être 100 % électrique dès 2030, et carboneutre en 2040.

À ce titre, l’approche est agressive en matière de choix de matériaux avec des produits durables, recyclés, etc. Le Volvo EX90 contient, en matière recyclée, 15 % d’acier, 25 % d’aluminium ainsi que plus de 105 livres de plastique et de matériaux d’origine biologique. C’est environ 15 % du plastique total utilisé pour le véhicule.

C’est ça qui est à retenir à propos de ce produit, bien plus que tout ce qu’il présente de « nouveaux ».

Volvo EX90 2025, de profil | Photo : D.Rufiange

Design du Volvo EX90 2025 - 8,5/10

Si le design est aussi tout frais, une chose ne change pas, toutefois, soit cette signature Volvo qui est fort reconnaissable. La barre qui traverse le logo de façon diagonale à l’avant est bien sûr l’élément qui trahit tout, ainsi que la signature des phares qui reprennent le design du marteau de Thor. L’ensemble fait très Volvo.

Ce qu’on remarque aussi, et c’est à la mode à travers l’industrie, et d’autant plus crucial avec un produit tout électrique, c’est le caractère épuré des lignes. Malgré son format, l’EX90 semble avoir été dessiné pour fendre l’air du mieux qu’il le peut. Même le design des jantes contribue à favoriser un meilleur aérodynamisme.

Volvo EX90 2025, intérieur | Photo : D.Rufiange

Volvo EX90 2025, sièges | Photo : D.Rufiange

À l’intérieur

Plusieurs choses retiennent l’attention ici. Démêlons le tout.

D’abord, côté design, c’est encore plus épuré à l’intérieur qu’à l’extérieur, comme si cela était possible. Le mot minimaliste résume tout. Certains aimeront alors que d’autres qui aiment bien profiter de quelques boutons faciles d’accès pour des contrôles comme les sièges chauffants, la climatisation et l’intensité de la ventilation, seront déçus.

Il y a un bouton pour le volume, toutefois, à la console. Si vous ne le voyez pas, vous n’êtes pas en état de conduire.

L’interface multimédia est mieux que ce qu’elle était chez Volvo, si bien que la période d’adaptation pour bien se retrouver à travers les menus ne devrait pas être trop longue. L’écran du système s’étend sur une diagonale de 14,5 pouces, avec les systèmes intégrés de Google. Apple CarPlay peut être connecté au système, sans fil.

L’autre chose qui se laisse apprécier, c’est la qualité des matériaux, et leur composition également. Ça demande une habitude, mais tout est agréable au toucher, et la qualité de construction nous a semblé très solide. Le niveau de confort est aussi très bon aux deux premières rangées. Pour l’accès à la troisième, c’est un peu restreint, et une fois installé, on s’imagine déjà avoir hâte d’arriver à destination. Acceptable pour les adultes sur de courtes distances, mieux adaptés pour les plus jeunes… ou plus petits, tout simplement.

L’équipement est bien sûr complet, ce qui est le minimum à ce prix. Ce qui est un peu bizarre avec l’offre, c’est que la différence n’est que d’environ 5000 $ entre les deux variantes. Si vous avez 110 000 $ à mettre sur un modèle, allez-vous vous priver de l’équipement additionnel pour 5000 $. Poser la question, c’est y répondre.

Volvo EX90 2025, commandes sur écran | Photo : D.Rufiange

Technologie du Volvo EX90 2025 - 7,5/10

Le nouveau EX90 est bardé des plus récentes technologies. Tellement que c’en est impressionnant. D’ailleurs, Volvo mentionnait elle-même lors de la présentation du modèle, en 2022, que son EX90 « ne serait pas simplement un nouveau véhicule, mais un ordinateur sur roues très perfectionné. »

Franchement, la note 10 sur 10 aurait pu être attribuée ici au seul aspect technologique du EX90. Cependant, pour obtenir la perfection, encore faut-il l’offrir. Et c’est là que le bât blesse, car lors de notre journée d’essai, de nombreux pépins sont venus marquer notre expérience au volant. Et on ne parle pas de cas isolés. Nos collègues d’autres médias ont aussi vécu quantité de bogues, et de nature différente, de surcroît.

La « clé » du Volvo EX90 2025 | Photo : D.Rufiange

Quelques exemples. Lors de notre séance au volant, à deux reprises, un message d’erreur est apparu à l’écran pour nous indiquer que certains systèmes de sécurité ne fonctionnaient plus (caméras et radars étant hors contrôle). Puis, en quelques occasions, lorsque nous avions à descendre et à remonter dans le véhicule après un arrêt, ce dernier ne reconnaissait plus la clef. Cette dernière prend la forme d’une carte de chambre d’hôtel. On doit la placer à un endroit bien précis à la console, là où le véhicule est censé la reconnaître.

Bouge la clef, retire la clef, remets la clef. Hop, le véhicule la reconnaît, puis non, et puis oui… Enfin, vous voyez le topo. Qu’est-ce qui ne fonctionnait pas avec une bonne vieille clef traditionnelle ? Et le bouton de démarrage ? (remarquez qu’il est absent depuis un bout avec les véhicules électriques de la marque).

C’est beau, la techno, mais c’est comme si l’on essayait d’en faire trop.

