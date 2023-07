• Auto123 effectue un premier essai du Mercedes-AMG EQE VUS 2024

Carlsbad, Californie - Hier encore, AMG était le repère des sorciers mécanique de Mercedes-Benz. Signe des temps, la firme d’Affalterbach passe maintenant à l’électrique. Après la confection des berlines EQS et EQE, voici maintenant qu’elle applique la même recette à des versions VUS des modèles EQS et EQE.

La raison d’être d’AMG tient à la puissance et à la tenue de route. C’est donc la performance qui domine le paysage de ce modèle. La question que l’on doit se poser est : est-ce la bonne direction à prendre pour l’avenir des véhicules électriques ? Tout le monde y va d’essais et d’erreurs et AMG est synonyme de performance. L’avenir nous dira si cela était la bonne solution.

Le nouveau Mercedes-AMG EQE VUS 2024 Photo : Mercedes-Benz

Extérieur du Mercedes-AMG EQE VUS 2024

Physiquement, l’EQE VUS ressemble à son grand frère, l’EQS VUS, mais avec un style plus ramassé. Cela donne à la silhouette des lignes plus tendues et un style général un peu plus sportif.

En lieu et place du logo Mercedes sur le capot, on retrouve celui d’AMG. La calandre de style panaméricain est aussi unique aux modèles AMG de même que les jantes plus imposantes qui sont aussi particulières.

Mercedes-AMG EQE VUS 2024, écusson

Toutefois, ces différences sont assez subtiles et au premier coup d’œil, il sera difficile de faire la distinction entre un modèle régulier et une version AMG.

L'intérieur de Mercedes-AMG EQE VUS 2024 Photo : Mercedes-Benz

Intérieur du Mercedes-AMG EQE VUS 2024

L’intérieur est à peine différent de celui de la berline EQE qui est plus ordinaire, à l’exception de quelques éléments propre à l’approche d’AMG. On remarque une qualité supérieure pour les matériaux comme les sièges sport en cuir Artico avec emblème AMG. Vous pouvez choisir un vrai cuir Nappa, en option.

En parlant d’options, nous avions droit avec notre modèle à l’essai à l’Hyperscreen, un ensemble intégrant trois écrans sur 56,0 pouces. Le tout s’étend sur le tableau de bord avec un traitement spécifique à AMG. De série, vous avez droit à deux écrans juxtaposés et des garnitures en bois.

Si vous aimez la musique, la chaîne audio Dolby Atmos est de série et offre un son de qualité. Vous avez encore mieux avec la chaîne Burmester qui offre une sonorité digne d’une salle de concert.

Les places arrière sont correctes, sans être généreuses. Le volume de chargement varie de 580 à 1675 litres si vous abattez les sièges arrière.

Volant, écran Hyperscreen de Mercedes-AMG EQE VUS 2024 Photo : Mercedes-Benz

Technologie et sécurité dans le Mercedes-AMG EQE VUS 2024

La technologie prend plusieurs formes. Nous n’allons pas vous endormir avec une longue liste d’aides électroniques à la conduite. Mercedes est un maître dans la technologie et les modèles AMG offrent tout ce que vous pouvez imaginer.

Nous allons plutôt nous intéresser aux profils sonores de conduite. Comme les véhicules électriques ne produisent pas de bruits, les constructeurs en ajoutent et AMG essaie d’ajouter de la performance avec les sons.

Nous sommes très loin de la trame sonore des moteurs à essence et l’industrie en est encore à ses balbutiements avec cette technologie. Il est difficile de décrire le bruit de ces sons artificiels. Chaque mode de conduite en possède un. Le son par défaut ressemble à une brise d’automne alors que celui du mode Sport+ se rapproche du vaisseau spatial. Vous pouvez aussi choisir l’intensité du son.

Au chapitre de la conduite, la technologie prend la forme de trois modes de régénération. Le premier mode n’en offre aucune, le second, plus, et ainsi de suite pour le troisième. La conduite à une seule pédale varie la régénération et la réaction du freinage physique en fonction de la proximité du trafic. Il en va de même pour la pédale de frein en général, qui se déplace en fonction de la force de régénération. Il faut le dire, ceci entraîne une sensation incohérente à différentes vitesses et à différents taux de décélération.

Mercedes-AMG EQE VUS 2024, profil Photo : Mercedes-Benz

Versions et configurations du Mercedes-AMG EQE VUS 2024

La version AMG, comme tous les autres produits de la marque, est celle qui offre à la fois le plus haut niveau de technologie et de performance. Tout comme les modèles AMG à essence, les variantes électriques sont livrées avec un groupe électrogène plus puissant. Qui dit AMG dit aussi un prix plus élevé et toute cette technologie n’est pas donnée.

