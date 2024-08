• Auto123 met à l’essai le Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024.

Au sein de la gamme Jeep, le Wrangler a toujours été le modèle dédié à l’aventure et aux activités de plein air. Il offre une expérience de conduite unique et une grande liberté pour la conduite hors route. Jeep l’offre en plusieurs versions, dont Rubicon 4xe (hybride rechargeable) que nous avons eu à l’essai.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024 : quoi de neuf ?

La version 2024 du Jeep Wrangler Rubicon 4xe propose des améliorations par rapport aux modèles précédents. Jeep a écouté les commentaires des propriétaires et a amélioré l’efficacité du système hybride rechargeable, en particulier.

Qu’est-ce que cela veut dire, concrètement ? La gestion de l’énergie a été optimisée pour une meilleure efficacité, permettant au conducteur de choisir entre différents modes de conduite pour maximiser l’autonomie électrique ou les performances. La capacité de recharge rapide a également été améliorée, rendant plus courts les arrêts aux bornes de recharge.

Pour ceux qui aiment personnaliser leur véhicule, Jeep propose de nouvelles options de couleurs, de jantes et d’accessoires pour son Wrangler Rubicon 4xe. Vous pouvez créer plus que jamais un 4xe qui reflète votre style unique, tout en profitant des capacités tout-terrain de Jeep.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024, avant | Photo : K.Soltani

Design du Wrangler Rubicon 4xe 2024 – 7,0/10

Le Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024 propose toujours sans surprises ses lignes iconiques et robustes, caractéristiques de la marque. Mais Jeep a introduit des nouveautés marquantes tant à l’extérieur qu’à l’intérieur cette année.

À première vue, on ne voit pas beaucoup de changement à l’extérieur. La silhouette carrée, les phares ronds et la calandre à sept fentes sont toujours de la partie, fidèles à l’ADN de la marque. Cependant, en observant de plus près, quelques nouveautés subtiles sont remarquables, notamment une calandre qui a été légèrement redessinée pour offrir un meilleur refroidissement et pour accueillir un treuil Warn, en option. L’antenne, désormais intégrée au pare-brise, ajoute une touche de modernité et évite les accrochages en conduite tout-terrain.

Tel que mentionné, de nouvelles couleurs et de nouvelles jantes, de 17 à 20 pouces, sont proposées, histoire de rouler avec style, même dans la boue.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024, intérieur | Photo : K.Soltani

Intérieur : un mélange de tradition et de modernité

À bord, le Wrangler 4xe 2024 conserve son charme rustique, avec des matériaux à l’aspect robustes et un design fonctionnel pensé pour les aventures tout-terrain. Les sièges, bien que plus confortables que sur les modèles précédents, s’avèrent un peu fermes sur les longs trajets. L’espace est suffisant à l’avant, mais peut être limité à l’arrière surtout si trois adultes s’y retrouvent.

La grande nouveauté de cette année est l’introduction d’un écran tactile 12,3 pouces pour le système multimédia Uconnect 5, remplaçant l’ancien écran, plus petit.

Technologie du Jeep Wrangler Rubicon 4xe – 7,0/10

Le système multimédia Uconnect 5 propose une interface intuitive et réactive, avec les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto (connexion sans fil), la navigation TomTom avec recherche prédictive et mises à jour en direct sur la circulation, ainsi que des mises à jour par voies hertziennes. Les aventuriers apprécieront l’application Trails Offroad, qui fournit des guides détaillés pour plus de 3000 sentiers, et ce, directement à l’écran du véhicule.

Pour ceux qui aiment rester connectés, le Wrangler 4xe offre un accès Wi-Fi 4G LTE. Celui-ci permet de connecter jusqu’à huit appareils, et de multiples ports USB de type A et C sont présents pour recharger rapidement vos appareils. La fonctionnalité Alexa Home to Car permet d’utiliser l’assistant vocal pour contrôler certaines fonctions du véhicule et de la maison connectée.

Pour les amateurs de plein air, certains modèles 4xe sont équipés du Jeep 4xe Power Box, qui transforme votre Jeep en générateur électrique pour alimenter des appareils externes lors de vos aventures.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024, trois quarts arrière | Photo : K.Soltani

Prix canadiens du Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024

Au Canada, le Jeep Wrangler Rubicon 4xe est offert à partir de 78 210 $. Si vous optez pour des fonctionnalités supplémentaires telles que des sièges en cuir Nappa, une chaîne audio haut de gamme et des technologies avancées d’aides à la conduite, la version Rubicon 4xe High Altitude, à 87 015 $, pourrait vous intéresser. Notre modèle, avec toutes les options, voyait son prix dépasser allègrement les 90 000 $.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024, calandre | Photo : K.Soltani

Motorisation du Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024 – 7,0/10

Le cœur du Wrangler Rubicon 4xe est son système hybride rechargeable. Il combine un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres à deux moteurs électriques alimentés par une batterie lithium-ion de 17,3 kWh. Ensemble, ils produisent une puissance impressionnante de 375 chevaux et un couple instantané dont la puissance maximale peut atteindre 470 lb-pi. Cela en fait le Wrangler le plus puissant après la version 392 à moteur V8.

Malgré son poids de 2370 kg, ce VUS peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 6,4 secondes, grâce à la puissance combinée de ses moteurs. Son autonomie totale, avec un plein de carburant et une batterie complètement chargée, est d’environ 600 km.

