• Auto123 réalise un essai du Honda Passport Touring 2023.

• Ce VUS intermédiaire se situe maladroitement dans la gamme entre deux canons, le CR-V et le Pilot...

Si vous voulez de l'excitation, des surprises et de l'éclat, alors le Honda Passport 2023 n'est... pas là où vous devriez chercher. En 2019, Honda a coincé le plus récent de ses modèles de VUS dans la gamme entre deux de ses gros canons, le VUS compact CR-V et le VUS Pilot. Le rôle de ce modèle intermédiaire à cinq places n'est pas d'exciter, de provoquer ou d'impressionner sur la route ou avec sa technologie de pointe. Non, son rôle est d'offrir un moyen de transport fiable et convivial à cinq personnes et de plaire aux amateurs de Honda. Si vous connaissez les Honda, vous savez ce que vous obtenez ici.

Pour simplifier à l'extrême, on peut considérer le Passport comme un Pilot tronqué, la partie tronquée étant la troisième rangée de sièges. L'espace intérieur est supérieur à celui du CR-V.

Qu’est-ce qui a de nouveau en 2023 ?

Très peu de choses cette année, le modèle ayant bénéficié d'un lifting en 2022. A noter que les dernières éditions du Pilot et du CR-V présentent des faces avant encore plus récentes, ce qui pourrait être le cas du Passport prochainement.

Honda Passport Touring 2023 - Avant Photo : D.Boshouwers

L'extérieur

Le Passport est un VUS à l'allure solide et Honda n'a pas ressenti le besoin d'affiner ou de couper ses contours. Le Passport est taillé sur mesure pour ceux qui préfèrent se fondre dans la masse. L'avantage d'un design conservateur est qu'il n'y a pas de faux pas flagrant non plus. Disons que le look est de bon goût et discret ; un peu "beige" peut-être, mais rien de pire.

Notons que, comme nous l'avons mentionné, le Pilot a récemment reçu une mise à jour qui comprenait des modifications de la partie avant pour le rapprocher du look du CR-V, qui vient lui-même d'être révisé. On peut s'attendre à ce qu'il en soit de même pour le Passport dans un avenir proche.

Points forts Très discret dans la circulation Points faibles Très discret dans la circulation

Honda Passport Touring 2023 - Intérieur Photo : D.Boshouwers

L'intérieur

Comme à l'extérieur, le Passport est discret à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est conçu pour offrir confort et praticité, ainsi que familiarité et facilité d'utilisation en ce qui concerne l'infodivertissement et les autres systèmes à l'intérieur.

Ainsi, les occupants de la première rangée bénéficient d'accoudoirs réglables, ainsi que d'un grand espace de rangement sous le console pour éloigner les objets de l'espace réservé aux pieds. La rangée arrière est également très spacieuse et confortable, et ses sièges peuvent être rabattus à plat pour créer un vaste espace de chargement. Les boutons et les commandes sont judicieusement disposés et facilement utilisables. Rien d'extraordinaire, juste agréable.

Rien d'excitant non plus, mais tout est pratique. L'intérieur commence cependant à prendre de l’âge, avec un peu trop de surfaces en plastique et une sellerie cuir qui fait un peu dernière génération par rapport à des concurrents plus modernes.

Points forts Sièges confortables

Sièges confortables Spacieux pour tous les occupants

Spacieux pour tous les occupants Agencement simple et ergonomique Points faibles Surfaces en plastique, cuir bon marché

Surfaces en plastique, cuir bon marché Un design et une décoration vieillissants

Le groupe motopropulseur

Le Passport est équipé d'un V6 de 3,5 litres, la seule configuration de moteur disponible dans l'offre. Il développe 280 chevaux et 262 lb-pi, associé à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports.

Sur la route

C'est beaucoup de puissance, mais l'absence de turbocompresseur fait en sorte que le moteur est bruyant lorsqu'on doit le pousser un peu plus fort. En revanche, la puissance est assez rapide et linéaire, de sorte que la conduite peut être bruyante par moments, mais elle est vive et douce.

