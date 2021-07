Ça se corse du côté des multisegments haute performance. L’amateur d’adrénaline qui désire flotter un peu plus haut sur la route, a maintenant l’embarras du choix. Presque toutes les marques de luxe se lancent à la poursuite de cette clientèle élitiste qui n’est plus uniquement intéressée par l’écusson qui orne leur véhicule.

Pour ce sous-groupe de consommateurs, la performance, la rareté et le prestige de rouler à bord du modèle all dressed entrent également dans l’équation lorsque vient le temps d’acheter un nouveau véhicule. Toutefois, il est tout à fait légitime de se questionner sur la pertinence de ce genre de bolides sur nos routes.

C’est vrai, qu’à côté d’une Lamborghini Aventador, le BMW X6 M Competition 2021 est plus censé et plus accessible que l’exotique Italienne. Ce qui pourrait expliquer leur nombre sans cesse croissant dans le paysage automobile canadien. D’ailleurs, pour revenir à Lamborghini, le constructeur italien est lui aussi entré dans la danse et le succès remporté par son Urus, confirme une fois de plus l’engouement pour ce type de véhicule.

Voir notre galerie photo du BMW X6 M Competition 2021

Le multisegment le plus sportif de la marque allemande compte déjà du millage en Amérique du Nord. Le X6 M est rendu à sa troisième version depuis l’introduction du modèle en 2010. Mais, comme toute livrée de performance, chaque révision vient avec son lot d’améliorations, et le X6 M n’échappe pas à cette loi non écrite… évidemment !

Voici donc 10 choses à savoir à propos de ce véhicule haut sur pattes, le plus puissant concocté par la division sportive de BMW.

1. Exclusivement disponible en livrée Competition

Comme c’est souvent le cas dans le monde exclusif des véhicules de performance, l’édition la plus onéreuse demeure la plus populaire auprès des consommateurs. Pour 2021, BMW offre uniquement la livrée Competition au Canada. Rappelons que cette version possède notamment 17 chevaux supplémentaires sous le pied droit, un système d’échappement sport M, des ceintures de sécurité M, quelques composantes extérieures peintes en noir lustré, ainsi qu’une garniture de pavillon en Alcantara anthracite.