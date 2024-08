Ces VUS plus imposants sont en quelque sorte les héritiers des premières minifourgonnettes qui, même si la catégorie existe toujours en 2023, ont été tranquillement délaissés au profit de ces utilitaires au design plus convaincant que celui de ces fourgons à vocation familiale.

Déjà, l’an passé, ces deux mastodontes coréens se retrouvaient souvent dans la portion supérieure des palmarès, mais voilà, 2023 annonce l’arrivée d’une refonte de mi-parcours, et ce, pour les deux modèles.

Le Palisade est celui qui en bénéficie le plus avec un faciès beaucoup plus massif avec sa grille de calandre plus rectangulaire, tandis que la qualité d’assemblage est une facette que les deux joueurs maîtrisent plutôt bien, surtout dans les livrées les plus cossues. Franchement, Hyundai et Kia n’ont vraiment plus de complexes face à l’industrie.

S’il est permis de critiquer le rendement énergétique de ces deux utilitaires à moteur V6, il ne faut pas oublier que le Kia EV9 est déjà en route pour nos routes, tandis que le concept Hyundai SEVEN a montré ce à quoi il fallait s’attendre du côté de Hyundai pour le prochain chapitre électrique.

L’option à deux rangées de sièges : Hyundai Santa Fe

