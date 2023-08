• Auto123 met à l’essai le Lexus NX 350 F Sport 2023.

Lorsque le Lexus NX a été redessiné pour 2022, on lui donnait enfin les outils nécessaires pour se démarquer — juste un peu — de son grand frère, le RX. Ce VUS a connu un succès tel qu’il est devenu synonyme de Lexus pour bien des gens. Dans une certaine mesure, tous les autres produits œuvrent dans l’ombre, mais le NX, dont le format se rapproche de celui du RX et qui s’adresse à un groupe d’acheteurs similaire, est particulièrement vulnérable à ce phénomène.

La refonte de 2022 a certainement donné un coup de pouce au modèle, mais maintenant que le RX a lui aussi fait l’objet d’une refonte, le NX peut-il s’imposer ?

Le nouveau Lexus NX 350 F Sport 2023 Photo : D.Heyman

Le design du Lexus NX 350 F Sport 2023 – 8,5/10

Le dernier NX arbore toujours la grande calandre en « sablier », ornée du traditionnel logo « L » de Lexus, bien que la refonte nous ait fait découvrir de nouveaux phares, qui regroupent désormais les phares de jour et les phares sous la même lentille, des phares antibrouillard, un capot à clapet, un design différent pour les rétroviseurs latéraux et une allure générale plus taillée sur mesure.

L’ensemble F Sport (notre modèle d’essai) propose une calandre sombre flanquée de prises d’air noires. Il ajoute également des jantes noires de 20 pouces et des pourtours d’ailes assortis qui détonnent avec la peinture extérieure Redline brillante. Il est sûrement le VUS Lexus le plus cool à ce jour.

À l’arrière, le logo Lexus a été remplacé par les lettres L-E-X-U-S, conformément à la tendance populaire. On retrouve également une bande qui fait office de feu sur la largeur, ce qui donne l’impression d’abaisser et d’élargir le véhicule.

L'intérieur du Lexus NX 350 F Sport 2023 Photo : D.Heyman

L’intérieur du Lexus NX 350 F Sport 2023 – 7,5/10

L’espace est correct à l’avant, mais il est particulièrement remarquable à l’arrière, car l’absence du toit ouvrant panoramique permet d’avoir plus de place pour la tête. Les sièges sont confortables, comme on peut s’y attendre de la part de Lexus. Notez qu’il n’y a pas moins d’espace pour les passagers dans la version PHEV que dans les autres NX.

Le lancement du nouveau NX a marqué l’arrivée d’un nouveau système multimédia. Disons-le franchement, c’était nécessaire. Très nécessaire. Le système à pavé tactile et à curseur, compliqué et quelque peu capricieux, a disparu et a été remplacé par une interface à écran tactile.

Base de concole du Lexus NX 350 F Sport 2023 Photo : D.Heyman

Technologie et sécurité dans le Lexus NX 350 F Sport 2023 – 9/10

Et quel écran ! Les nouveaux graphiques et le nouveau système d’exploitation sont excellents (et la puissance de traitement est cinq fois plus rapide, selon Lexus). Sur notre modèle d’essai, la surface était de 14 pouces (contre 9,8 pouces de série) grâce à l’ensemble F Sport 2 (6050 $), et elle est plus près du conducteur et orientée vers lui. Auparavant, l’écran large de l’ancien système se trouvait trop loin et trop haut sur le tableau de bord pour être confortablement accessible depuis le siège du conducteur. C’est bien mieux maintenant.

Cet ensemble propose également la recharge sans fil, les applications Apple CarPlay et Android Auto sans fil, des sièges en cuir synthétique haut de gamme, l’affichage tête-haute, ainsi qu’une une multitude d’aides à la conduite allant des feux de croisement automatiques à l’assistance au changement de voie et à l’alerte de circulation transversale arrière, en passant par un système de détection des angles morts.

Écran multimédia du nouveau Lexus NX 350 F Sport 2023 Photo : D.Heyman

Les deux interfaces, Apple CarPlay et Android Auto, couvrent l’intégralité de l’écran. Même si les applications prennent beaucoup de place, les commandes de climatisation sont conservées, à la fois accessibles via une interface tactile ou des commutateurs traditionnels. Même ces derniers sont dotés d’un affichage numérique afin de mieux les intégrer à leur environnement. Des fonctions plus poussées sont accessibles en balayant l’écran à partir de sa base, en allant vers le haut. C’est le cas pour les réglages de la climatisation Eco, par exemple.

J’aurais tout de même aimé retrouver des boutons pour le volume ainsi que pour sauter d’une pièce à l’autre.

