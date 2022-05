Photo : B.Charette Ford F-150 Lightning 2022, profil

Auto123 réalise un premier essai du Ford F-150 Lightning 2022.

San Antonio, Texas - On ne vous apprend rien, le camions sont les véhicules les plus vendus sur le marché en Amérique du Nord. Et parmi les camions, le F-150 est le plus vendu depuis 56 ans au Canada ; il est aussi le véhicule le plus populaire toutes catégories confondues depuis des dizaines d’années.

Ce qui fait qu’avec l’arrivée du F-150 Lightning tout électrique, on parle, potentiellement, d’un impact inégalé sur le marché des véhicules électriques. Si l’Amérique accepte ce camion et que Ford réussit à convaincre les acheteurs de camion à essence de passer à l’électrique, l’Amérique aura bel et bien pris le virage électrique. Sinon, on allonge la période de transition de plusieurs années.

Nous nous sommes rendus dans la gueule du loup, l’épicentre du culte de la camionnette, pour un premier essai de ce véhicule électrique. Belle et courageuse idée de la part de Ford …

Un style sans éclat

Au niveau de l’apparence, Ford a choisi la voie de la normalité avec son Lightning, qui ressemble en tout point au modèle à essence et c’est voulu. Ford considère que la clientèle du F-150 n’aime pas trop les changements. GM a choisi une autre voie avec le futur Silverado. Nous avons bien hâte de voir qui des deux aura raison. Ford souhaite que ce véhicule qui ne paye pas mine n’intimidera pas les acheteurs de modèles à essence qui feront la transition sans douleur.

Même chose à l’intérieur

L'intérieur du Lightning est en tout point semblable à celui du modèle à essence. En termes pratiques, on retrouve un habitacle spacieux qui marie des commandes physiques exécutées de manière intuitive et un écran tactile central facile à utiliser.

Les équipements disponibles sont également similaires à ceux du F-150 à essence. Il s'agit notamment de la table de console centrale rabattable en option, des sièges avant qui s'inclinent presque à plat pour vous permettre de vous étirer et de faire une sieste, et d'un coffre de rangement verrouillable sous la banquette arrière.

Une amélioration notable en option est un écran tactile de 15,5 pouces aligné verticalement. C'est le même que celui qui équipe le Mustang Mach-E électrique de Ford.

Il se conduit tout seul

La sécurité prend différentes formes. Il y a les caractéristiques technologiques intelligentes qui se distinguent de celles du F-150 à essence. Le système de conduite mains libres BlueCruise est un bon exemple. Ce système fonctionne sur plus de 160 000 km d'autoroutes divisées pré cartographiées pour éliminer le stress de la conduite sur de longues distances en prenant le contrôle de la direction, de l'accélération et du freinage du camion. Bien qu'il s'agisse d'un système mains libres, BlueCruise utilise des caméras pour surveiller le conducteur et s'assurer qu'il est bien dans le siège du pilote et qu'il fait attention.

Comme les Mustang Mach-E et F-150, le Lightning peut recevoir des mises à jour en direct par le biais de son système d'infodivertissement. Ces mises à jour permettent à votre camion de bénéficier des derniers logiciels et fonctionnalités sans avoir à vous rendre chez un concessionnaire.

Vous profitez aussi de la liste complète des aides à la conduite électronique.

