En ce qui concerne les marques non luxueuses, Chevrolet est l'un des meneurs dans la sphère des VÉ, proposant trois tout nouveaux modèles tout électriques - l'Equinox EV, le Blazer EV et le Silverado EV. Ces trois modèles utilisent la dernière technologie de batterie Ultium de GM.

Si les trois véhicules électriques basés sur la technologie Ultium portent le même nom que les modèles à essence de la gamme, ils ont chacun un look unique qui les différencie de leurs frères à moteur à essence. Des barres lumineuses sur toute la longueur, des couleurs vives et même des caractéristiques uniques sont à l'ordre du jour. Le Silverado, par exemple, est doté d'une porte centrale spéciale qui permet de passer de la caisse à la cabine, ce qui permet de transporter des objets plus longs. Le Blazer et l'Equinox, quant à eux, sont équipés de versions 2RM à un moteur et de versions 4RM à deux moteurs ; pour la puissance, optez pour le 4RM ; pour l'autonomie, pour le 2RM.

- Autonomie maximale du Chevrolet Equinox EV : 513 km (traction avant)

- Autonomie maximale du Chevrolet Blazer EV : 521 km (RWD)

- Autonomie maximale du Chevrolet Silverado EV : 724 km

