Comparaison : Audi A3 2020 vs Mercedes-Benz Classe A 2020

Autrefois les laissées pour compte des marques de luxe, les petites voitures d’aujourd’hui sont équipées de matériaux de qualité supérieure, de technologies au goût du jour et elles offrent souvent autant d’agrément que leurs collègues qui affichent des prix de vente à six chiffres. Si on voyait autrefois ces voitures comme un tremplin vers des modèles plus cossus à l’intérieur d’une famille, ces petites berlines sont souvent plus divertissantes que les autres membres plus dispendieux de la gamme.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Audi A3 2020

Audi a présenté sa première A3 en 2006. La génération actuelle remonte à 2015. Pour 2020, la firme aux anneaux a ajouté du contenu de série à son modèle. La version de base et les variantes de milieu de gamme sont celles qui en profitent le plus.

Trois niveaux de finition

Audi propose deux moteurs 4-cylindres turbo et trois versions : les Komfort, Progressiv et Technik. Les deux premières déclinaisons sont servies avec la traction et portent la désignation 40. Celle-ci indique la présence de la version de base du moteur 4-cylindres turbo de 2 litres.

En option, de série avec la livrée Technik, l’appellation du modèle adopte le 45 pour nous indiquer la présence d’une version plus puissante de la même mécanique, tout comme la traction intégrale quattro.

Le moteur de base offre 184 chevaux et 221 livres-pieds de couple alors que la version 45 offre 228 chevaux et 258 livres-pieds de couple. La seule boîte au menu est une automatique à sept rapports.

Il y a aussi la version S3 de l’A3 qui utilise le même moteur avec 288 chevaux et 280 livres-pieds de couple.

Équipement de série

Les A3 40 et 45 proposent, en configuration Komfort, l’accès sans clé, les capteurs pour le stationnement avant et arrière, une trousse de premiers soins, des moulures luisantes aux fenêtres, un système antivol, ainsi que des roues de 18 pouces au style repensé.

On parle aussi de la sellerie de cuir, d’un toit ouvrant panoramique, d’un dispositif de départ/arrêt, d’un écran de sept pouces pour le système multimédia, de la radio satellite, d’une prise USB, d’une interface pour téléphones intelligents, de la téléphonie Bluetooth, de la climatisation automatique, des contrôles électriques avec support lombaire pour le siège du conducteur, des sièges chauffants, de seuils de portes en aluminium, de phares au xénon, de feux à DEL, de phares automatiques, d’essuie-glace qui détectent la pluie, et d’un système d’information pour le conducteur.

Avec les livrées A3 40 et 45 Progressiv, vous ajoutez la touche extérieure S-Line, une voûte noire, des appliques d’aluminium à l’intérieur, une suspension sport, des sièges sport, un volant à la partie inférieure aplanie, ainsi que des palettes au volant pour les changements de rapports.

Les contrôles électriques pour l’ajustement du siège du passager, les espaces de rangement, les moulures luisantes pour les fenêtres, les garnitures en aluminium à bord, un éclairage à DEL à l’intérieur, des modes de conduite, ainsi qu’un rétroviseur à atténuation automatique, sont des éléments de série qui étaient aussi de la partie l’an dernier avec ces modèles.

La livrée A3 45 Technik ajoute une grille et les moulures luisantes aux fenêtres cette année. Puis, comme l’an dernier elle propose la navigation, un écran d’informations en couleur pour le conducteur, une jauge d’instruments numériques, des phares à DEL, les alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière, des feux à DEL, une chaîne audio Bang & Olufsen, les services Auto Connect, de même qu’un volant chauffant.

Comme nous sommes chez les Allemands, il y a aussi des listes d’options pour chaque version. Cela nous en donne un peu plus comme des groupes technologiques qui ajoutent des aides électroniques à la conduite pour les modèles d’entrée de gamme, la navigation ou encore des pneus de 19 pouces.

La conduite

Certains déplorent le fait que la boîte manuelle brille par son absence, que l’espace est un peu à l’étroit et que le coffre est bien petit. C’est vrai, mais une fois que vous avez pris le volant, vous oubliez vite ces détails. L’A3 s’adresse à ceux qui aiment conduire. Son format la rend nerveuse, dynamique et on sent en plein contrôle. La version 45, vous l’aurez deviné, est notre favorite. Les ventes discrètes menacent son avenir et les risques de passer à l’électrique dans ce format sont assez grands d’autant plus que ce modèle est dû pour une refonte complète.

Mercedes-Benz Classe A 2020

La Mercedes-Benz Classe A était toute nouvelle en 2019. C’est une sous-compacte proposée en version berline et à hayon. Pour 2020, Mercedes-Benz a abandonné les variantes à deux roues motrices pour vendre uniquement des modèles à rouage intégral. Une version AMG du moteur turbo de 2 litres est livrable avec une nouvelle version A 35 offrant une puissance de 302 chevaux et un couple de 295 livres-pieds. Les versions de base produisent 188 et 221 chevaux, respectivement, sur la même base de moteur 2-litres.

