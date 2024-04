Le concept ID.Code préfigure l’avenir du style Volkswagen

• Le concept ID.Code de Volkswagen a été dévoilé au Salon de l’auto de Beijing.

Le Salon de l’automobile de Beijing bat son plein ces jours-ci. Majoritairement, ce sont des produits pensés et conçus pour le marché chinois qui y ont été présentés, des véhicules qui ne verront jamais l’Amérique du Nord. Mais on retrouve dans le lot plusieurs nouveaux véhicules intéressants.

Le concept ID.Code dévoilé par Volkswagen a retenu notre attention, car il présente un style résolument différent de celui auquel nous a habitués la marque au fil des années. Est-ce que ce dernier préfigure l’avenir du style chez Volkswagen ?

Le nouveau concept ID.Code de Volkswagen | Photo : Volkswagen

Ce serait du moins le cas pour tous les produits chinois que projette la compagnie. Le design est épuré et très arrondi, et ne présente aucune référence avec ce qu’on a connu chez cette marque au fil des années. Alors qu’on se tourne vers un avenir très électrique, le moment de changer l’image est bien choisi.

Le design aurait été apparemment conçu pour la clientèle chinoise de Volkswagen. Si la réponse est bonne ailleurs sur la planète, soyez certains que la compagnie sera à l’écoute.

Dévoilement du concept Volkswagen ID.Code | Photo : Volkswagen

Sans surprise, ce concept est animé par des moteurs électriques et une batterie lithium-ion. Des panneaux solaires intégrés dans le toit en verre sont également là pour fournir de l’énergie. La compagnie est aussi fière d’annoncer un véhicule offrant un système de conduite autonome de niveau 4, grâce à la présence de « capteurs, de lumières, de caméras et des écrans les plus avancés de notre époque. »

Le niveau 4 permet au conducteur d’abandonner totalement le contrôle du véhicule pour se détendre en lisant un livre ou en faisant d’autres tâches connexes. Lorsque le véhicule prend le contrôle, le volant se rétracte et les sièges avant peuvent pivoter de 180 degrés. Ils peuvent également s’incliner pour permettre aux gens de dormir pendant les déplacements. Verra-t-on cela un jour, vraiment ?

Design extérieur du concept Volkswagen ID.Code | Photo : Volkswagen

Le modèle est aussi équipé de trucs très futuristes, comme un système d’éclairage d’accueil qui transforme le véhicule en avatar numérique qui fournit des informations au conducteur et aux autres usagers de la route. La carrosserie située sous la barre lumineuse est partiellement transparente, et lorsque le propriétaire s’approche, une séquence d’accueil visuelle et sonore est diffusée, alors que les prévisions météorologiques pour les deux heures à venir s’affichent.

Il est même expliqué qu’en situation de conduite autonome, les systèmes d’éclairage sont censés « interagir avec les autres usagers de la route. » Aucune précision n’a été donnée là-dessus.

Aperçu du concept Volkswagen ID.Code de l'intérieur | Photo : Volkswagen

Sièges du concept Volkswagen ID.Code | Photo : Volkswagen

À bord, nul doute, on a affaire à un concept alors que la présentation n’a rien de commun avec ce que l’on connaît avec les véhicules de production. On décrit l’endroit comme l’espace de vie que l’on retrouve à la maison dans son salon. Le cocon est fait de matériaux respectueux de l’environnement. Des écrans transparents intégrés aux vitres latérales vont même afficher des informations pertinentes pour les occupants. On est vraiment en présence d’un concept qui étudie toutes les possibilités pour l’avenir.

Là où c’est plus intéressant, c’est lorsque la compagnie mentionne que son concept ID.Code est un aperçu d’une nouvelle génération de VUS, ce qui signifie que la signature de ce modèle est appelée à passer à la production, avec les changements et adoucissements nécessaires attendus avec ce genre de passage.

Ce qui sera à voir, c’est si cette nouvelle signature stylistique sera introduite en Chine, ou en d’autres marchés à travers le monde.

Volkswagen ID.Code, de profil | Photo : Volkswagen

Volkswagen ID.Code, de haut | Photo : Volkswagen

Le concept Volkswagen ID.Code, roue | Photo : Volkswagen