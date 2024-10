• Auto123 effectue un premier essai de la Kia K4 2025.

Austin, Texas – En 2025, nous faisons nos adieux à la berline compacte Kia Forte. Mais contrairement à tant de constructeurs de nos jours, Kia ne dit pas adieu au segment des compactes. Même avec la prolifération des petits multisegments hybrides, la marque continue à croire en la catégorie des voitures compactes. Mais l'emballage de son représentant dans cette catégorie est tout nouveau : la voiture reçoit un nouveau nom, un nouveau style plus agressif et une foule d'équipements intérieurs attrayants.

Kia K4 205 – quoi de neuf ?

Techniquement, la K4 est donc toute neuve, mais dans les faits, ce n'est pas tout à fait le cas.

Certes, la K4 ne ressemble à aucune des voitures Kia qui l'ont précédée, elle offre plus d'espace à l'intérieur qu'auparavant ainsi que des technologies encore jamais vues dans une voiture Kia. Mais au niveau de la motorisation, on est plutôt en terrain connu. La transmission et les deux moteurs proposés sont les mêmes que ceux de la Forte 2024. C'est le cas pour les cinq versions - LX, EX, EX+, GT-Line et GT-Line Limited.

Kia K4 2025, avant | Photo : D.Heyman

Design de la Kia K4 2025 - 8,0/10

La K4 est la première voiture de Kia à intégrer les nouveaux phares verticaux (ainsi qu'une barre lumineuse de liaison) et la transition vers le bouclier avant plus petit de la K4 est plutôt réussi. Ils peuvent être choisis avec trois ou six ampoules - les trois versions inférieures reçoivent les premiers, les deux versions supérieures GT-Line les seconds - et ils se combinent pour offrir la face avant la plus moderne du segment.

Les deux familles de finitions K4 se distinguent également par un diffuseur avant redessiné et par les jantes. Les jantes en alliage sont de série et vont de 16 à 18 pouces, les plus grandes étant réservées pour les deux versions GT-Line. Dommage que les jantes plus grandes ne soient pas disponibles pour les autres versions, car les unités de 16 et 17 pouces ne remplissent pas tout à fait les passages de roues.

Kia K4 2025, de profil | Photo : D.Heyman

Le profil latéral est marqué par un pilier central unique qui croise la ceinture de caisse, ce qui donne une allure un peu à la Polestar 2 et est le fruit d'un nouveau langage stylistique baptisé « Opposites United ». Il s'agit d'une approche unique, bien qu'il faille un peu de temps pour s'y habituer.

Kia K4 2025, arrière |

À l'arrière, les feux sont également dotés d'une barre lumineuse de raccordement semblable à celle qui équipe les Kia de plus grande taille, dont les VUS Telluride et EV9. Là encore, il faut un peu de temps pour s'habituer au look, mais il prend tout son sens au fur et à mesure que l'on s'y attarde.

En fait, ce modèle, avec sa nouvelle nomenclature, avait besoin d'affirmer son style, et c'est ce qu'il fait.

Kia K4 2025, intérieur | Photo : D.Heyman

Intérieur

À l'intérieur, cette affirmation est moins éclatante. Il y a des caractéristiques uniques comme le double écran de 12,3 pouces de série pour le groupe de jauges et l'infodivertissement. Le volant de forme ovale offre une meilleure visibilité sur les instruments et facilite les manœuvres.

Au-delà, le tableau de bord est essentiellement constitué d'angles droits et l'intérieur est décliné en trois coloris, l'un en tissu de couleur anthracite, l'autre en cuir synthétique gris. La troisième option propose un liseré blanc sur un cuir synthétique noir, mais elle est réservée à la GT-Line.

Les matériaux utilisés sont de grande qualité et la finition est solide. Cependant, l’intérieur de la K4, bien que soigné, pourrait gagner en dynamisme avec des touches de couleur plus vives ou des finitions plus contrastées. Peut-être un peu plus de brillance sur les garnitures ou des surpiqûres plus contrastées aiderait un petit peu.

