• Auto123 réalise un premier essai du Jeep Wrangler 2024.

St-George, Utah - C’est bien connu, il est très difficile de changer une icône. Il existe dans l’industrie automobile quelques modèles qui sont des symboles intemporels. La Porsche 911, la Beetle ou encore le Jeep Wrangler. Devenus des symboles intemporels, ces modèles évoluent, mais toujours en conservant un aspect toujours proche de ce que les gens connaissent.

Pour 2024, Jeep amène une évolution du Wrangler sur la route. On va de l’avant, mais discrètement.

Le nouveau Jeep Wrangler 2024 Photo : B.Charette

Extérieur du Jeep Wrangler 2024

À travers les yeux d’un novice, il sera difficile de voir la différence au premier coup d’œil. Jeep utilise toujours la plateforme JL de l’actuelle génération de Jeep. Mais différences, il y en a, par exemple la calandre plus fine et moins larde à l’avant. Ceci laisse un espace pour l’arrivée d’un treuil Warn d'une capacité de 8 000 livres installée en usine dans le pare-chocs avant en acier sur les modèles Rubicon.

Il y a deux crochets de remorquage à l'avant et un autre à l'arrière. Le Wrangler peut aussi être livrable en option avec la même corde synthétique sur d’autres modèles.

Vous verrez aussi qu’il n’y a plus d’antenne radio à l’extérieur. Un vestige du passé dont Jeep s’est finalement débarrassée. L’antenne est maintenant logée dans le pare-brise.

Les acheteurs de 4xe (variante électrifiée qui compte maintenant pour 38 % du total des ventes aux États-Unis) peuvent désormais opter pour un PowerBox doté de quatre prises domestiques de 120 volts avec une puissance totale de 30 ampères pour alimenter une cafetière, une lampe de camping ou d'autres petits appareils électroniques.

L'intérieur du Jeep Wrangler Rubicon 392 2024 Photo : Jeep

Intérieur du Jeep Wrangler 2024

Ici aussi, les changements sont dans les détails. Jeep a remplacé les buses centrales par une seule buse de ventilation plus fine. Cela libère de l’espace pour le nouveau système Uconnect 5 dont l’écran passe de 8,4 pouces à 12,3 pouces pour tous les modèles.

Vous avez toujours un choix de sièges en tissu, cuir synthétique ou du vrai cuir dans les modèles Rubicon 392. Notons que Jeep a aussi ajouté du verre acoustique, de la moquette plus épaisse et une mousse insonorisante pour diminuer les décibels dans l’habitacle. On veut sans doute régler un problème soulevé par certains propriétaires qui trouvent que le Bronco chez Ford est plus silencieux et civilisé sur la route.

Le reste de l’intérieur demeure inchangé.

Volant, tableaud de bord du nouveau Jeep Wrangler 2024 Photo : Jeep

Technologie et sécurité dans le Jeep Wrangler 2024

Le rétroéclairage à DEL du système U Connect 5 permet d'obtenir des graphiques aux couleurs plus nettes et d'éviter les reflets, un problème que l’on retrouvait avec le système U Connect 4. Comme beaucoup de propriétaires roulent sans toit ni portes, la visibilité, même en plein soleil devenait importante. Le Wrangler est également équipé d'un écran numérique de 7 pouces pour le combiné d'instruments.

Nous déplorons toutefois que cette nouvelle version, bien que plus claire et plus complète, soit un peu moins intuitive que le système U Connect 4.

Si vous décidez d’enlever les portes et le toit pour profiter du plein air, mais toujours en utilisant votre téléphone, Jeep a ajouté des haut-parleurs, des microphones et des amortisseurs de son pour vous permettre de vous faire comprendre par-dessus les bruits extérieurs qui envahissent l’habitacle.

Il y a aussi l’ajout d’un système sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto.

Premier essai du nouveau Jeep Wrangler 2024 Photo : B.Charette

Les versions et configurations du Jeep Wrangler 2024

Jeep ramène essentiellement les mêmes modèles pour 2024 et ajoute deux nouvelles versions. Il y a une version Sport S dans la configuration 4xe qui est le modèle hybride le plus abordable. Jeep annonce cette version à 59 995 $ en excluant les subventions de 7 500 $ à l’achat.

Le modèle Willys 4xe est à 64 995 $ pour 2024. Jeep ajoute aussi un modèle Rubicon X qui se veut encore plus extrême que le modèle Rubicon régulier. Jeep ajoute à ce modèle une boîte de transfert Rock-Trac, une caméra tout-terrain intégrée, des pare-chocs en acier et un ensemble Xtreme avec pneus et jantes de 35 pouces compatibles avec le verrouillage des roues et pneus tout-terrain BFGoodrich.

La version la moins chère est toujours le modèle Sport 2 portes à 43 770 $ ; à l’autre extrémité, ceux et celles qui ont les poches profondes peuvent aller vers le modèle 392 Rubicon à plus de 114 000 $.

