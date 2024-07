• Auto123 met à l’essai l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024.

Après cette année, Alfa Romeo va mettre fin à la commercialisation des versions haute performance Quadrifoglio de la berline Giulia et du VUS Stelvio, alors que la transition vers l’électrification prend forme et fait deux autres victimes à moteur V6. Ces variantes ornées d’un trèfle à quatre feuilles en sont donc à leur dernier tour de piste.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, avant | Photo : D.Boshouwers

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024 – quoi de neuf ?

Rien, vraiment, puisqu’il s’agit d’un modèle en fin de carrière. Alfa Romeo a supprimé le différentiel arrière à vecteur de couple du modèle Quadrifoglio pour le remplacer par un différentiel mécanique conventionnel à glissement limité.

À l’intérieur, le Stelvio 2024 profite d’un nouvel écran de 12,3 pouces à affichage numérique pour les informations relatives à la conduite. Ce dernier est bien sûr placé devant le conducteur.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, de profil | Photo : D.Boshouwers

Design de l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024 - 8,5/10

Même si la berline Giulia est la beauté de la famille, les lignes relativement épurées du Stelvio accrochent l’œil. Nous avons même remarqué le regard approbateur de plusieurs lors de notre semaine d’essai. Dans cette catégorie, le Stelvio est devant la plupart de ses rivaux en matière de style.

L’emblème Quadrifoglio (trèfle à quatre feuilles) trône sur le côté gauche du véhicule, où il est presque un peu trop gros et criard à notre goût. Paradoxalement, les indices indiquant la présence d’un plus gros moteur sous le capot sont peu nombreux ailleurs sur la carrosserie. À l’arrière, nous trouvons un échappement à quatre pots, plutôt qu’à deux.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, écusson Quadrifoglio | Photo : D.Boshouwers

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, intérieur | Photo : D.Boshouwers

L'intérieur

Le Stelvio montre quelques signes de vieillissement à l’intérieur. Avec une diagonale de 8,8 pouces, l’écran multimédia est petit par rapport à ceux offerts par la plupart des concurrents du segment. La visibilité à l’arrière n’est pas très bonne en raison de la ligne de toit effilée. Le volume de chargement est dans la moyenne pour un véhicule de cette taille, avec 535 litres. Ce n’est pas le VUS compact le plus pratique sur le marché.

Les sièges sont toutefois confortables et le nouveau combiné d’instruments à affichage numérique est impressionnant. L’espace à la deuxième rangée est acceptable.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, bouton de mode de conduite | Photo : D.Boshouwers

La technologie dans l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024 - 7,0/10

Modèle en fin de vie veut dire pas de mises à jour significatives, on s’entend. Et c'est le cas du Stelvio Quadrifoglio. Cela dit, Alfa Romeo a doté son modèle du nouveau combiné d’instruments à affichage numérique de 12,3 pouces, et cette variante en profite également. Néanmoins, si la taille de l’écran multimédia vous importe, ce millésime n’est peut-être pas pour vous ; BMW et Audi sont en avance à ce chapitre.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, phares | Photo : D.Boshouwers

Motorisation de l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024 - 8,0/10

Le moteur V6 biturbo de 2,9 litres du modèle Quad développe 505 chevaux et 443 lb-pi de couple. Le 0-100 km/h s’effectue en 3,8 secondes et la vitesse maximale est de 283 km/h. La configuration est à propulsion, mais le rouage intégral est accessible grâce à la technologie de la boîte de transfert active, qui transfère instantanément la puissance à toutes les roues lorsqu’une adhérence accrue est nécessaire.

Il est évident qu’avec une telle fiche technique, ce véhicule offre bien plus que ce qu’il est possible d’exploiter sur des routes normales. Mais ce qui compte, c’est que l’on ressent l’accélération musclée à chaque départ et que l’on sent le VUS épouser la route comme peut le faire une voiture.

L’inconvénient avec ce groupe motopropulseur est sa consommation de carburant peu impressionnante, ce qui n’est pas surprenant. Nous avons enregistré une moyenne de plus de 14 litres aux 100 km en conduite mixte, ce qui n’est pas à la hauteur de la consommation officielle de 13,9 litres aux 100 km (en ville) et de 10,3 litres aux 100 km (sur route).

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, sur la route | Photo : D.Boshouwers

Conduite de l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024 - 8,5/10

Les deux qualités précitées — l’accélération initiale et l’adhérence à la route — sont excellentes, et elles sont complétées par une direction réactive et engageante qui fait que ce Stelvio est un plaisir à conduire sur des routes de montagne sinueuses, par exemple. On est assis plus haut dans ce véhicule que dans la Giulia, ce qui fait qu’on n’oublie jamais qu’on se trouve au volant d’un VUS, mais son groupe motopropulseur fait de son mieux pour nous le faire oublier.

Et ne croyez pas que vous allez vivre une expérience de conduite saccadée en ville ou lorsque vous faites la navette avec les membres de votre famille. L’accélération est féroce, mais elle se fait en douceur, la transmission automatique à huit rapports faisant un excellent travail en intervenant au bon moment, sans rechigner. La tenue de route, si agréable sur les routes de campagne, est tout aussi satisfaisante en circulation urbaine.

Le mode de conduite dynamique offre tout le nécessaire : tout — accélération, changement de vitesse, direction, suspension, freinage — monte d’un cran ou deux, y compris le son du moteur, qui passe au niveau d’une symphonie mineure. En gros, il prend ce que vous entendez au démarrage et le rend permanent. Ma femme a détesté, j’ai adoré. Vénus et Mars. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez utiliser le mode Race qui désactive l’antipatinage et le contrôle de la stabilité et laisse l’échappement faire des ravages sonores.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

Avec son moteur féroce et à son comportement routier convaincant, nous sommes tristes de voir la version Quadrifoglio du VUS d’Alfa Romeo quitter le marché nord-américain. Alors que le constructeur s’apprête à entrer dans l’ère de l’électrification, il n’est pas surprenant que ces merveilles à moteur V6 tirent leur révérence. La suite reste à voir, mais comme nous l’avons vu avec Genesis et sa nouvelle série Magma de modèles haute performance (y compris les véhicules électriques), il est logique de penser qu’Alfa transporte à l’électrification sa philosophie Quadrifoglio.

Le prix de base du Stelvio Quadrifoglio 2024 est de 103 295 $ pour sa dernière année sur le marché.

Quelques-unes de vos questions concernant l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024

Qu’en est-il du mode Race du Stelvio Quadrifoglio ?

Le mode Race désactive ou réduit le rôle de plusieurs systèmes électroniques d’aides à la conduite, notamment le contrôle de stabilité. Comme il ajoute également une fonction de suralimentation et augmente le couple du moteur, c’est certainement le mode qu’il vous faut si vous comptez essayer votre Stelvio Quadrifoglio (Giulia ou Stelvio) sur piste. Sur la route, ce n’est pas très pertinent.

Quelle est la capacité de chargement de l’Alfa Romeo Stelvio ?

Avec les sièges en place, vous bénéficiez de 535 litres d’espace de chargement à l’arrière. Ce volume passe à 1600 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, trois quarts avant | Photo : D.Boshouwers

Les concurrents de l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024

- Audi Q5 Sportback

- BMW X4

- Jaguar F-Pace

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, arrière | Photo : D.Boshouwers

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, lettres Stelvio | Photo : D.Boshouwers

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, de profil | Photo : D.Boshouwers

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, roue | Photo : D.Boshouwers

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, sièges | Photo : D.Boshouwers

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024, écusson Alfa Romeo | Photo : D.Boshouwers