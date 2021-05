Auto123 met à l’essai le Jeep Wrangler 4xe 2021.

Il semble que tous les segments de l’industrie automobile sont influencés par le passage à l’électrique. Nous avons vu des compagnies de voitures exotiques comme Ferrari et Lamborghini passer au vert. Voici maintenant que les irréductibles de la conduite hors route seront eux aussi plus en harmonie avec la nature.

Premier Jeep hybride rechargeable

Ce Wrangler devient le premier Jeep avec une autonomie 100 % électrique. Vous avez comme moteur de base un 4-cylindres turbo de 2 litres que l’on trouve déjà au service du modèle. Ce moteur propose à la base 270 chevaux et 295 livres-pieds de couple. Ensuite, Jeep a ajouté un groupe de batterie semblable à celui du Pacifica hybride ; cette batterie offre l’équivalent de 134 chevaux et 181 livres-pieds de couple. On se retrouve ainsi avec un véhicule qui livre maintenant 350 chevaux et 470 livres-pieds de couple, en plus de vous donner environ 35 km d’autonomie.

Il est bon de souligner que le format de la batterie donne droit à la subvention provinciale de 8000 $ au Québec, car le prix de base est sous la barre des 60 000 $ ; en Colombie-Britannique, il est possible d’obtenir 1500 $ en rabais. Par contre, vous n’aurez rien du fédéral qui cesse d’octroyer des rabais lorsque le prix du modèle dépasse les 45 000 $.

Photo : B.Charette Jeep Wrangler 4xe 2021, avant

Vocation unique

De façon générale, les gens qui pratiquent la conduite hors route ne sont pas les clients visés par les technologies hybrides ; c’est donc un territoire encore inexploré pour plusieurs. Notre modèle à l’essai (Rubicon) est équipé comme le modèle Rubicon régulier. Si certains vont apprécier le côté vert du camion, d’autres vont peut-être trouver que les 2200 kg sont un handicap à l’agilité hors route du modèle. Ceci est peut-être vrai lors de conditions extrêmes, mais notre court séjour derrière le volant a été intéressant et les capacités de franchiseur ne sont en rien diminuées.

Nous nous demandons toutefois à qui s’adresse ce véhicule. Peut-être à une personne convertie à l’électrification qui ne veut pas entièrement s’engager au tout électrique, mais qui va apprécier l’autonomie électrique pour les déplacements de proximité.

Environ 12 heures de charge

Pour faire un bon test, nous avons placé le Jeep, à vide, sur une simple charge de 110 volts ; l’opération a duré un peu plus de 12 heures pour obtenir 37 km d’autonomie. C’est beaucoup pour assez peu. Plus intéressant, Jeep annonce une consommation de 4,7 litres aux 100 km en moyenne. Mais si vous voulez arriver proche d’un tel résultat, il faut brancher assidûment votre Jeep et calculer que 80 % de vos déplacements se feront grâce aux batteries. Notre consommation a rapidement grimpé à 11,4 litres aux 100 km sans l’aide des piles.

Photo : B.Charette Jeep Wrangler 4xe 2021, port de chargement

Expérience au volant différente

Le couple imposant amené par la batterie donne beaucoup de couple à bas régime et offre une accélération à 100 km/h en 6 secondes à peine. Une vivacité qui est étrangère des autres Wrangler. Le poids des batteries ajoute aussi un aplomb qui est inhabituel avec un Wrangler également. Résultat, c’est le Wrangler le plus stable que nous ayons conduit sur l’autoroute ; voilà une belle surprise.

De plus, la direction habituellement vague est précise et les pneus qui tendent à rouler à gauche et à droite sont solidement plantés au sol. La batterie abaisse le centre de gravité, ce qui explique en partie cette meilleure tenue de route, sans oublier la répartition de poids avant/arrière qui est pratiquement de 50/50.

Conduite à la carte

Cependant, nous devons admettre que la conduite du Wrangler pose quelques défis. Vous avez plusieurs modes de conduite et vous avez aussi la possibilité de conduire à une pédale pour régénérer un maximum d’énergie. Si vous optez pour le mode de conduite hybride, l’ordinateur détermine comment combiner les sources d’énergie pour une efficacité maximale. On vise ici l’économie de carburant.

Vous retrouvez aussi un mode tout électrique ou seul le moteur électrique est en fonction. Le mode E-Save fait fonctionner le 4xe comme un hybride tout en maintenant la charge de la batterie. Vous pouvez aussi recharger la batterie en mode E-Save avec le moteur à essence. Peu importe le mode, la batterie ne se vide jamais.

Photo : B.Charette Jeep Wrangler 4xe 2021, profil

Un vrai tout terrain

Ceux qui craignent que ce véhicule hybride perde certaines habilités n’ont rien à craindre. Ce Jeep 4xe Rubicon offre les mêmes caractéristiques que le modèle à essence. Le couple abondant fourni par la batterie devient même un atout pour franchir des obstacles. Le Jeep en mode électrique est très facile à moduler. Nous vous conseillons, si vous allez faire de la conduite hors route, de conserver votre énergie électrique pour les sentiers.

Conclusion

Ce Jeep n’est pas pour tout le monde. Vous devez être motivé et curieux pour apprendre à maîtriser tous les modes de conduite à votre disposition sur et hors route. Notre bref essai de deux jours n’a pas été suffisant pour qu’on puisse tout essayer. Vous devez également être dédiés pour recharger assidûment votre véhicule afin de profiter d’une réelle économie de carburant qui disparaît si vous ne branchez pas le Jeep tous les jours.

Finalement, il vous faut un portefeuille bien garni. Notre modèle d’essai affichait un prix de départ de 59 995 $, mais plus de 74 000 $ avec les options à bord.

Photo : B.Charette Jeep Wrangler 4xe 2021, trois quarts arrière

On aime

Toujours aussi compétent hors route

Stabilité surprenante sur la route

Beaucoup de couple à bas régime



On aime moins

Opération complexe de tous les modes de conduite

Prix salé

Consommation importante si on ne branche pas le véhicule de façon assidue