Dépourvue de la partie arrière plus longue du Pilot, la conduite du Passport est en conséquence un peu plus agile. La suspension est un peu plus ferme que celle de son grand frère, mais la dynamique est la même. Ce n'est pas un véhicule pour prendre des courbes et des virages à toute vitesse - ce n'est pas pour cela qu'il a été conçu - mais c'est un assez bon compagnon de route. Cela dit, nous avons ressenti les bosses et les imperfections de la route un peu plus que nous ne l'aurions souhaité, peut-être en raison de la suspension et de l'amortissement qui pourraient être améliorés.

Le conducteur a le choix entre quatre modes : Normal, Neige, Sable et Boue. Chacun d'eux ajuste légèrement les paramètres de changement de vitesse, de réponse de l'accélérateur, de vectorisation du couple et de contrôle de la stabilité, et ils justifient au moins en partie le fait que Honda présente ce véhicule comme un VUS plus robuste que le Pilot.

Il est à noter que Honda a doté le Passport d'un système de réduction de consommation grâce auquel trois des cylindres se désactivent lorsque l'on roule sur autoroute dans certaines conditions et le groupe motopropulseur découple l'arbre de transmission arrière lorsqu’approprié. Vous pouvez appuyer sur le bouton ECON, le véhicule accélérera alors de manière moins agressive, ajustera les points de passage de la boîte de vitesses et réduira l'intensité et la rapidité du système de climatisation.

Points forts Puissance linéaire et accélération convenable

Puissance linéaire et accélération convenable Confortable sur autoroute

Confortable sur autoroute Capacités tout-terrain accrues

Capacités tout-terrain accrues Système de traction intégrale efficace Points faibles Moteur bruyant lorsqu'on le pousse

Moteur bruyant lorsqu'on le pousse Les occupants sentiront les bosses de la route, etc.

Les occupants sentiront les bosses de la route, etc. Pas très excitant

Honda Passport Touring 2023 - Design extérieur Photo : D.Boshouwers

Conditions d'essai

Nous avons conduit ce Passport 2023 édition Touring à la fin de l'hiver, dans des conditions assez douces, soit juste en dessous ou juste au-dessus du point de congélation, pour une période d'une semaine. Notre conduite s'est déroulée à environ 60 % en ville et 40 % sur des routes de banlieue ou sur l'autoroute.

Quelques-unes de vos questions concernant le Honda Passport 2023 :

Quelle est la consommation de carburant du Passport ?

La consommation officielle du Passport 2023 est de 12,5 litres / 100 km en ville et de 9,8 litres / 100 km sur route. Nous avons obtenu une moyenne de 13,1 litres / 100 km en hiver et en conduisant plus souvent en ville qu'à l'extérieur.

Quel est le prix du Passport 2023 ?

Au Canada, le Passport Sport commence à 47 090 $, plus 1 950 $ de frais. Le Passport TrailSport vient ensuite à 51 090 $ avant les frais, et le Passport Touring haut de gamme a un prix de départ de 53 790 $, toujours avant les frais.

Honda Passport Touring 2023 - Logo Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

À presque tous les égards, le Honda Passport 2023 à cinq places est un véhicule qui mise davantage sur le confort, la fiabilité et l'aspect pratique que sur l'éclat ou l'excitation de la conduite. Et c'est très bien ainsi, puisque c'est ce que veut l'acheteur type. Ce modèle commence toutefois à montrer des signes de vieillissement - en termes de performances mais aussi de design, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il existe d'autres modèles passionnants, plus récents, qui offrent une meilleure expérience de conduite et qui ne sont pas plus chers. Il faut aussi se demander si les acheteurs de Honda voudront sacrifier la rangée supplémentaire qu'offre le Pilot en échange d'une robustesse un peu accrue.

ÉVALUATION 72 % Performance 7/10 Design 6/10 Espace intérieur 8/10 Technologie et sécurité 8/10 Économie de carburant 7/10 Rapport qualité / prix 7/10

Honda Passport Touring 2023 - Arrière Photo : D.Boshouwers