En mode entièrement électrique, vous pouvez parcourir jusqu’à 35 km en été, selon Jeep. De notre côté, et durant notre semaine d’essai, nous avons, avec une pleine charge, été en mesure de parcourir un peu plus de 40 km en mode tout électrique. Cependant, en hiver, ne vous attendez pas à dépasser les 30 km. Bref, c’est juste décevant.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024, écussons | Photo : K.Soltani

Consommation de carburant : efficacité électrifiée

Selon les données officielles de Ressources naturelles Canada, la consommation combinée ville/route est estimée à 11,7 litres / 100 km en mode hybride (essence + électrique) et à 4,8 Le / 100 km en mode 100 % électrique.

En passant, une petite explication : Le « Le » dans « Le / 100 km » signifie « litre équivalent ». C’est une unité de mesure utilisée pour comparer la consommation d’énergie de différents types de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Dans le cas du Jeep Wrangler Rubicon 4xe, les 4,8 Le / 100 km indiquent la quantité d’électricité nécessaire pour parcourir 100 km en mode 100 % électrique. Cette valeur est exprimée en litres équivalents pour permettre une comparaison avec la consommation d’essence des véhicules traditionnels.

En mode hybride (autonomie électrique à zéro), la consommation est de 11,6 litres / 100 km en ville et de 11,9 litres / 100 km sur route.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024, trois quarts avant | Photo : K.Soltani

Conduite du Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024 - 7,5/10

Prendre le volant d’un Jeep Wrangler, c’est vivre une expérience unique. Certes, le gros VUS peut être un peu rebelle sur la route, avec une tendance à se dandiner et à vous secouer joyeusement. On a l’impression d’être perché au sommet du monde, le vent vient jouer avec les vitres sur l’autoroute, et il faut parfois se battre un peu contre les bourrasques. Mais curieusement, on finit par adorer ces petites imperfections. Chaque fois que j’ai la chance de conduire un Wrangler, c’est un vrai bonheur.

Ces petits caprices transforment chaque trajet en aventure, peu importe la saison. Certes, on ne battra aucun record de vitesse — nous nous retrouvions souvent à rouler tranquillement à 90 km/h dans la voie de droite, savourant simplement l’instant présent. Conduire un Wrangler, c’est redécouvrir le plaisir de la conduite, de ressentir chaque détail de la route. Ajoutez à cela que les modèles Rubicon sont équipés de pneus plus larges qui ajoutent à cette sensation de flottement si caractéristique. C’est un véhicule qui, malgré ses imperfections, fait battre le cœur des passionnés.

Avec les améliorations apportées à la version 2024, la tenue de route est meilleure. La contribution d’un nouvel essieu arrière permet une augmentation de la capacité de remorquage, jusqu’à 5000 livres pour le modèle Rubicon. Cela permet également l’installation plus aisée de pneus plus grands, améliorant ainsi la stabilité et la gestion sur route et hors route.

Le moteur 4xe offre une belle expérience qui reste unique. Le couple instantané des moteurs électriques favorise une propulsion forte. En configuration à deux roues arrière motrices, on a un peu la même impression qu’avec le V8 et son moteur 392, soit celle de sentir que l’avant se soulève à l’accélération.

Le silence de fonctionnement en mode tout électrique vous permet de vous déplacer dans la quiétude la plus totale en ville ou au milieu des bois. Seuls les gros pneus tout-terrain BFGoodrich T/A KO2 de 35 pouces se font entendre.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024, roue | Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Le Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024 n’est pas parfait, mais il excelle là où ça compte. Ses capacités tout-terrain sont inégalées, son système hybride rechargeable, qui offre une efficacité énergétique très moyenne, contribue tout de même à améliorer l’expérience de conduite.

Cependant, le modèle Rubicon est plus cher que les versions traditionnelles à essence, et son poids plus élevé peut affecter légèrement la maniabilité sur route.

Si vous ne faites pas beaucoup de kilomètres et que vous êtes prêt à le recharger chez vous, vous profiterez d’une faible consommation d’essence. Même sans borne de niveau 2, le chargeur de 120 volts peut redonner à la batterie toute son énergie en 12 à 14 heures.

Quelques-unes de vos questions concernant le Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024

Quelle est l’autonomie du Wrangler 4xe en mode tout électrique ?

Le Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024 propose une autonomie électrique pouvant atteindre jusqu’à 40 km en été et 30 km en hiver.

Quelles sont les capacités de remorquage du Wrangler 4xe ?

Le Wrangler 4xe offre une capacité de remorquage allant jusqu’à 3500 livres (environ 1588 kg).

Le Wrangler 4xe est-il équipé de fonctionnalités de sécurité avancées ?

Le Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024 est équipé de plusieurs fonctionnalités de sécurité telles que l’alerte de collision avant et la surveillance des angles morts. De plus, le système Uconnect offre des fonctionnalités de navigation avancées qui peuvent aider à la conduite sur et hors route.

Combien de temps faut-il pour recharger complètement la batterie ?

Avec une prise standard (120V), il faut compter de 12 à 14 heures pour une recharge complète. Si vous optez pour une borne de niveau 2 (240V), le temps est d’environ 2 à 4 heures.

Les concurrents du Jeep Wrangler Rubicon 4xe 2024

- Ford Bronco

- Toyota 4Runner

- Land Cruiser Defender