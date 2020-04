La Kia Niro 2018 offre un aspect pratique très solide et, en tant qu'hybride, des rendements de consommation d’essence vraiment attrayantes. Voici notre compte-rendu éclair d’un nouveau venu devenu un choix alternatif bien ancré - consultez notre Top 10 des meilleurs VUS sous-compacts pour 2018 pour savoir où il se place !

Ce que nous avons aimé

+ La position assise élevée et la position du véhicule se traduisent en excellente visibilité

+ Excellente économie d’essence

+ Transitions hermétiques entre moteur électrique et moteur à essence

+ Tableau de bord ergonomique, bien conçu

+ Zone de chargement pratique, voulant dire qu’elle d’une taille décente et est adaptable

+ La garde au sol légèrement relevée fait de lui un véritable véhicule utilitaire, ou presque

+ Ne ressemble pas à une voiture bon marché, même si le prix est dans cette fourchette

+ Les fonctions de sécurité et d'aide à la conduite sont améliorées pour 2018

+ Espace intérieure décente dans l'ensemble, plusieurs espaces de rangement

+ La batterie ne ronge l’espace dans la cabine ou derrière

+ Meilleure cote de sécurité de l'IIHS pour 2018

Ce que nous avons moins aimé

- Design extérieur un peu anonyme

- Absence de traction intégrale livrée ou livrable

- Accélération médiocre

- Pas idéal si vous allez faire beaucoup d’autoroute

- L’espace pour les jambes en arrière laisse à désirer

- Le mode éco (conduiriez-vous un hybride avec quoi que ce soit d'autre?) rend la performance anémique

- On devait nous présenter une version hybride enfichable cette année, mais on attend toujours

Essais routiers et évaluations Experts 1 essai routier Consommateurs