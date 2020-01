Essai du BMW X3 M40i 2018

Le segment intermédiaire des VUS de luxe n’aura jamais été aussi jeune qu’en ce moment. Depuis quelques mois, le marché a été inondé des plus récentes versions de VUS compacts issus d’une majorité de divisions automobiles. Du Volvo XC60 au Jaguar F-PACE, en passant par l’Audi Q5 ou même l’Alfa Romeo Stelvio, tous ces véhicules sont de nouvelle facture et le mouvement est loin de s’estomper puisque la marque Acura prépare son RDX, tandis que l’Infiniti QX50 est lui aussi à quelques semaines d’effectuer ses premiers tours de roue sur nos routes.

Ce qui nous amène au BMW X3, lui aussi entièrement renouvelé pour 2018. Le SAV (pour Sports Activity Vehicle) lancé au milieu des années 2000 en est donc à sa troisième génération et il semble que les deux dernières décennies lui ont fait le plus grand bien. Et même si le constructeur est passé maître dans la multiplication des genres – du X1 jusqu’au X7 qui arrivera bientôt sur nos routes –, le X3 est sans contredit l’un des véhicules les plus importants pour l’écusson à l’hélice.

J’ai récemment pu m’asseoir au volant de l’édition la plus désirable du VUS, le X3 M40i 2018, une livrée qui pousse même jusqu’à se questionner sur la pertinence de l’édition X3 M qui va venir s’installer au sommet de la gamme plus tard cette année.

Un design évolutif

Le design BMW continue d’évoluer à mesure que les concepteurs accouchent de nouveaux concepts et le même principe s’applique au X3. L’importance du modèle oblige toutefois les dessinateurs à faire preuve de prudence lors de la refonte. C’est ce qui explique l’approche évolutive dans ce cas-ci.

On retrouve évidemment la grille de calandre dédoublée à l’avant, mais celle-ci est plus imposante que jamais, une stratégie observée ailleurs dans les plus récents produits de la marque. Le modèle M40i se fait plus agressif au niveau du bouclier inférieur, les ouvertures à même le pare-chocs étant plus larges. Puisqu’il s’agit d’une livrée habillée par la division M, on retrouve au-dessus des ouïes un petit « M » qui distingue le modèle M40i de l’autre.

De profil, le X3 ne change pas outrageusement, si ce n’est que de cette fenestration qui a évolué à l’arrière. Les feux de position ont également été redessinés pour cette livrée 2018, tandis que la présence de deux pots d’échappement à la base du pare-chocs arrière confirme qu’il y a bel et bien une mécanique performante sous le capot.

Un habitacle au goût du jour

L’évolution se poursuit à l’intérieur, alors que la planche renouvelée s’aligne avec les modèles récemment introduits par le constructeur. L’écran tactile « inséré » dans le tableau de bord et légèrement orienté en direction du conducteur confirme ce fait d’armes. Et les nombreux boutons de la climatisation et de la radio sont regroupés sous les buses de ventilation centrales.

Évidemment, la position de conduite est excellente et facile à trouver grâce aux nombreux ajustements du siège et de la colonne de direction. Le levier ergonomique de la boîte de vitesses répond présent une fois de plus et, à sa gauche, les boutons Sport, Normal et Eco Pro permettent de modifier instantanément le caractère du X3. Inutile de vous dire que c’est avec le mode Sport que la conduite est plus enivrante.

Le confort des sièges est également à noter à bord de ce hot rod haut sur pattes, et l’espace gagné à la deuxième rangée fera assurément plaisir aux passagers assis derrière. La qualité d’assemblage est en hausse par rapport au modèle précédent, un compliment qui s’applique aussi à l’insonorisation.

(Encore plus) de puissance à revendre

Avec 355 chevaux sous le pied droit, les accélérations ne manquent pas de pep! La mécanique 6-en-ligne biturbo a gagné quelques chevaux pour 2018, puisque l’ancien moteur devait se contenter (!) de 320 chevaux. Et le couple n’est absolument pas en reste puisqu’il est passé de 300 lb-pi à 369 lb-pi, ce qui améliore de manière assez prononcée les reprises sur l’autoroute. Ajoutons à cela que la boîte de vitesses automatique à 8 rapports fait de l’excellent travail, et ce, dans toutes les situations.

Une tenue de route sportive

J’ai toujours été un inconditionnel des voitures – celles qui sont rivées au sol – justement à cause de leur centre de gravité plus bas qui rassure sur un tracé sinueux. Aborder une courbe à vive allure au volant d’un VUS demande une dose de courage, surtout à bord de modèles plus âgés.

Heureusement, au fil des années, les constructeurs ont grandement amélioré cet aspect, et on doit remercier BMW pour ce changement de philosophie. En effet, le premier VUS de marque BMW, le X5, est apparu en l’an 2000 et sa conduite sportive a presque forcé la concurrence à revoir sa façon de faire.

Le BMW X3 M40i s’inscrit dans cette tradition de véhicules utilitaires capables de suivre la cadence imposée par une voiture sport. J’ai d’ailleurs pu le constater pendant ces quelques jours derrière le volant de cette livrée aiguisée au possible. Malheureusement, le véhicule était encore équipé des pneumatiques hivernales – c’est un peu tard au mois de mai –, ce qui a gommé les réactions du véhicule. Il aurait été intéressant de voir de qu’est capable le X3 M40i lorsqu’il est équipé des jantes optionnelles de 21 pouces.

Malgré la présence des pneus d’hiver, le X3 s’est comporté comme un as. Les ingénieurs BMW savent comment calibrer une suspension afin qu’elle soit à la fois confortable et ferme pour rassurer celui ou celle qui tient le volant. La direction du X3 est également l’une des forces du véhicule utilitaire, bien qu’au risque de me répéter, une monte pneumatique à profil bas aurait bonifier la sensation de la route.

Le mot de la fin

Je maintiens ma position : une voiture est supérieure à un VUS pour une conduite sportive, mais comme l’illustre assez clairement ce représentant d’Allemagne, il est possible de vraiment s’amuser au volant d’un utilitaire comme le X3 M40i, tout en demeurant dans le plus grand confort.