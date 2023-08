Lamborghini : tout est vendu jusqu’au milieu de 2024

• Lamborghini se dirige vers une année record qui lui permettrait de vendre plus de 10 000 modèles.

C’est connu, la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt n’a pas tendance à trop affecter les plus nantis de la planète. Et l’écart entre les riches et le reste de la population ne fait que croître. C’est la nature même du système économique.

On peut décrier la chose autant que l’on veut, ça demeure une réalité avec laquelle on doit composer. Pour une compagnie comme Lamborghini, qui ne vend que des modèles ultras luxueux, ça se traduit par une forte croissance alors que la grande majorité des gens cherchent des façons de joindre les deux bouts.

Concrètement, Lamborghini a enregistré une nouvelle période de ventes record. Au cours de la première moitié de 2023, elle a livré plus de 5341 véhicules, un résultat qui la place sur un rythme jamais vu. L’entreprise pourrait livrer cette année plus de 10 000 véhicules. De plus, tout est vendu jusqu’au milieu de 2024.

Logo de Lamborghini Photo : Lamborghini

Encore plus incroyable est le fait que Lamborghini a réussi ce haut fait d’armes alors qu’elle compte un modèle de moins à son catalogue, l’Aventador. Tout est donc attribuable à l’Huracan et au VUS Urus. On peut aussi se le dire, sans l’arrivée de ce dernier, on ne parlerait pas de records.

Le site Carscoops, qui rapporte la nouvelle, explique que les 5341 unités livrées représentent une augmentation de 4,9 % par rapport à la même période en 2022. Le chiffre d’affaires de la compagnie a quant à lui fait un bond de 6,7 %, pour atteindre 1,4 milliard d’euros.

Les régions de l’Europe et du Moyen-Orient dominent la colonne des livraisons avec 2285 transactions depuis le début de l’année, mais les États-Unis représentent le pays où ont été livrés le plus de modèles avec 1625. Le Royaume-Uni (514), l’Allemagne (511), la Chine, Hong Kong et Macao (450), le Japon (280) et l’Italie (270) suivent dans l’ordre.

« Nous sommes fiers de confirmer une fois de plus la trajectoire de croissance de Lamborghini. La tendance positive renforce notre attente de terminer l’année avec de nouveaux résultats record dans tous les indicateurs financiers clés, avec une rentabilité qui confirme la place de Lamborghini parmi les marques dominantes dans le segment du luxe », a déclaré Paolo Poma, directeur financier de Lamborghini.

Lamborghini Huracan EVO 2023 Photo : Lamborghini

Le chef de la direction de l’entreprise, Stéphane Winklemann, a déclaré que 10 000 unités étaient un « objectif réalisable » pour l’année, mais que les incertitudes du marché l’empêchaient de faire des déclarations définitives, selon ce que rapporte Reuters. Toutefois, le nombre de véhicules produits dépendra davantage de la capacité de production que des ventes.

À preuve, si vous souhaitez mettre la main sur une Huracan ou un Urus, tout est vendu jusqu’à la deuxième moitié de 2024. Et ce n’est pas mieux pour le modèle appelé à remplacer l’Aventador, soit la nouvelle Revuleto ; la capacité de production est réservée jusqu’au milieu de l’année 2025.