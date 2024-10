• Auto123 met à l’essai le Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024

La version S E-Hybrid du Porsche Cayenne 2024 est l’une de trois qui intègrent une technologie hybride dans la gamme. Doté d’une batterie optimisée en 2024 pour offrir une plus grande autonomie électrique, ce modèle représente une solution intéressante pour les conducteurs souhaitant allier performance et réduction de leur empreinte carbone. Est-ce que ce modèle est vraiment efficace et vaut le supplément tarifaire exigé ?

Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 — quoi de neuf ?

Le Porsche Cayenne S E-Hybrid a profité de plusieurs améliorations importantes pour 2024. La capacité de la batterie a été augmentée, offrant ainsi une meilleure autonomie en mode électrique. Côté performance, le modèle continue de profiter du travail combiné des moteurs électrique et thermique, garantissant une plus grande puissance, une meilleure réactivité et une sobriété accrue.

Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024, avant | Photo : K.Soltani

Design du Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 – 8,5/10

Le design du Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 est demeuré fidèle à celui des modèles précédents. La version 2024 arbore des lignes affinées et un profil aérodynamique qui améliore l’efficience énergétique, tout en renforçant le caractère puissant du modèle.

À l’avant, les phares à DEL, quelque peu élargis, et la calandre redessinée affichent une esthétique qui reste toujours d’actualité. Le design intègre également des éléments distinctifs tels que des accents en vert acide autour des logos et des étriers de frein, des éléments qui signalent subtilement ses capacités hybrides.

Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024, intérieur | Photo : K.Soltani

L’intérieur du Cayenne S E-Hybrid ne fait pas exception en matière de luxe et de technologie. L’habitacle est équipé de matériaux haut de gamme, ainsi que d’un tableau de bord à affichage numérique qui inclut un grand écran tactile pour le système multimédia, ainsi que quantité de commandes tactiles. Le design intérieur est à la fois fonctionnel et raffiné, avec une attention méticuleuse portée aux détails, ce qui est typique des véhicules Porsche.

La technologie du Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 – 7/10

Notre Cayenne d’essai était équipé de plusieurs technologies embarquées propres à tous les véhicules Porsche. Cela inclut la compatibilité avec les applications Apple CarPlay et Android Auto (connexion sans fil). Les systèmes d’assistances au conducteur comprennent le maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au freinage d’urgence.

Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024, trois quarts avant | Photo : K.Soltani

Motorisation du Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 – 8,5/10

Le Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 combine un moteur V6 biturbo de 3,0 litres développant 469 chevaux à un moteur électrique de 174 chevaux. Cette configuration hybride rechargeable offre une puissance cumulée de 512 chevaux et un couple de 553 lb-pi, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes.

La batterie de 25,9 kWh offre une autonomie électrique annoncée à 70 kilomètres par Porsche. Durant mon essai, en la chargeant à 80 %, j’avais une autonomie prévue de 55 kilomètres.

Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024, arrière | Photo : K.Soltani

Conduite du Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 – 8,5/10

Le Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 propose une expérience de conduite très agréable. Et même sans une recharge systématique, la consommation demeure raisonnable considérant le véhicule. J’ai délibérément choisi de le tester en mode hybride sans le brancher durant une bonne partie de ma semaine d’essai, afin d’évaluer sa consommation en de telles conditions, sans l’aide de l’autonomie électrique apportée par la recharge des batteries.

Aussi, l’association du moteur V6 biturbo et du moteur électrique se traduit par une conduite souple et réactive. Le passage entre les deux moteurs est imperceptible, contrairement à mon expérience avec le BMW X5 50e ou la transition s’accompagnait d’à-coups. En ville, le véhicule se montre particulièrement silencieux en mode électrique. Et lorsqu’on a besoin d’une accélération plus franche, le Cayenne répond présent, les deux moteurs propulsant ses 2510 kg sans difficulté.

Même sans recharge préalable, l’autonomie électrique restante permet de réaliser une partie des trajets en mode zéro émission, notamment en ville. Le moteur thermique prend le relais lorsque la batterie est totalement déchargée.

L’autonomie du Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024

Il est raisonnable de s’attendre à une autonomie électrique se situant entre 50 et 70 kilomètres en conditions réelles, en fonction de votre style de conduite et des conditions environnementales. Le VUS peut être complètement rechargé en environ deux heures et demie avec son chargeur embarqué de 11 kW, ce qui facilite son utilisation quotidienne, surtout pour des trajets urbains ou des déplacements courts.

Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024, de profil | Photo : K.Soltani

Les prix canadiens du Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024

Les prix du Cayenne S E-Hybrid 2024 débute à 113 700 $ au Canada. Si vous préférez la version coupée, il faudra prévoir 119 800 $. Comme pour tous véhicules haut de gamme, le prix peut augmenter significativement en fonction des options choisies. Notre modèle d’essai, par exemple, dépassait les 140 000 $.

Quelques-unes de vos questions concernant le Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024

Quels sont les coûts d’entretien spécifiques à la version hybride ?

L’entretien du Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 inclut des coûts précis liés à la technologie hybride. La batterie nécessite une inspection tous les 2 ans ou 30 000 km, et le liquide de refroidissement de la batterie doit être remplacés tous les 4 ans ou 60 000 km. Bien que la batterie soit garantie pour 8 ans ou 160 000 km, son remplacement hors garantie peut être coûteux. Cela sans oublier les coûts d’entretien général du véhicule et du moteur thermique.

Comment entretenir le système de freinage d’un Porsche Cayenne S E-Hybrid ?

Le système de freinage régénérateur du Porsche Cayenne S E-Hybrid, bien que réduisant l’usure des freins traditionnels, nécessite un entretien régulier spécifique. Il est important de vérifier les plaquettes, les disques, le liquide de frein et les composants électroniques du système. Adopter une conduite souple optimise l’efficacité du freinage régénérateur.

Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024, feux | Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Le Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024 est un modèle qui séduit par sa polyvalence. Il offre un grand niveau de confort pour les trajets quotidiens tout en délivrant des performances sportives dignes de la marque lorsque l’occasion se présente. La motorisation hybride, combinée à une autonomie électrique appréciable, est à la hauteur. Bien que le prix soit supérieur de 8000 $ à celui de la version non hybride, l’investissement supplémentaire semble justifié, compte tenu du gain avec l’agrément de conduite, de la réduction de la consommation de carburant et surtout de la puissance combinée des moteurs.

Le Cayenne S E-Hybride se positionne dans la fourchette tarifaire de ses compétiteurs directs et peut même être considéré comme une aubaine en regard du prix exigé pour le Range Rover Sport hybride rechargeable, qui débute à 131 320 $.

Les concurrents du Porsche Cayenne S E-Hybrid 2024

● BMW X5 xDrive50e

● Mercedes-Benz GLE 450e 4MATIC

● Volvo XC90 T8 Recharge

● Range Rover Sport P460e