Logo Rubicon sur le Jeep Wrangler 2024 Photo : B.Charette

Les mécaniques du Jeep Wrangler 2024

Pas de changement sous le capot. Les clients peuvent toujours choisir le 4 cylindres en ligne turbo de 2,0 litres développant 270 chevaux et 295 lb-pi. En option, il y a le V6 de 3,6 litres développant 285 chevaux et 260 lb-pi ou le V8 Hemi de 6,4 litres (470 chevaux et 470 lb-pi). Enfin, on a le Wrangler 4xe hybride rechargeable avec son 4 cylindres en ligne turbo de 2,0 litres et son moteur électrique pour une puissance combinée de 375 chevaux et un couple de 470 lb-pi.

Jeep Wrangler 2024 rouge Photo : B.Charette

Conduite du Jeep Wrangler 2024

Jeep veut également faire mieux dans des domaines où elle excelle. Par exemple, le modèle Rubicon échange son essieu arrière Dana 44 semi-flottant par un nouvel essieu arrière solide Dana 44 ultra-robuste entièrement flottant. Ce nouvel essieu permet de monter des roues et des pneus plus grands et d'augmenter la capacité de remorquage.

Les essieux à flotteur intégral sont généralement utilisés sur les camions commerciaux de gros tonnage et leur conception permet de transférer le poids du véhicule sur le tube d'essieu plutôt que sur l'arbre d'essieu, ce qui permet d'augmenter la capacité de remorquage jusqu'à 5 000 livres sur les modèles Rubicon 2.0 litres et 3.6 litres équipés de la transmission automatique à huit vitesses.

Les rideaux gonflables latéraux sont désormais de série et il y a 10 nouveaux modèles de jantes allant de 17 à 20 pouces. Les dimensions des pneus de la gamme 2024 vont de 32 à 35 pouces. La version actualisée du Willys est désormais équipée de pneus BF Goodrich TKO de 33 pouces, d'une garde au sol plus importante et d'un coffre arrière de série. Sur la route nous avons une conduite plus silencieuse grâce au niveau matériaux insonorisant que Jeep a ajouté.

Jeep Wrangler 4xe 2024 Photo : B.Charette

Conduite du Jeep Wrangler 4xe 2024

Nous avons remarqué dans la portion hoirs-route (assez difficile) de notre journée d’essai que le moteur électrique fonctionne par à-coup. Cela rend les manœuvres délicates lors d’une montée étroite ou sur un pic rocheux, car il est difficile de bien tenir en laisse et calibrer correctement la puissance à bas régime avec ce modèle. Ce n’est pas le modèle idéal pour des portions hors route difficile. Pour des sentiers forestiers, pas de problème toutefois.

Les prix du Jeep Wrangler 2024

Jeep Wrangler Sport (2 portes) 43 770 $

Jeep Wrangler Sport S (2 portes) 46 770 $

Jeep Wrangler Willys (2 portes) 50 770 $

Jeep Wrangler Sport (4 portes) 48 770 $

Jeep Wrangler Sport S (4 portes) 51 770 $

Jeep Wrangler Willys (4 portes) 55 770 $

Jeep Wrangler Sahara (4 portes) 59 270 $

Jeep Wrangler Rubicon (2 portes) 59 970 $

Jeep Wrangler Rubicon X (2 portes) 70 965 $

Jeep Wrangler Rubicon (4 portes) 62 270 $

Jeep Wrangler Rubicon X (4 portes) 73 265 $

Jeep Wrangler Sport S 4xe 59 995 $

Jeep Wrangler Willys 4xe 64 995 $

Jeep Wrangler Sahara 4xe 67 770 $

Jeep Wrangler Rubicon 4xe 73 270 $

Jeep Wrangler Rubicon X 4xe 82 765 $

Jeep Wrangler High Altitude 4xe 82 270 $

Jeep Wrangler 392 114 270 $

À noter, le modèle 4xe profite d’une subvention fédérale de 2 500 $ ; au Québec, on peut ajouter la subvention provinciale de 5 000 $, et des subventions provinciales s’appliquent également dans d’autres provinces.

Jeep Wrangler 2024, trois quarts avant Photo : B.Charette

Le mot de la fin

On ne change pas une légende, on la peaufine, on l’améliore, on la bichonne. C’est-ce que Jeep fait en 2024 pour son Wrangler. Sous des dehors identiques, on travaille la recette sans que cela n’affecte le style pour satisfaire les amateurs qui en demandent toujours plus.

Jeep assure et rassure avec cette mise à jour.

Points forts Encore plus compétent hors route

Encore plus compétent hors route Cabine mieux insonorisée

Cabine mieux insonorisée Conserve une excellente valeur de revente Points faibles Peu confortable pour les plus longs trajets

Peu confortable pour les plus longs trajets Direction qui manque toujours de précision

Direction qui manque toujours de précision Peu d’espace dans la version 2 porte

Le nouveau Wrangler 2024 Photo : B.Charette

Compétiteurs du Jeep Wrangler 2024

Ford Bronco

Jeep Gladiator

Land Rover Defender

Toyota 4Runner