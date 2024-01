C’est en 2002 que Volvo a présenté à la planète son premier véhicule utilitaire sport, le XC90 (année modèle 2003). Il s’en est fallu de peupour que le premier VUS de la marque apparaisse une trentaine d’années plus tôt, toutefois.

C’est en effet ce qu’on apprend via le site Autoblog qui reprend une publication de l’entreprise qui a partagé des croquis d’un prototype sur lequel elle a travaillé dans les années 70.

Croquis du prototype de Volvo Photo : Volvo

Le modèle semblait être porteur d’un style rudimentaire, très carré, à l’image d’autres baroudeurs de l’époque comme le Toyota FJ40 ou le Ford Bronco. Doté de deux portières et d’une surface vitrée généreuse, on peut imaginer un style assez spartiate à l’intérieur, si l’on se fie à la tendance de l’époque avec ce type de véhicule.

Le modèle, selon ce qu’on raconte, était destiné à des marchés étrangers, notamment l’Afrique et les pays en voie de développement. Ça explique la simplicité du design et des panneaux de carrosserie, faciles à réparer.

Sur une des images, on peut voir l’avant qui reprend le style qui était celui des voitures de la marque à l’époque, notamment ceux de la série 200. Ironiquement, le design des phares semble avoir inspiré la suite des choses chez Volvo, car leur forme, ainsi que celui de la grille, n’est pas sans rappeler ceux de la berline 780, commercialisée à la fin des années 80 et au début des années 90.

Design du prototype de Volvo datant des années 70 Photo : Volvo

On ne voit pas l’arrière, mais avec la présence d’une roue de secours, on devine la présence d’une portière à ouverture latérale. Le reste du design nous fait comprendre que la partie arrière du toit aurait probablement été amovible, et que le modèle était pensé pour la conduite hors route, comme en témoignent ses porte-à-faux courts, ainsi que des angles dans les parechocs, visant à faciliter l’affrontement d’obstacles.

C’est le chef de la direction de Volvo à l’époque, Pehr Gyllenhammar, qui a demandé à Gunnar Falck, le responsable du design à ce moment, de créer cet utilitaire.

On ne sait pas pourquoi le modèle n’a jamais vu le jour.