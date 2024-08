• Auto123 met à l’essai la Lamborghini Revuelto 2024.

Gardiner, New York — Ce n’est pas tous les jours que Lamborghini se surclasse elle-même. C’est pourtant ce qu’elle fait avec sa nouvelle création à moteur V12.

Lamborghini nous propose une nouvelle voiture exotique qui ajoute la puissance hybride à l’équation. Cela permet non seulement d’augmenter les prestations, mais aussi de changer la façon dont la Revuelto se comporte.

Lamborghini Revuelto 2024, moteur | Photo : D.Heyman

Lamborghini Revuelto 2024 — quoi de neuf ?

La grande nouveauté concerne le groupe motopropulseur. La Revuelto est techniquement une voiture hybride rechargeable, en ce sens qu’elle est équipée d’une batterie astucieusement placée, ainsi que de trois moteurs électriques ; un à l’arrière monté sur la transmission et un sur chaque roue.

Ainsi, la Revuelto propose la traction intégrale. Il n’y a pas d’arbre de transmission pour le V12 de 6,5 litres monté à l’arrière, de sorte que les roues avant doivent être alimentées par des moteurs électriques. Le tunnel de transmission est conservé, mais au lieu d’un arbre de transmission, c’est la batterie. Cela permet d’optimiser la répartition du poids et, comme la transmission à huit rapports et à double embrayage est montée transversalement plutôt que longitudinalement, la Revuelto est raccourcie, ce qui améliore sa tenue de route.

Le système de roues arrière directionnelles contribue également à cette amélioration : elles pivotent dans le sens opposé à celui des roues avant à faible vitesse pour faciliter les manœuvres dans les endroits étroits, et elles pivotent dans le même sens que les roues avant à plus grande vitesse pour plus de stabilité.

Lamborghini Revuelto 2024, de profil | Photo : D.Heyman

Design de la Lamborghini Revuelto 2024 - 9,0/10

Nous ne qualifierions pas la Revuelto de « belle », mais bon, ce n’est pas vraiment le but d’une Lamborghini. Les courbes et les lignes somptueuses, ce sont pour les Ferrari et les Jaguar de ce monde. Lamborghini, c’est un ramassis d’angles aigus, de lentilles de phares pointues, de prises d’air agressives et d’un diffuseur avant qui pourrait trancher du fromage si on lui en donnait l’occasion.

Elle est cependant efficace et elle a la prestance pour faire rougir toute concurrence, y compris ce que Ferrari, Pagani et McLaren ont à lui offrir. Les jantes en aluminium fusionné (20 pouces à l’avant/21 pouces à l’arrière sur notre modèle d’essai) sont également très réussies.

Impossible de ne pas mentionner le capot moteur, ou plus précisément son absence totale. En effet, il n’y a rien entre le ciel et ce glorieux V12 — pas de verre, pas de couvercle en fibre de carbone. La raison, selon Lamborghini, est que nous sommes ici pour célébrer la gloire du V12 et que nous n’allons pas le garder sous verre comme une pièce de musée. Et qu’importe si vous pouvez littéralement sentir la chaleur qui s’en dégage à plus de cinq pieds de distance. Cela fait partie de l’expérience.

Et la pluie, le grésil ou la neige ne l’affecteraient pas, selon ce que mentionne l’entreprise. Pour les pneus, Bridgestone s’est chargé de fabriquer des gommes 355-section Blizzak qui conviendront à la Revuelto, nous avons tendance à croire ce que Lamborghini dit à propos de ce compartiment moteur.

Lamborghini Revuelto 2024, intérieur | Photo : D.Heyman

Lamborghini Revuelto 2024, siège | Photo : D.Heyman

L’intérieur

L’intérieur propose un certain nombre de combinaisons de couleurs, mais les accents colorés de notre modèle d’essai étaient très intéressants si vous cherchez à attirer encore plus d’attention avec votre Revuelto.

Les sièges sont bien dimensionnés — contrairement aux sièges à dossier étroit de la Huracan — et peuvent accueillir des personnes de plus grande taille sans leur serrer les côtes, les hanches et les cuisses.