Pour illustrer un autre problème qui ne devrait même pas avoir lieu d’être, certains collègues n’ont pu ouvrir le coffre à gants du véhicule, car la touche tactile à l’écran ne répondait pas. Oui, Volvo a éliminé le bouton physique pour ouvrir le coffre à gant.

Bref, l’impression générale qui s’est dégagée de l’exercice, c’est que le véhicule n’était pas fin prêt.

S’il y a une bonne nouvelle malgré tous ces bogues, c’est qu’ils sont de nature informatique, et qu’une mise à jour via les voies hertziennes pourra tout régler assez rapidement et facilement. Enfin l’espère-t-on. N’empêche, ça laisse perplexe.

Volvo EX90 2025, trois quarts arrière | Photo : D.Rufiange

Motorisation du Volvo EX90 2025 – 9,0/10

L’EX90 se pointe avec une batterie de 111 kWh, ce qui va promettre une autonomie qui est pour le moment annoncé à 495 km. Ça pourrait varier d’une poussière, les chiffres étant confirmés du côté américain, mais pas encore au Canada. La puissance est à 510 chevaux et 671 lb-pi de couple grâce à la présence de deux moteurs électriques à aimants permanents qui assurent du coup le rouage intégral.

Notez que le modèle va offrir la recharge bidirectionnelle, si bien qu’il sera possible d’alimenter votre demeure ou quantité d’appareils en cas de panne de courant.

Volvo EX90 2025, sur la route | Photo : D.Rufiange

Conduire le Volvo EX90 2025 – 9,0/10

Si plusieurs trucs ont déçu lors de ce lancement, ce n’est pas le cas de l’expérience de conduite, que l’on peut qualifier d’irréprochable. L’accélération, le freinage, la tenue de route, grandement facilitée par la suspension pneumatique et adaptative, c’est franchement bien. Et la qualité de l’insonorisation n’est rien de moins qu’exceptionnel, et je ne mâche pas mes mots ici. On peut chuchoter à l’intérieur… sur l’autoroute.

Chercher des défauts à l’expérience de conduite qu’offre ce véhicule montrerait de la mauvaise foi. L’exécution est sans faille.

Consommation

Il est toujours bien difficile d’évaluer avec grande précision la consommation d’un véhicule, à essence ou tout électrique, lors d’un lancement. Les trajets sont plus courts, souvent montagneux, et nous ne sommes pas toujours tendres avec l’accélérateur.

N’empêche, nous avons constamment observé une cote de 35 kWh par 100 miles, ce qui se traduit par 21,9 kWh pour 100 km, ce qui est fort acceptable pour un véhicule de cette taille. Et de ce poids. On a vu pire, mais le Volvo EX90 fait quand même osciller la balance à 6000 livres (2775 kg). Un bloc de béton, vous dites ?

Concernant la recharge, Volvo annonce une capacité maximale de 250 kW, et un temps de 30 minutes environ pour faire passer le niveau de la batterie de 10 % à 80 %. Et conseil des concepteurs ; limitez, lorsque possible, la recharge à 80 %, afin d’assurer la longévité de votre batterie.

Volvo EX90 2025, phare | Photo : D.Rufiange

Les prix canadiens du Volvo EX90 2025

Deux versions seront au menu au pays, soit Plus et Ultra, respectivement offertes à 110 000 $ et 115 600 $. La deuxième propose des trucs intéressants comme la suspension pneumatique et le châssis actif (avec amortisseurs qui peuvent s’ajuster 500 fois par seconde), ainsi que des sièges plus enveloppants avec fonction de massage, entre autres.

Bien franchement, pour la différence de prix… Si vous avez les moyens de vous payer la version Plus, logiquement, vous devriez trouver les fonds pour la variante Ultra.

Une drôle de stratégie.

Le mot de la fin

Volvo n’aura jamais dit aussi vrai en parlant d’un ordinateur sur roues pour décrire son véhicule. Le niveau de technologie est impressionnant, voire hallucinant, et nous n’avons qu’effleuré la pointe de l’iceberg ici. Par exemple, l’EX90 est équipée de puissants systèmes (lidar par Luminar technologies et NVIDIA Orin en ce qui a trait au processeur) qui vont permettre au véhicule d’apprendre de votre comportement et de ceux des autres sur la route pour qu’il (le véhicule) développe ensuite ses propres aptitudes en conduite autonome (avec des capacités qui seront ajoutées au modèle plus tard, via les mises à jour hertziennes).

Tout cela est impressionnant, mais c’est la fiabilité de ces systèmes qui inquiète pour le moment.

Rome ne s’est pas construite en un jour.

Du reste, si vous recherchez un VUS électrique de luxe, l’EX90 a tout pour vous combler… à condition qu’il fonctionne sans bogues.

Volvo EX90 2025, avant | Photo : D.Rufiange

Volvo EX90 2025, coffre | Photo : D.Rufiange

Volvo EX90 2025, roue | Photo : D.Rufiange

Volvo EX90 2025, volant | Photo : D.Rufiange

Volvo EX90 2025, bouton pour système audio | Photo : D.Rufiange

Volvo EX90 2025, coffre avant | Photo : D.Rufiange