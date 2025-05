Volkswagen Group envisage sérieusement d'introduire la technologie des véhicules électriques à autonomie étendue (EREV) sur le marché européen, selon Martin Sander, responsable des ventes de la marque VW, lors du Salon de l'auto de Shanghai.

Pensez au Chevrolet Volt

Les EREV combinent une plateforme électrique avec un moteur thermique jouant le rôle de générateur pour recharger la batterie une fois cette dernière déchargée. Cela permet d’augmenter considérablement l’autonomie totale du véhicule.

Actuellement, seuls Leapmotor (marque chinoise partiellement détenue par Stellantis) et Mazda commercialisent des EREV en Europe.

Une technologie en phase avec les enjeux européens

Oliver Blume, PDG du Groupe Volkswagen, a appelé l'Union européenne à envisager une exemption pour les EREV dans l'objectif de 2035 visant à n'autoriser que les ventes de véhicules zéro émission. Selon lui, ces véhicules pourraient faciliter la transition vers l’électrification pour de nombreux consommateurs.



Le concept Volkswagen ID. Era | Photo : Volkswagen

Une approche pragmatique inspirée de la Chine

Blume admire la manière pragmatique dont la Chine pousse vers l’électrification sans imposer d’interdiction stricte des moteurs thermiques. Volkswagen a d’ailleurs présenté à Shanghai son premier concept de véhicule à autonomie étendue, destiné au marché chinois : le VW ID Era. Ce gros VUS à trois rangées de sièges promet 300 km d'autonomie en électrique pur, auxquels s’ajoutent 700 km grâce à un moteur thermique.

Vers un développement européen spécifique

En Europe, Volkswagen ne compte pas utiliser la motorisation développée avec SAIC pour la Chine. Selon Martin Sander, VW travaille sur son propre système d’EREV pour le marché européen, bien que peu de détails aient encore été dévoilés.

La renaissance de la technologie EREV

Historiquement, des marques européennes comme BMW et Mercedes-Benz avaient écarté les EREV au profit des hybrides rechargeables. Mais pour Oliver Blume, les avancées des nouvelles générations de véhicules électriques rendent aujourd’hui les EREV « beaucoup plus confortables et pertinents », qualifiant cette technologie de « renaissance ».

Une tendance mondiale en croissance

Aux États-Unis, Stellantis a lancé le Ram 1500 Ramcharger, un pickup à prolongateur d’autonomie doté d'une batterie de 92 kWh et offrant jusqu'à 1100 km d'autonomie combinée. D’autres marques comme Genesis et Ford développent également des modèles EREV. Jim Farley, PDG de Ford, souligne que les clients perçoivent les EREV comme de véritables véhicules électriques, utilisant l'énergie électrique pour 95 % de leurs trajets.

En Europe, Leapmotor propose déjà le C10 REEV, un VUS intermédiaire vendu au même prix que son équivalent 100 % électrique. Mazda commercialise également le MX-30 R-EV, un petit VUS combinant un moteur rotatif de 830 cm³ et une batterie de 17,8 kWh.

Un avantage économique certain

Les EREV présentent aussi un avantage économique notable : ils coûtent moins cher à produire que des VÉ traditionnels, notamment pour les véhicules de grande taille. Comme l'explique Jim Farley, l'architecture des EREV, sans transmission ni arbres de transmission complexes, permet de réduire significativement les coûts pour les clients.