Ensuite, il y a ces éléments intérieurs qui sont devenus des marques de commerce de Lamborghini ces derniers temps : un groupe de jauges à affichage numérique ultra-lumineux, des palettes de changement de vitesse massives montées sur la colonne et un pare-brise tellement incliné que le tableau de bord dépasse le volant d’environ un mètre. Oh, un élément que nous espérons que la marque conservera quoi qu’il arrive : un bouton de démarrage/arrêt caché sous un commutateur à bascule semblable à celui d’un avion de chasse.

En parlant d’affichage numérique, le passager profite aussi d’un écran, pour admirer la vitesse à laquelle il circule sans avoir à se tordre le cou.

Ce que vous ne trouverez pas, c’est une pléthore de trucs ajoutant au confort. La boîte à gants peut à peine contenir une petite bouteille d’eau et il n’y a pas de compartiment de rangement central fermé. Il n’y a pas non plus de pochettes dans les portières, car celles-ci se relèvent et vous perdriez probablement tout ce que vous y mettriez. Il y a cependant deux ports USB-C, ainsi qu’une surface sous l’écran central sur laquelle on peut ranger un téléphone.

Lamborghini Revuelto 2024, écran de données | Photo : D.Heyman

Lamborghini Revuelto 2024, console centrale | Photo : D.Heyman

Lamborghini Revuelto 2024, bouton démarreur | Photo : D.Heyman

La technologie de la Lamborghini Revuelto 2024 - 8,0/10

L’écran central est disposé verticalement et l’on y trouve une série de commandes, dont une pour le système de climatisation, les connexions Apple CarPlay et Android Auto (connexion sans fil), même l’ouverture du coffre à l’avant.

Ce coffre est d’ailleurs suffisamment profond pour accueillir l’étui du câble de recharge (le port de recharge est également situé ici, et le couvercle peut être réglé pour rester suffisamment ouvert pour permettre au câble de passer, tout en restant verrouillé). On peut également y déposer une valise compacte. Compte tenu de la position très basse de cette voiture, c’est impressionnant.

Lamborghini Revuelto 2024, avant | Photo : D.Heyman

Motorisation de la Lamborghini Revuelto 2024 - 9,0/10

Nous arrivons maintenant au cœur de la question : le moteur. Il s’agit d’un V12 de 6,5 litres comme de nombreuses voitures Lamborghini en ont déjà eu.

Le V12 est aidé par trois moteurs électriques qui portent la puissance à 1015 chevaux, ce qui est suffisant pour permettre à la Revuelto d’atteindre 100 km/h en 2,5 secondes et 350 km/h en vitesse de pointe.

De plus, les moteurs électriques et la batterie de 3,8 kWh permettent de rouler à basse vitesse en mode tout électrique, en activant le nouveau mode de conduite Citta (ville, en italien). Tant qu’il y a une charge, le système utilisera uniquement les moteurs électriques avant pour la force motrice. La voiture est silencieuse, de sorte que vous ne réveillerez pas vos voisins au démarrage (lors de notre arrêt photo, un passant s’est arrêté non seulement pour admirer la voiture, mais aussi pour s’émerveiller de son silence). Et oui, elle vous permettra d’économiser du carburant. Mais bon, sachez que l’autonomie électrique est limitée à 10 km.

Vous pouvez vous brancher pour la recharge, et d’ailleurs un mode de recharge est intégré au système. Il rejoint les modes hybride et performance hybride. Le mode performance hybride (sélectionné via une molette montée sur le manche droit du volant) n’est offert que lorsque les modes de conduite Corsa ou Strada sont sélectionnés. Les réglages des amortisseurs, la réponse de la direction et de l’accélérateur sont tous dictés par le mode de conduite et, en configuration Corsa, il faut utiliser les palettes pour passer les vitesses, car il n’y a pas d’option automatique.

Enfin, la Revuelto utilise ses moteurs électriques à l’avant pour assurer la vectorisation du couple sur l’essieu avant, tandis que l’essieu arrière profite d’un différentiel mécanique. Cela signifie que la puissance peut être dirigée vers l’une ou l’autre des roues pour aider à franchir les virages et à sortir de n’importe quelle courbe.