Les autres types d’affichage comprennent entre autres un rétroviseur à écran numérique (important lorsque les passagers arrière gênent la visibilité).

Parmi les autres petits irritants de l’habitacle, citons l’emplacement un peu bizarre des commandes. Lorsque je suis entré pour la première fois, il m’a fallu deux bonnes minutes pour trouver le bouton marche/arrêt du moteur, par exemple, et j’ai plusieurs fois tendu la main vers le bouton de climatisation le plus à gauche au lieu du bouton marche/arrêt proprement dit. La commande pour l’ouverture électronique des portes, à l’intérieur comme à l’extérieur, m’a également demandé une période d’adaptation.

Sur une note plus positive, j’aime bien l’assistant virtuel, qui permet d’y aller de commandes allant de l’augmentation du chauffage à la recherche d’un restaurant à proximité. Une autre fonction intéressante est la possibilité pour le système de navigation d’envoyer automatiquement un message d’heure d’arrivée à la personne qui est à destination, à condition que ses coordonnées se trouvent dans l’appareil jumelé. Le système reconnaît également une multitude d’accents et peut déterminer si c’est le passager avant ou le conducteur qui émet les commandes.

Moteur du Lexus NX 350 F Sport 2023 Photo : D.Heyman

Groupes motopropulseurs du Lexus NX 350 2023

Le NX 350 est propulsé par un 4-cylindres turbo de 2,4 litres développant 275 chevaux et 317 lb-pi de couple, ce qui est tout à fait correct pour un véhicule de cette taille. Oui, le modèle hybride rechargeable (PHEV) 450+ a un peu plus de punch, mais il est plus lourd, ce qui rend la conduite un peu moins engagée et entraîne l’absence de l’option de toit ouvrant, Lexus ne voulant pas ajouter encore plus de poids en plus du système hybride.

Design du nouveau Lexus NX 350 F Sport 2023 Photo : D.Heyman

Comment se conduit le Lexus NX 350 2023 ? — 7,5/10

Avec le NX 350, le décollage est linéaire et franc, la transmission automatique à huit rapports travaillant bien à l’unisson avec le moteur pour vous amener rapidement au cœur de la plage de puissance (à environ 1700 tr/min) et avec juste assez d’intensité pour vous donner l’impression d’être en mode de conduite sportive.

L’ensemble F Sport n’ajoute rien en matière de puissance, mais il propose une suspension variable adaptative — l’un des aspects que l’on peut modifier en passant d’un mode de conduite à l’autre (Eco, Normal, Sport et Sport Plus). Le résultat est un VUS compact qui se comporte comme un multisegment compact devrait le faire, avec une direction bien équilibrée que j’ai trouvée étonnamment généreuse en ce qui a trait à la rétroaction de la route. Ce n’est pas toujours le cas des véhicules de luxe équipés d’une direction assistée électrique.

La sélection du mode Sport ajoute donc à l’expérience. Avec les autres réglages, les choses s’adoucissent.

Lexus NX 350 F Sport 2023 rouge Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions sur le Lexus NX 350 2023

La version 450+ est-elle la seule autre qui propose une mécanique différente ?

Non. Pour 2023, il existe également un modèle hybride traditionnel NX 350h, ainsi qu’une version d’entrée de gamme, la NX 250.

Puis-je choisir l’ensemble F Sport avec n’importe quel NX ?

Pas tout à fait. Ce n’est en fait pas possible avec la variante NX 250.

Aperçu du Lexus NX 350 F Sport 2023 de l'avant Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Le Lexus NX vit toujours un peu dans l’ombre du RX, mais pas au point de l’empêcher de briller. Son style est parfait, à la fois pour ce qui est de ses proportions, mais aussi de ses détails. Ensuite, la conduite offre un mélange agréable de plaisir et de confort et, grâce à la résolution du vieux problème de Lexus — son système multimédia embarqué —, l’ensemble de ce qu’on offre est solide. Ajoutez à cela l’ardeur du modèle F Sport et vous obtenez un produit qui se distingue.

Points forts L'ensemble F Sport ajoute une touche athlétique

La combinaison de la peinture rouge et les jantes foncées

Le système d'infodivertissement est très bon

Étonnamment spacieux à l'avant

Moteur turbo énergique

Direction réactive

Bon contrôle du roulis Points faibles La banquette arrière est étroite

Le tableau de bord numérique pourrait être plus coloré

L'ouverture des portières est quelque peu maladroite

Le roulement peut être un peu ferme

Aperçu du Lexus NX 350 F Sport 2023 de l'arrière Photo : D.Heyman

Les concurrents du Lexus NX 2023