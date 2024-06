• Auto123 met à l’essai la Mazda3 Sport GT 2024.

S’il y a un fabricant qui est resté engagé à offrir le plaisir de conduire à un prix abordable, c’est bien Mazda. Il y en a d’autres, bien sûr, mais en matière de prix, d’équipement, de style et de dynamique de conduite, Mazda conserve le haut du pavé avec sa compacte 3, et ce, depuis près de deux décennies maintenant. Deux décennies, c’est long, mais la plus petite des voitures de Mazda vieillit bien.

Mazda3 2024 — quoi de neuf ?

Il n’y a pas énormément de nouveautés avec la Mazda3 cette année, mais quelques changements ont été apportés. Le principal est l’ajout de la version Suna, qui n’est livrable qu’avec la traction intégrale. Elle ajoute la peinture sable zircon métallisé, qui a fait ses débuts sur le VUS CX-50, des jantes noires de 18 pouces avec des rétroviseurs extérieurs assortis, ainsi que des aménagements intérieurs noirs et terres cuites.

Les autres ajouts pour le modèle GT que nous avions à l’essai comprennent un écran multimédia plus large à 10,25 pouces, et qui fonctionne désormais comme un écran tactile lors de l’utilisation des applications Android Auto ou Apple CarPlay. La connexion avec ces dernières se fait désormais sans fil et l’équipement propose aussi un nouveau chargeur sans fil. Il y a également de nouveaux ports USB-C pour une recharge plus rapide.

La Mazda3 GT 2024, capot, calandre | Photo : D.Heyman

Design de la Mazda3 Sport GT 2024 - 8,5/10

Notre modèle d’essai n’était pas équipé du nouvel ensemble Suna, mais la Mazda3 Sport à hayon reste une très belle voiture avec ses phares fins, son long capot, son style cabré et ses jantes 18 pouces qui, même chaussées d’épaisses gommes d’hiver Michelin X-Ice, ont fière allure.

La plupart des couleurs proposées avec la 3 sont des nuances de gris/noir/blanc, laissant le choix entre un seul bleu et un seul rouge, comme couleurs plus frappantes. Heureusement, ce rouge (Soul Red Crystal Metallic) est aussi beau qu’il en a l’air. C’est ce que je choisirais.

La Mazda3 Sport 2024, en 'Soul Red Crystal Metallic' | Photo : D.Boshouwers

La Mazda3 GT 2024, intérieur | Photo : D.Heyman

Intérieur

Comme le veut la coutume chez Mazda, l’habitacle est plus sobre que tape-à-l’œil. La Mazda3 jouant la carte du haut de gamme, elle propose des sièges en cuir et les surfaces sont très douces au toucher. Il y a quelques surpiqûres de couleur contrastée, mais sinon, en fait de style, de palette de couleurs et de substance, on peut parler d’une élégance discrète.

La version GT est équipée de sièges en cuir chauffants, d’un système de climatisation automatique à deux zones et d’un volant chauffant.

La Mazda3 GT 2024, siège du conducteur | Photo : D.Heyman

La Mazda3 GT 2024, sièges arrière | Photo : D.Heyman

La position de conduite est parfaite, et le volant de petit diamètre est parfait ; pas besoin d’un fond plat pour éviter le frottement avec nos cuisses. Le volant est également inclinable et télescopique, ce qui permet au conducteur d’adapter plus facilement la situation à ses besoins.

La banquette arrière n’est pas aussi conviviale. Il s’agit d’une voiture compacte, certes, mais l’espace est très exigu, surtout en ce qui concerne le dégagement pour la tête. J’ai eu beau ajuster ma posture, à 6’3’’, ça ne fonctionne pas. La Honda Civic et la Subaru Impreza sont d’excellents exemples de places arrière bien conçues pour une voiture compacte. Sans être particulièrement long, le coffre est profond, ce qui permet de ranger des objets plus grands. Si vous avez l’intention de transporter quelque chose de plus long, vous pouvez toujours abaisser les sièges arrière, qui sont divisibles en proportion 60/40.

La Mazda3 GT 2024, écran multimédia | Photo : D.Heyman

Technologie de la Mazda3 Sport GT 2024 - 7/10

Bien qu’elle ne semble pas très différente au premier coup d’œil, la Mazda3 2024 a bénéficié d’un certain nombre d’ajouts technologiques. L’écran central mesure désormais 10,25 pouces plutôt que 8,8 pouces auparavant, et il est monté au sommet du tableau de bord, facilement lisible d’un simple regard. Des ports USB-C ont également été ajoutés, tout comme la recharge sans fil, ainsi que la connexion sans fil à Apple CarPlay et à Android Auto.