Lamborghini Revuelto 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Heyman

Conduite de la Lamborghini Revuelto 2024 - 9,5/10

La puissance sur le papier, c’est une chose, mais cela ne nous prépare pas à la fureur avec laquelle la Revuelto répond à un bon coup sur l’accélérateur. Nous n’avions pas de chronomètre, mais peu importe, nous pouvons confirmer que la Revuelto aspire vos yeux et les recrache par ses tuyaux d’échappement. Un plaisir qui ne se démodera jamais. La puissance est envoyée instantanément aux gros pneus Bridgestone — la beauté d’un V12 atmosphérique — et vous devez être rapide avec les palettes, car le régime monte en un clin d’œil.

Vous ne devriez pas atteindre la ligne rouge très souvent. Le bruit est tel qu’on a l’impression de la rejoindre 4000 tr/min plus tôt qu’en réalité. Vous atteignez environ 50 km/h en première vitesse, alors vous pouvez imaginer en passant les autres rapports.

Lamborghini Revuelto 2024, roue | Photo : D.Heyman

Compte tenu de sa taille et surtout, de sa largeur, on peut se demander si la Revuelto dissimule bien tout cela en matière de maniabilité. La réponse ? Très bien. Il y a des moments ou on peut se croire dans la petite sœur de la Revuelto, la Huracán. Sauf qu’ici, il y a beaucoup plus d’espace à l’intérieur et les sièges sont beaucoup plus confortables.

La direction de la Revuelto réagit instantanément, et tout suit rapidement lorsque le RWS intervient pour aider à faire pivoter le train arrière. Et l’ESC et le STM — en particulier en mode Sport ou Corsa — permettent un léger dérobade à l’arrière pour une conduite plus engagée. La Revuelto peut être difficile à utiliser en ville, mais cela est principalement dû à la hauteur de caisse. Il suffit d’appuyer sur le bouton situé sur le volant pour relever légèrement le nez de la voiture, pour régler la plupart des problèmes rencontrés.

Lamborghini Revuelto 2024, écusson Lamborghini | Photo : D.Heyman

Prix canadien de la Lamborghini Revuelto 2024

La structure de prix de la Lamborghini Revuelto 2024 au Canada ne pourrait être plus simple, ni plus stratosphérique : PDSF de base : 699 394 $.

Quelques-unes de vos questions concernant la Lamborghini Revuelto 2024

La Revuelto peut-elle profiter d’une recharge rapide en courant continu de niveau 3 ?

Non, mais la batterie est petite et ne nécessite qu’environ 30 minutes pour être rechargée sur un chargeur de niveau 2. La plupart des conducteurs rechargeront probablement leur véhicule en roulant.

La Revuelto 2024 est-elle offerte avec une configuration à propulsion seulement ?

Il n’y pas de configuration à propulsion avec ce modèle. La traction intégrale avec roues directionnelles arrière est la seule façon de commander la Revuelto.

Existe-t-il d’autres tailles de jantes et les étriers de frein peuvent-ils être uniquement jaunes ?

Il est possible d’avoir des roues de 21 pouces à l’avant et de 22 pouces à l’arrière, et les étriers sont disponibles en plusieurs couleurs.

Lamborghini Revuelto 2024, arrière | Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

La Revuelto 2024 a des particularités uniques ce qui, à mon avis, fait partie du plaisir avec ce type de modèles. Et cette présentation par étape du produit est la nouvelle façon pour les constructeurs de mettre les projecteurs sur eux.

Ainsi, malgré toute sa technologie et sa puissance, la Revuelto reste une Lamborghini, de bout en bout, et elle demeure une exotique qui profite admirablement bien de la robustesse et de la rudesse de l’ancienne mouture…

Les concurrentes de la Lamborghini Revuelto 2024

– Ferrari SF90

– McLaren 765 LT

– Pagani Huyara

Lamborghini Revuelto 2024, porte de port de chargement | Photo : D.Heyman

Lamborghini Revuelto 2024, port de chargement | Photo : D.Heyman

Lamborghini Revuelto 2024, freins | Photo : D.Heyman

Lamborghini Revuelto 2024, coffre avant | Photo : D.Heyman

Lamborghini Revuelto 2024, tuyau d'échappement | Photo : D.Heyman