Audi a dévoilé les mises à jour apportées à sa petite A3 pour l’année modèle 2025. Ces dernières sont significatives et renforcent la position du modèle dans la catégorie des sous-compactes haut de gamme. En plus de l’introduction de la nouvelle finition Allstreet, l’Audi A3 bénéficie de légères retouches esthétiques et technologiques.

La toute nouvelle Audi A3 2025 Photo : Audi

Design de l’Audi A3 2025

La nouvelle A3 se dévoile avec un extérieur modernisé, arborant des designs subtilement retouchés à l’avant et à l’arrière. La grille, toujours aussi imposante, s’harmonise avec un pare-chocs au style sportif. Les phares et feux, également redessinés, proposent des « signatures lumineuses » permettant une personnalisation accrue par les propriétaires, pour une touche distinctive. Trois nouvelles teintes enrichissent la palette de couleurs : le Rouge Progressif, le Vert District, et une nuance mate du Gris Daytona.

L'intérieur d'Audi A3 2025 Photo : Audi

Intérieur et technologie

L’A3 2025 se dote d’une console centrale et d’un tableau de bord révisés, mettant de l’avant un nouveau design pour le levier de vitesses qui libère plus d’espace sur la console. Le système multimédia avec écran tactile de 10,1 pouces est maintenu, enrichi désormais d’un plus grand nombre d’applications téléchargeables.

Audi A3 2025 rouge Photo : Audi

Motorisation de l’Audi A3 2025

Aucune modification majeure n’est annoncée pour le moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres et 201 chevaux, qui est livré avec la transmission intégrale. Les spécifications complètes pour notre marché, y compris les prix, seront dévoilées ultérieurement cette année.

Audi A3 Allstreet 2025 Photo : Audi

L’A3 Allstreet

La grande nouveauté est l’introduction de la variante Allstreet. Celle-ci donne au modèle VUS avec sa garde au sol rehaussée de 30 mm par rapport à l’A3 Sportback standard. Cette finition affiche une allure robuste, soulignée par une grande grille de radiateur octogonale et des éléments stylistiques uniques, nous laissant découvrir une plaque de protection à l’avant. Les rails de toit et les garnitures sombres des passages de roue et des bas de caisse accentuent l’aspect vertical du véhicule.

En Europe, l’A3 Allstreet sera lancée avec un moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre profitant d’un système d’hybridation légère et une puissance combinée de 148 chevaux (35 TFSI), associé à une transmission S Tronic à sept vitesses. Une version à boîte manuelle à six rapports est également prévue, tandis que la variante à moteur diesel ne sera pas proposée sur le marché canadien.

Design extérieur d'Audi A3 2025 Photo : Audi

L’Audi A3 2025, à travers ses versions Sportback et Allstreet, met l’accent sur le confort, la technologie et la personnalisation. Ces éléments visent à renforcer l’attrait de la marque auprès d’une clientèle recherchant à la fois performance et prestige, dans un format sous-compact. Les nouveautés annoncées promettent de renouveler l’intérêt pour ce modèle.

Auto123 sera en Allemagne le mois prochain pour faire l’essai de cette Audi A3 mise à niveau, alors restez à l’affût pour cette première évaluation du modèle.