La Mazda3 GT 2024, moteur | Photo : D.Heyman

La Mazda3 GT 2024, levier de vitesse | Photo : D.Heyman

Motorisation de la Mazda3 Sport GT 2024 - 7,5/10

La puissance de notre modèle d’essai provient d’un 4-cylindres atmosphérique de 2,5 litres développant 191 chevaux et 186 lb-pi de couple, ce qui est généreux pour une voiture de cette taille. Quand on sait que ce même moteur, avec les mêmes spécifications, sert d’autres produits Mazda beaucoup plus gros, on peut imaginer à quel point il anime avec vivacité cette 3. La puissance est transmise aux roues avant par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Une option de rouage intégral est également livrable, ainsi qu’un moteur turbocompressé. La boîte manuelle n’est toutefois possible qu’avec une configuration à traction et le moteur atmosphérique.

La Mazda3 GT 2024, de profil | Photo : D.Heyman

Conduite de la Mazda3 Sport GT 2024 - 8,0/10

Même sans le moteur turbo, la Mazda3 Sport GT est agréable à conduire. Avec la distribution directe de toute la puissance atmosphérique et la boîte à six rapports rapprochés, les départs agressifs sont gratifiants. La progression est bonne et la 3 est étonnamment bruyante grâce à son échappement à deux sorties. Ajoutez à cela un embrayage parfaitement dosé et un sélecteur de vitesses bien placé, et vous avez entre les mains une voiture passionnante à conduire.

Aussi amusante soit-elle, cette 3 n’est pas la plus puissante de la gamme. L’attention se porte donc sur la tenue de route et la direction, qui sont toutes deux excellentes. La réponse du train avant au moindre coup de volant est immédiate, l’arrière suit docilement. La voiture s’acquitte de sa tâche avec un minimum de roulis et une excellente adhérence.

Ce roulis est réduit grâce à un bon réglage du châssis et des suspensions, mais la 3 bénéficie également du contrôle G-Vectoring qui module automatiquement l’accélérateur et les freins au fur et à mesure que vous avancez, afin de maintenir l’équilibre des masses suffisamment neutre, mais avec assez de mouvement pour favoriser une bonne tenue de route. Dès que vous commencez à tourner, un petit coup de frein est donné pour que les masses se déplacent légèrement vers l’avant, ce qui a pour effet d’augmenter le poids sur les roues pour améliorer l’adhérence du véhicule.

Le résultat est que la 3 propose l’entrain et l’attitude d’une voiture plus chère et plus performante. C’est un véritable chef-d’œuvre d’ingénierie. Elle nous fait presque oublier la défunte Mazdaspeed3.

D’ailleurs, la Mazdaspeed n’offrait pas la même conduite que celle-ci. Même avec toute cette agilité, la 3 est conviviale sur nos routes imparfaites. À une fraction du prix d’une Audi A3 ou d’une BMW Série 2, la Mazda3 propose une conduite qui s’apparente à celles de ces voitures allemandes.

La Mazda3 GT 2024, avant | Photo : D.Heyman

Prix canadiens de la Mazda3 2024

Voici la structure de prix de la Mazda3 Sport 2024.

- Mazda3 GX 2024 : 24 950 $ (traction)

- Mazda3 GS 2024 : 27 450 $ (traction), 31 650 $ (4RM)

- Mazda3 GT 2024 : 32 450 $ (traction), 33 750 $ (4RM)

- Mazda3 Suna 2024 : 38 900 $ (4RM)

Quelques-unes de vos questions concernant la Mazda3 Sport 2024

Existe-t-il d’autres styles de carrosserie ?

La Mazda3 continue d’être proposée comme berline, qui peut également être équipée de la transmission intégrale et d’un moteur turbo.

Comment la Mazda3 Sport se compare-t-elle au VUS CX-30 ?

Le VUS sous-compact CX-30 partage son groupe motopropulseur avec la Mazda3 Sport, ainsi que la plupart de ses panneaux de carrosserie, bien que le CX-30 bénéficie d’un dégagement accru pour la tête et l’espace de chargement à l’arrière grâce à un toit légèrement plus haut.

La Mazda3 GT 2024, arrière | Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Oui, la technologie commence à se faire un peu vieille, même après les mises à jour, et la présentation intérieure pourrait être un peu plus joyeuse dans son ensemble (peut-être que les designers de l’intérieur et de l’extérieur auraient besoin d’un tête-à-tête). Pour ce qui est de la banquette arrière…

Mais le style extérieur attachant, le moteur étonnamment puissant, l’excellente boîte de vitesses manuelle et les réglages fantastiques du châssis compensent largement tout cela. Il existe des compactes plus spacieuses, mais peu d’entre elles offrent un agrément de conduite aussi gratifiant.

Les concurrentes de la Mazda3 Sport GT 2024

– Honda Civic

– Kia Forte5

– Subaru Impreza

– Toyota Corolla