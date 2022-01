Auto123 met à l’essai l'Acura RDX A-Spec 2022.

Il n'a peut-être pas le statut de certains de ses rivaux dans le segment férocement disputé des VUS compacts haut de gamme, mais le RDX d'Acura est un multisegment absolument génial qui, depuis quelques années, offre une conduite dynamique et positive et un environnement intérieur haut de gamme. De plus, il est très beau de l'extérieur, surtout lorsqu'il est équipé du groupe d'apparence A-Spec. Comment ne pas l'aimer, si ce n'est qu'il ne porte pas d'étoile argentée, de quatre anneaux ou d'hélice sur son front ?

Pour 2022, il n'y a pas de changements majeurs pour le RDX qui arrive à mi-cycle, à part quelques modifications à l'avant qui s’inspire de celui du MDX nouvellement redessiné. Les phares antibrouillard logés plus dans le pare-chocs sont différents cette année. Acura affirme également que le design de la calandre « Diamond Pentagon « est plus large que l'an dernier, mais à moins de prendre une règle pour chacune d'elles, il n'y a aucune chance que vous ne le remarquiez.

À l'intérieur, il n'y a pas de changement cette année pour le système d'infodivertissement, toujours accessible sur le même écran central de 10,2 pouces. Une nouveauté pour 2022, l'intégration sans fil d'Apple CarPlay et d'Android Auto est désormais livrée d’office sur toutes les livrées du modèle.

L’écran central n'est pas tactile, d'ailleurs, ce qui signifie que vous devez recourir à l'exécrable pavé tactile situé dans la partie inférieure de la console centrale. Je déteste ce système, et ce sentiment ne s'est pas atténué avec le temps. Il est beaucoup trop facile de choisir la mauvaise option, que ce soit à cause d'un choc sur la route au mauvais moment ou par pure ineptie digitale. Et pendant que vous bricolez, vos yeux ne sont pas sur la route. J’en ai assez dit…

Photo : D.Boshouwers Acura RDX A-Spec 2022, intérieur

L’ensemble A-Spec

Soyons clairs, cet ensemble existe strictement pour rehausser l'apparence et non les performances du RDX. Ceci dit, il contribue à rehausser joliment le modèle, et n'est donc pas une option extravagante si vous voulez une voiture à l'allure soignée avec quelques équipements supplémentaires à l'intérieur. Il est accompagné de jantes de 20 pouces à cinq rayons, de pare-chocs avant et arrière exclusifs, de doubles échappements ronds exclusifs, de phares antibrouillard aux DEL, de chrome foncé et de détails d'éclairage, de garnitures de fenêtres noires et, bien sûr, d’écussons spécifiques sur les ailes avant et le hayon arrière. Oh, et les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.

À l'intérieur, vous disposez de sièges avant ventilés, de revêtements de sièges en Ultrasuede et en cuir, de pédales sport en métal et de palettes de changement de vitesse au dos d'un volant chauffant à base aplatie, ainsi que d'une chaîne audio haut de gamme ELS Studio à 16 haut-parleurs.

Sur le plan mécanique, les acheteurs du RDX 2022 n'ont à leur disposition qu'un seul moteur, un 2.0-litres turbo développant 272 chevaux et 280 lb-pi de couple, associé à une transmission automatique à 10 rapports et un rouage intégral. Maintenant, ceux qui veulent un groupe motopropulseur qui rivalise avec les offres M de BMW devront attendre, car cette option n’existe tout simplement pas. Par contre, ce que nous avons ici offre une performance extrêmement positive et même dynamique sur la route. La direction est agréablement tendue, la boîte de vitesses fait un excellent travail et aide à fournir une forte accélération à partir de la ligne et des dépassements sans douleur sur l'autoroute, et le VUS est étonnamment agile lorsqu'il se déplace en ville.

Si vous voulez vraiment plus que ce que le RDX 2022 offre, il y a la variante de performance Type S qui serait en route, mais pour le moment, ce n'est qu'une rumeur.

