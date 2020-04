Top 10 VUS sous-compacts au Canada en 2018

Depuis quelques années, le segment des VUS sous-compact recrute les consommateurs à la tonne. Autrefois peuplé d’une poignée de pionniers comme le Jeep Compass et le Mitsubishi RVR, il est désormais habité par une bonne douzaine de représentants, tous en mission pour obtenir leur plus grande part du gâteau.

Et la même tendance s’observe du côté des VUS sous-compacts de luxe.

Clairement, cela nous indique deux choses. Primo, l’appétit des consommateurs pour les VUS ne démord pas. Secondo, les gens ne veulent pas nécessairement un gros VUS. En fait, plusieurs apprécient le format réduit de ces nouveaux véhicules à la mode qui offrent bien souvent le plaisir de conduire d’une voiture, combiné à l’aspect pratique de la familiale traditionnelle.

En voici 10 qui méritent votre attention en 2019, mais à différents niveaux et pour différentes considérations. Vous les trouvez des moins pertinents à ceux qui le sont plus - incluant le top du top!

10- Jeep Renegade

Le Renegade a fait ses débuts en 2015 et il demeure un des produits les plus attrayants, esthétiquement, de ce segment. Cependant, en raison d’une cote de fiabilité moins intéressante, et surtout d’une combinaison de moteurs/transmission peu flexible, il vaut mieux patienter pour voir ce que Jeep fera avec ce baroudeur lorsqu’elle décidera de le revoir de façon sérieuse.

