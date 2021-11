Un peu plus tôt cet été, Kia nous a présenté la prochaine génération de son VUS compact Sportage. Celui-ci propose un design qui effectue une coupure nette avec celui de la version actuelle qui, il faut le dire, n’a jamais fait l’unanimité.

Le Sportage est attendu dans le courant de 2022, probablement comme produit 2023. Plus massif que le modèle qu’il remplace, il se veut la solution Kia du Hyundai Tucson, repensé pour 2022. Il va profiter du même bloc 4-cylindres de 2,5 litres (187 chevaux et 178 livres-pieds de couple) que l’on retrouve sous le capot de ce dernier.

Sans surprise, il suit les traces de son cousin qui se décline aussi en version hybride. Cette fois, c’est grâce à une mécanique 4-cylindres turbo de 1,6 litre, un moteur électrique à aimant permanent de 44 kW, ainsi que d’une batterie lithium-ion de 1,49 kWh que la chose est possible. La puissance est annoncée à 226 forces. Une boîte automatique à six rapports gère cette capacité.

Photo : Kia Kia Sportage HEV 2023, trois quarts arrière

Kia n’a pas donné de chiffre à propos du couple, mais on peut supposer qu’il sera de 258 livres-pieds, comme avec son homologue chez Hyundai. Le Kia Sportage hybride va se différencier grâce à de nouvelles jantes de 17 et de 18 pouces, ainsi que des logos indiquant « HEV » pour « Hybrid Electric Vehicle ».

Le groupe motopropulseur hybride a été annoncé avec trois niveaux de finition lors du lancement du modèle au Salon de Los Angeles. Parfois, les noms de variantes ne sont pas les mêmes au Canada ; attendons de voir de quelle façon ça va se définir de ce côté-ci de la frontière, mais il est permis d’espérer que plus d’une déclinaison du véhicule pourra recevoir la motorisation plus verte.

On peut cependant s’avancer sur le fait que la traction intégrale sera de la partie avec cette configuration, le tout grâce à un couplage électro-hydraulique avec un différentiel à blocage central pour répartir la puissance entre les roues avant et arrière.

Photo : Kia Kia Sportage HEV 2023, moteur

Outre son cousin sur le marché, le Sportage hybride devra composer avec le Toyota RAV4 hybride et le Ford Escape hybride. Les prix du modèle, ainsi que le moment de son arrivée chez les dépositaires, n’ont pas été dévoilés. Soit il se pointera en même temps que le reste de la gamme, soit il fera ses débuts un peu plus tard.

Au moins, ça donne un choix de plus aux consommateurs. On peut aussi espérer l’arrivée d’une version hybride enfichable plus tard, question de suivre à la trace le parcours qui sera celui du Hyundai Tucson.