Kia K4 2025, sièges arrière | Photo : D.Heyman

L'espace intérieur est un point fort. La K4 dispose de l'espace le plus important du segment pour les jambes à l'arrière, tandis que la garde au toit est bonne, à l'avant comme à l'arrière.

Avec 413 litres, le coffre est également généreux.

Nous avons noté que les sièges avant surbaissés risquent d'amener les plus grands d'entre nous - top-modèles, basketteurs, mon partenaire de conduite - à s'asseoir avec les genoux un peu plus haut que les hanches.

Kia K4 2025, écran multimédia | Photo : D.Heyman

La technologie de la Kia K4 2025 - 8,5/10

Kia n’a pas fait dans la dentelle à ce chapitre. En plus du double affichage numérique de série, il y a Apple CarPlay, Android Auto et le chargement sans fil, ainsi que quatre ports USB-C (deux à l'avant, deux à l'arrière). Sur les modèles GT-Line, nous trouvons un troisième écran de 5 pouces niché entre les deux principaux pour les commandes numériques de la climatisation. Si vous préférez les boutons de commande de climatisation traditionnels, ne vous inquiétez pas, chaque finition en est également dotée.

Les équipements de sécurité de série comprennent l'aide à la collision avant, l'assistance au maintien de la trajectoire et le régulateur de vitesse adaptatif « stop and go ». Les versions GT-Line et GT-Line Limited sont équipées de série d'équipements supplémentaires tels que l'assistance automatique à la direction en cas d'évitement, la caméra de stationnement à 360 degrés et l'aide à l'évitement de la circulation arrière.

Un système audio à 6 haut-parleurs est proposé de série, tandis que la GT-Line Limited reçoit un système Harmon Kardon à 8 haut-parleurs. Dommage que cette option ne soit pas proposée un peu plus bas dans la gamme.

On regrette toutefois l’absence de climatisation numérique automatique sur toutes les versions. Il s'agit d'une caractéristique que nous aurions aimé voir sur l’ensemble de la gamme. La finition EX+ propose un toit ouvrant, mais nous aurions préféré une climatisation numérique, surtout pour les froids de l'hiver canadien.

Par ailleurs, les sièges chauffants et le volant chauffant à deux niveaux sont inclus de série, ce qui constitue un atout indéniable.

Kia K4 2025, moteur | Photo : D.Heyman

Les motorisations de la Kia K4 2025 - 7,0/10

Les deux motorisations de la K4 sont reprises de la Forte. Le moteur de base est un 4 cylindres atmosphérique de 2,0 litres développant 147 chevaux et 132 lb-pi de couple, que l'on retrouve dans les trois versions inférieures. Les deux modèles GT-Line reçoivent un 4 cylindres turbo de 1,6 litre développant 190 chevaux et 195 lb-pi. Le premier modèle est équipé d'une boîte automatique à variation intelligente (IVT - appelée CVT par la plupart des gens) avec un mode manuel, le second d'une boîte automatique à 8 rapports avec palettes de changement de vitesse.

Les lecteurs à l'œil aiguisé verront qu'il s'agit en fait d'une puissance inférieure à celle de la Forte turbo de 2024 ; cela peut en rebuter certains, mais comme nous le verrons bientôt, le mandat de la K4 est tout autre.

Kia K4 2025, roue | Photo : D.Heyman

Les modèles équipés du moteur turbo ne seront pas disponibles avant la fin de l'année, ce qui signifie que lors de notre essai dans l'État de Lone Star, nous n'avons pu tester que les modèles EX équipés du 2,0. Ce qui est logique puisque ce moteur sera probablement le plus vendu du groupe.

En termes de puissance, ce moteur s'associe à l'IVT pour fournir une poussée suffisante, même si vous sentirez et entendrez le moteur lorsqu'il est sollicité, par exemple, à l'entrée de l'autoroute. Qu'on l'appelle IVT, CVT ou de n’importe quel autre nom, ce type de transmission n'est pas le mieux adapté aux accélérations rapides.