Photo : D.Boshouwers Acura RDX A-Spec 2022, profil

À propos de la traction intégrale, c'est l’habituel système SH-AWD (pour Super Handling All-Wheel Drive) de la marque qui est à l'œuvre ici, et en combinaison avec le système de vectorisation du couple, il est franchement si efficace que, lors de ma semaine de conduite du véhicule en plein hiver (ponctuée par la première grosse tempête de neige de la saison dans la région), j'ai pris grand plaisir à a) me garer dans les plus gros tas de neige que je pouvais trouver et b) passer en toute confiance devant les autres qui étaient soit coincés, soit en train de se frayer un chemin à pas de tortue. La vie est belle dans ces moments-là...

La garde au sol de 20,8 cm du RDX est légèrement supérieure à la moyenne du segment, ce qui signifie que vous pouvez mettre votre beau RDX A-Spec à l'épreuve de la conduite hors route si vous le souhaitez, dans la limite du raisonnable bien sûr.

À l'intérieur, le fait que le RDX soit légèrement plus long que certains rivaux, par exemple le BMW X3 et le Volvo XC60, porte ses fruits à la deuxième rangée en termes d'espace pour les jambes, et dans le coffre en termes d'espace de chargement (835 litres avec les sièges en place, comparativement à 812 litres pour le X3 et 635 pour le XC60).

Notez qu'Acura a apporté quelques modifications pour 2022 afin d'améliorer l'insonorisation, et le résultat est une conduite plus silencieuse dans l'ensemble, en particulier si vous vous en tenez au mode de conduite Confort. À ce propos, les choix de modes de conduite sont Confort, Normal, Neige et Sport, sans mode Personnalisé disponible pour ceux qui veulent que leurs paramètres soient parfaits. Le mode Normal est, sans surprise, le meilleur et celui que la plupart des conducteurs laisseront par défaut, le mode Sport n'offrant pas une différence suffisante pour justifier le changement.

Photo : D.Boshouwers Acura RDX A-Spec 2022, avant

Les chiffres officiels de consommation de carburant pour le RDX 2022 sont de 11,3 litres / 100 km, 9,1 litres / 100 km et 10,3 litres / 100 km (ville / route / combiné). Je vous donne les chiffres officiels parce que celui que j'ai obtenu pendant mon essai d'une semaine – 16,0 litres / 100 km – n'a rien à voir, compte tenu de l'état de neige épaisse de la majeure partie du trajet et du fait que je n'ai pratiquement pas conduit le VUS sur l'autoroute.

Pour 2022, le modèle de base a un PDSF de 48 175 $ (sans compter les frais de transport et de préparation), et la variante A-Spec en demande 52 600 $. Au-dessus, il y a le Platinum Elite avec l'ensemble A-Spec qui vous en coûtera 58 000 $. Bien que j'aie vanté la valeur de l'ensemble A-Spec ci-dessus, le modèle de base vous conviendra tout aussi bien puisqu'il est bien équipé d'une longue liste d'équipements de série et de systèmes de sécurité. Vous avez le choix.

Le mot de la fin

Mis à part le diabolique pavé tactile, il n'y a pas grand-chose à redire sur le RDX 2022. On parle d’un VUS compact très solide dans l'ensemble, qui fait beaucoup de choses bien, notamment au niveau de l’agrément du comportement routier. Les départs arrêtés et l'agilité sont deux points particulièrement forts.

Le plaisir de conduire n'est pas mort avec l'avènement des VUS, il faut juste savoir où regarder.

Photo : D.Boshouwers Acura RDX A-Spec 2022, trois quarts arrière

On aime

Le design extérieur

Le dynamisme du groupe motopropulseur

Le système SH-AWD est parfait

L'espace à la deuxième rangée

Toit ouvrant panoramique sur la version testée

Grand espace de chargement, avec compartiments de rangement sous le plancher.

On aime moins

Le pavé tactile… ouf!

L'écran multimédia n'est pas tactile

Pas de boutons pour passer / recevoir des appels téléphoniques sur le volant.

Pas d'option hybride dans la gamme de modèles (et pas de choix de moteur non plus d'ailleurs).

Photo : D.Boshouwers Acura RDX A-Spec 2022, écusson A-Spec

Photo : D.Boshouwers Acura RDX A-Spec 2022, arrière