Une nouvelle option nommée Intelligent Drive Package améliore les aides à la sécurité active de la Classe A. Plus particulièrement, une fonction d’adaptation de la vitesse basée sur une carte utilise des informations de navigation pour ajuster la vitesse de la voiture en fonction des conditions routières à venir avant qu’elles ne soient visibles par le conducteur. Enfin, les sièges ventilés sont une option dans tous les modèles de Classe A.

Versions livrables

La berline Classe A est livrée en versions A 220 et AMG A 35. Le modèle à hayon est disponible en configuration A 250 et A 35. Toutes utilisent un moteur turbo de 2 litres avec des réglages et des sorties de puissance spécifiques à la version, une traction intégrale et une transmission automatique à sept vitesses.

Caractéristiques de série

Les modèles A 220 berline et A 250 à hayon sont livrés de série avec un toit ouvrant panoramique, des phares à DEL, des roues en alliage de 17 pouces, des garnitures extérieures chromées, des garnitures de tableau de bord noir piano et en aluminium, un siège du conducteur à réglage électrique avec mémoire, des modes de conduite dynamiques, le système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience), un ensemble de jauges numériques de sept pouces et un écran de sept pouces, une chaîne stéréo à six haut-parleurs et l’avertisseur de collision avant avec freinage automatique.

Les modèles AMG A 35 ajoutent une calandre et un ensemble de carrosserie spécifiques à cette version, des roues de 18 pouces, des freins haute performance, un volant à fond plat, un système multimédia avec affichages spécifiques AMG, la traction intégrale 4Matic à réglage sportif, un MBUX avec reconnaissance vocale et intelligence artificielle, un écran de 10,25 pouces à la hauteur des jauges numériques avec un écran multimédia de 10,25 pouces, ainsi que l’éclairage intérieur ambiant.

Options clés

La liste des options de la Classe A se concentre sur les extra de haute technologie, notamment la navigation en réalité augmentée, la recharge sans fil des cellulaires, l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto, l’affichage tête-haute et un système audio Burmester à 12 haut-parleurs. Les sièges avant ventilés sont livrables en option sur tous les modèles de la Classe A et les A 220 et A 250 peuvent être proposées en option avec l’éclairage ambiant de la cabine.

Toutes les versions offrent des phares à DEL à faisceaux multiples avec 18 éléments d’éclairage individuels dans chaque boîtier et des feux de virage automatiques.

Les extra de sécurité incluent la surveillance des angles morts, l’ensemble Intelligent Drive et les groupes de mise à niveau cosmétique Sport et Night. Les A 35 AMG offrent un groupe aérodynamique Mercedes testé en soufflerie.

Conduite

Le sentiment de conduite le plus similaire que nous pouvons associer à cette nouvelle Classe A est celui éprouvé dans la Volkswagen GTI. Le ressenti que nous donne la suspension est ferme, mais sans inconfort. La puissance et le couple sont pratiquement les mêmes, tout comme l’espace intérieur qui est comparable.

Le seul bémol se trouve dans la direction qui crée un ressenti un peu artificiel. Le freinage montre un bel aplomb. Ajoutons aussi que nous avons bien aimé la position de conduite basse, l’excellent maintien des sièges et la rigidité de la caisse qui assure une excellente précision dans la conduite.

Une voiture pleine de qualités, novatrice, plaisante à conduire et qui possède tout ce que les amateurs de technologie aiment.

Avantage Audi A3

Audi a l’expérience de son côté. L’A3 une voiture un peu plus mature, plus confortable et plus silencieuse.

Avantage Mercedes-Benz Classe A

Mercedes offre la jeunesse et la technologie de son côté. Le système MBUX est étonnant et efficace. La conduite est plus nerveuse et dynamique surtout lorsque vous montez en gamme. Le modèle à hayon offre aussi beaucoup plus d’espace pour les bagages.

Similitudes

En ce qui concerne l’espace disponible, les prix, les garanties et le rouage intégral, les deux modèles logent à la même adresse

Verdict

La Mercedes s’impose par son modernisme et sa technologie évoluée pour un modèle d’entrée de gamme. L’Audi A3 montre quelques signes de vieillissement, même si sa conduite demeure agréable. Un breuvage à la fontaine de jouvence serait de mise. Entretemps, la représentante de Mercedes-Benz est en tête de la classe.

Audi A3 2020

On aime

Design intemporel

Comportement routier sain

Qualité d’assemblage

On aime moins

Fiabilité aléatoire

Petit coffre

Pas de boîte manuelle avec les livrées sportives

Mercedes Benz Classe A

On aime

Espace bien pensé et ergonomique

Comportement confortable

Système multimédia interactif et novateur

On aime moins

Direction un peu surassistée

Encore beaucoup d’options

Une boîte manuelle aurait été intéressante sur ce modèle

Fiches techniques