Kia K4 2025, trois quarts arrière | Photo : D.Heyman

Conduite de la Kia K4 2025 - 8,0/10

Même si la GT-Line a des caractéristiques similaires à celles de rivales plus performantes comme la Honda Civic Si, ce n'est pas vraiment le but de la K4. Il s'agit d'une berline compacte conçue pour plaire à de nombreux consommateurs, dont certains qui n'auraient auparavant envisagé qu'un multisegments.

La K4 offre un bon comportement routier et un confort acoustique appréciable, des qualités essentielles dans ce segment. La conduite est celle que l'on attendrait d'une voiture beaucoup plus grande et probablement plus chère : elle est isolée des bruits de la route et la carrosserie est resté sage et neutre face aux bosses et dans les virages.

La K4 se montre agréable à conduire, surtout en ville où les obstacles tels que le béton cassé, les rampes de parking abruptes et les passages à niveau sont quotidiens. La K4 absorbe toutes ces contraintes avec flegmatisme grâce à des jambes de force MacPherson bien réglées à l'avant et à un système de barres de torsion à l'arrière.

Nous avons enregistré une consommation de 7,6 litres/100 km en cycle mixte sur la durée de notre essai. C'est juste au-dessus des estimations de Kia, mais il s'agissait d'un petit échantillon.

Kia K4 2025, phare | Photo : D.Heyman

Prix canadiens de la Kia K4 2025

- 2025 K4 LX - 23 995 $

- 2025 K4 EX - 26 495 $

- 2025 K4 EX+ - 27 995 $

- 2025 K4 GT-Line Turbo - 31 495 $

- 2025 K4 GT-Line Turbo Limited - 34 495 $

Quelques-unes de vos questions sur la Kia K4 2025

Existe-t-il d'autres types de carrosserie pour la K4 ?

Pour l'instant, seule la berline à quatre portes est proposée. Cela dit, au Salon de l'auto de New York 2024, où la K4 a fait ses débuts, Kia a également présenté une version 5 portes à hayon. Cette version n'est actuellement disponible sur aucun marché, mais si l'on se fie à l'histoire de la Forte, nous verrons un jour ou l'autre une K4 5 portes chez nous.

Une version hybride de la K4 pourrait-elle voir le jour un jour ?

Kia n'a pas parlé d'ajouter une version hybride à sa gamme, mais la cousine de la K4, la Hyundai Elantra, dispose d'une version hybride. Et avec l'arrivée de la nouvelle Civic Hybrid, on peut penser qu'une K4 hybride n'est pas si loin.

Kia K4 2025, feu | Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

On peut regretter le léger manque de puissance du moteur turbo et l'absence de certaines options sur les versions d'entrée de gamme. Mais dans l'ensemble, il s'agit d'une très bonne voiture, très compétente. Si le confort des passagers est votre priorité, la K4 est une option très convaincante. La Civic Si ou la Mazda3 à transmission intégrale sont peut-être plus dynamiques, mais si c'est ce que vous recherchez, il y a d'autres options.

Le principal point faible de la K4 réside dans son prix.. Ce que nous voyons, c'est essentiellement un saut de 3 000 $ pour une K4 de base par rapport à une Forte 2024 de base. Il y a certes des différences de caractéristiques entre les deux, mais à ce niveau de prix, la pilule de 3 000 $ n'est pas facile à avaler pour de nombreux acheteurs.

Ceci mis à part, il s'agit d'une berline compacte spacieuse, belle et bien agencée.

Les concurrentes de la Kia K4 2025

- Honda Civic

- Hyundai Elantra

- Mazda3

- Nissan Sentra

- Subaru Impreza

- Toyota Corolla

- Volkswagen Jetta

Kia K4 2025, siège conducteur | Photo : D.Heyman

Kia K4 2025, coffre | Photo : D.Heyman

Kia K4 2025, écran de données du conducteur | Photo : D.Heyman

Kia K4 2025, levier de changement de vitesse | Photo : D.Heyman

Kia K4 2025, porte arrière | Photo : D.Heyman