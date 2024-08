Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024 - en piste | Photo : V.Aubé

• Auto123 a réalisé un premier essai de la Mercedes-AMG C63 S E Performance 2024.

• La C63 S E Performance développe une puissance de 671 chevaux.

• La berline haute performance peut rouler sur une distance de 13 km en mode électrique, selon le cycle WLTP.

• Le règne du moteur V8 biturbo est bel et bien terminé à bord de la Classe C.

Malaga, Espagne – L’appellation C 63 AMG date de 2007. Le constructeur de Stuttgart a dévoilé cette année-là un concept de berline haute performance équipée d’un gros moteur V8 atmosphérique.

À l’époque, la nouvelle brute de la division sportive reprenait la formule des berlines de Classe C révisées par l’équipe d’AMG, mais à un niveau un peu plus explosif que ses devancières. On pense notamment aux C 36 AMG (à moteur 6-en-ligne) ou à la C 43 AMG à moteur V8. Sinon, si on remonte à plus loin, à la mythique 190 E 2.3-16 des années 80, une berline développée avant l’ère AMG.

Aucune de ces berlines n’avait réussi à séduire le public autant que cette nouvelle C 63.

Depuis, les évolutions de cette berline, une rivale des BMW M3 et Audi RS4 (surtout en Europe en ce qui concerne cette variante), se sont succédé en conservant les services d’un moteur V8.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024 - avant | Photo : V.Aubé

Depuis, rappelons-le, on est passé à une cylindrée beaucoup plus petite grâce à l’apport d’une paire de turbocompresseurs. Avec les normes d’émissions de plus en plus strictes et l’attrait de l’électrification, les divisions sportives n’ont plus le choix. Elles doivent trouver des solutions plus « vertes » pour satisfaire nos instances gouvernementales et séduire le public à la recherche d’une berline de haute performance.

C’est là qu’entre en scène la Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024. Voilà un nom aussi long que le potentiel derrière cette nouvelle union d’un système hybride rechargeable et d’une mécanique thermique.

Mais, pour arriver à ses fins, la haute direction d’AMG a dû faire des choix et c’est le moteur V8 qui a été remercié au profit d’un bloc 4-cylindres turbo. Soyez rassurés, le V8 biturbo n’est pas mort encore – AMG a profité de notre passage à Malaga pour présenter la nouvelle Mercedes-AMG S 63 S E Performance 2023.

Reste maintenant à savoir si ce passage à l’électrification va dénaturer le produit ou, au contraire, amener d’autres clients sous le giron de la marque. C’est que nous avons tenté de découvrir dans les superbes routes de la belle région de l’Andalousie. Également sur le circuit d’Ascari, parce que l’essai d’un modèle AMG est toujours plus plaisant avec un passage en piste.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024 - Trois quarts avant | Photo : V.Aubé

Une impression de déjà-vu

Il faut l’avouer, la nouvelle mouture de la Mercedes-AMG C 63 ne s’éloigne pas trop du moule des produits AMG. Le contraire serait étonnant d’ailleurs. Mais disons que pour le non-habitué, il est difficile de déceler une Classe C d’une Classe E par exemple. C’est un peu ce qui ressort de ce premier contact avec la nouvelle berline haute performance.

Le bouclier, par exemple, semble tout droit tiré de la berline E 63 AMG. Le museau est en revanche très réussi avec cette calandre aux bandes verticales – la célèbre « Panamericana » – et aux phares amincis un peu plus. La découpe du pare-chocs inférieure est fidèle à celle de tous les modèles AMG de la firme allemande.

Il y a tout de même quelques éléments qui distinguent cette C 63 des versions antérieures. On note le capot qui revêt une trappe d’aération, et les ailes avant désormais décorées de grillages. L’inscription « Turbo E Performance » rappelle aux passants qu’il ne s’agit pas d’une simple Classe C.

Ensuite, les jantes de 20 pouces ont également du mal à dissimuler les énormes freins à disque aux quatre coins de la berline. Remarquez, avec un poids de plus deux tonnes, la C 63 a intérêt à être bien nantie de ce côté.

À l’arrière, la formule habituelle est de retour avec ces quatre pots d’échappement rectangulaires et ce diffuseur en plein centre. Finalement, le becquet en fibre de carbone logé au bout du coffre est une belle touche, et n’oublions pas ces feux de position aux DEL qui ne sont pas sans rappeler ceux installés au derrière de la récente Classe S.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024 - Intérieur | Photo : V.Aubé

Un habitacle sportif et luxueux

L’emphase est mise sur une ambiance plus sportive à l’intérieur, avec ces surpiqûres placées sur les sièges, la banquette arrière, les panneaux de portière et même la planche de bord. La fibre de carbone est aussi mise en évidence tout comme le cuir noir.

Mais c’est surtout ces deux écrans qui retiennent l’attention, et ce, même si la C 63 est avant tout une berline de performance.

L’écran d’information derrière le volant sport présente un affichage très clair et réactif selon les commandes tactiles insérées sur le volant. Voilà une solution qui, à mon avis, n’est pas la plus facile à utiliser. Au risque de me répéter, les ajustements des écrans devraient toujours – ou dans la mesure du possible – avoir lieu à un arrêt ou un endroit sécuritaire.

C’est encore plus vrai avec l’immense écran tactile central qui présente une multitude d’applications. On gère sur cet écran les modes de conduite, la navigation, les statistiques de consommation, les stations de radio et j’en passe. Franchement, c’est un peu compliqué tout cela!

Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024 - Sièges | Photo : V.Aubé

Il règne en revanche une impression de qualité à l’intérieur de la C 63, même si certains plastiques de qualité inférieure ont été installés à des endroits plus difficiles d’accès.

Les sièges sport de la première rangée sont plus enveloppants que ceux de la C. Et franchement, ils retiennent plutôt bien dans les virages abordés avec beaucoup de vélocité (la berline est équipée de série de la direction des roues arrière, on vous le rappelle). Voilà un autre truc des sorciers d’AMG pour littéralement coller la voiture au bitume.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024 - En route | Photo : V.Aubé

En piste… et sur la route!

Après une première portion d’essai sur route, dans le région de Malaga, le « vrai » test a eu lieu sur la piste d’Ascari, un circuit privé qui est inspiré des meilleurs de la planète, soit dit en passant. Et c’est réellement à cet endroit que nous avons pu nous rendre compte du poids important de la nouvelle C63.

En ligne droite, la combinaison du moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres (469 chevaux) installé en position longitudinale et du moteur électrique monté à l’arrière (201 chevaux) livre donc une puissance maximale de 671 chevaux – et un couple encore plus impressionnant de 752 lb-pi. Cette puissance catapulte la C63 à des vitesses supralégales en moins de secondes qu’il n’en faut pour prononcer le nom au complet de la berline. Allez-y, essayez-le : Mercedes-AMG C 63 S E Performance 4MATIC+ 2024!

La sonorité de l’engin thermique en mode Race – ou même Sport Plus – est beaucoup plus convaincante, la boîte automatique qui enchaîne les changements de vitesse à une cadence digne des autres créations de la division sportive. Et même si le mode manuel implique le conducteur un peu plus, sachez que la boîte automatique est plus rapide que l’être humain. D’ailleurs, j’ai préféré le mode manuel sur la route sinueuse du retour.

Sur le superbe circuit espagnol, j’ai toutefois pu me rendre compte que le poids additionnel de la batterie et du moteur électrique peut avoir une incidence sur le comportement de la berline en piste. En réalité, l’ancienne livrée était déjà une voiture assez lourde, mais là c’est encore plus prononcé.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024 - Profil | Photo : V.Aubé

Dans certains virages abordés avec trop de largesse, il était difficile de retrouver la ligne de course parfaite à cause de ce poids qui projetait la berline vers l’extérieur du virage. Mais, j’ai également pu découvrir les vertus du système « Boost », une fonction qui dicte à quel moment il est plus approprié d’effectuer un dépassement. À ce moment, un voyant s’allume dans l’écran derrière le volant pour seconder le pilote. Et à ce moment, toute la cavalerie de la berline est déployée et, croyez-moi, ça déménage!

En même temps, la direction de la berline, sans être la plus chirurgicale de l’industrie, a démontré de belles choses pendant ces deux jours d’essai. Le freinage s’est lui aussi montré très compétent sur la route. Au complexe d’Ascari cependant, j’ai pu ressentir de l’insuffisance au niveau de la pédale de frein après cinq ou six tours.

Sans surprise, j’ai préféré les kilomètres accumulés sur la route du retour, une route à flanc de montagne où les virages se succédaient l’un après l’autre. Le mode Sport Plus est amplement suffisant pour ce genre d’exercice avec la suspension adaptative qui fait des merveilles compte tenu du poids, oui, toujours celui-là!

Oui, c’est vrai que le V8 nous manque déjà, mais ce 4-cylindres turbo est une superbe consolation et le moins que l’on puisse dire, c’est que les performances sont au rendez-vous.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024 - Tableau de bord | Photo : V.Aubé

Le mot de la fin

Ce premier contact avec la nouvelle C 63 n’a vraiment pas déçu. Certes, le moteur V8 va nous manquer, mais force est d’admettre que les performances accrues de cette nouvelle livrée parlent d’elles-mêmes.

Oui, c’est vrai que la planche de bord est complexe avec ses mille et une fonctions et le poids de la bête ferait rougir n’importe quel modèle de la division Lotus. Mais la mission de cette C 63 AMG va au-delà des performances; elle doit encore livrer la marchandise en matière de luxe, et à ce niveau, cette voiture est loin de décevoir, très loin même!

On aime

La tenue de route malgré le poids

Le confort général

La sonorité étonnante du 4-cylindres turbo

On aime moins

Le poids, ennemi numéro un en piste

Le volant trop compliqué à utiliser

Autonomie électrique symbolique (!)

La concurrence principale

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Audi RS5 Sportback Competition

BMW M3 Competition

Cadillac CT4-V Blackwing

Lexus IS 500 F Sport

Quelques-unes de vos questions sur la Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024 :

Quand arrive la Mercedes-AMG C 63 S E Performance ?

Dans la deuxième moitié de 2023, assurément près de la fin de l’année prochaine.

Qui fabrique le moteur de la C 63 AMG?

Comme pour tous les autres véhicules AMG, le 4-cylindres biturbo est assemblé à la main par une seule et unique personne.

Où est fabriquée la nouvelle C 63 AMG?

Dans l’usine de la division sportive, à Affalterbach, en Allemagne.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance 2024 - Logo | Photo : V.Aubé