Mercedes-AMG EQE VUS 2024 gris Photo : Mercedes-Benz

Configuration mécanique du Mercedes-AMG EQE VUS 2024

De série, vous avez droit à une paire de moteurs produisant 617 chevaux et 701 livres-pieds de couple. Si vous y allez avec l’ensemble Dynamic Plus, la puissance passe à 677 chevaux et 738 lb-pi de couple, via la fonction Overboost. Vous pouvez alors abattre les 100 km/h en seulement 3,5 secondes et filer jusqu’à 240 km/h.

Sous le plancher se trouve une batterie d’une capacité utile de 90,6 kWh.

Mercedes estime l’autonomie totale à 370 km. Ce qui n’est pas particulièrement impressionnant pour une marque qui vise directement Tesla, capable d’offrir pratiquement 200 km de plus.

Le système électrique repose sur une architecture de 400 volts, et la puissance de recharge est de 170 kW sur une borne rapide. Cela permet de faire passer la capacité de la batterie de 10 % à 80 % en 32 minutes, selon Mercedes.

Design du nouveau Mercedes-AMG EQE VUS 2024 Photo : Mercedes-Benz

Conduite du Mercedes-AMG EQE VUS 2024

C’est Colin Chapman, fondateur de Lotus, qui disait que le poids est le pire ennemi de la performance. C’est un bien mauvais départ pour n’importe quelle voiture électrique.

Même si les départs sont fulgurants et les reprises foudroyantes, vous avez toujours l’impression de conduire un rouleau compresseur. AMG utilise toutes sortes de béquilles pour joliment camoufler les 2690 kg de cet éléphant sur roues. En plus du rouage intégral à contrôle électronique qui vérifie et ajuste la répartition de la puissance 160 fois à la seconde, vous avec des roues directionnelles à l’arrière. Elles peuvent tourner jusqu’à neuf degrés, diminuant à la fois le rayon de braquage pour camoufler son format et mieux négocier une courbe.

Les ressorts pneumatiques adaptatifs offrent trois niveaux de rigidité (Confort, Sport et Sport+), mais nous ressentons moins de différence entre ces modes qu’avec les modèles à essence comparables ; même au niveau le plus rigide, il y a toujours un soupçon de douceur sous-jacente.

Le nouveau Mercedes-AMG EQE VUS 2024, de haut Photo : Mercedes-Benz

Vous avez aussi des barres antiroulis pour chaque roue. Chacune est reliée à un actuateur qui optimise le débattement de la suspension en fonction de l’état de la route pour maximiser le confort et aide aussi le châssis à mieux se comporter sur les routes en lacets.

La pleine puissance de l’AMG EQE n’est accessible qu’en mode Sport+ ; le mode Sport limite les moteurs à 90 %, le mode Confort à 80 % et le mode Glissant à la moitié de la puissance.

Il est clair que tous ces artifices donnent une surprenante tenue de route à L’AMG EQE VUS, mais c’est au prix d’une énorme armée électronique.

Mercedes-AMG EQE VUS 2024 au chargement Photo : Mercedes-Benz

Le mot de la fin

Nous sommes encore un peu perplexes face à la performance qui s’invite dans le monde électrique. Oui, l’AMG EQE VUS est rapide, maniable et peut même faire du bruit, enfin certains bruits. Nous étions un peu confus avec les quatre modes de conduite, les trois réglages de la suspension et les trois volumes de bruit électronique. Cela fait plus de 36 combinaisons possibles. Trop de choix c’est comme pas assez.

Sachez que cette version AMG va sans doute être offerte à un prix de départ autour de 130 000 $. Elle est attendue vers la fin de l’année.

Mercedes-AMG EQE VUS 2024, roue Photo : Mercedes-Benz

Les questions à se poser

Depuis que les voitures à essence existent, les constructeurs ont toujours trouver le moyen de pousser plus haut la puissance, mais est-ce que cette approche est appropriée avec un modèle électrique ? Au lieu de chercher à aller plus vite et épuiser plus rapidement la batterie, il faudrait d’abord trouver le moyen d’aller plus loin, de maximiser l’autonomie avant de penser à aller vite et moins loin. Une approche de performance nous semble encore incompatible avec la vocation première d’un véhicule électrique.

Points forts Fort contenu technologique

Fort contenu technologique Conduite confortable

Conduite confortable Écran hyperscreen impressionnant Points faibles Un poids conséquent

Un poids conséquent Une autonomie peu impressionnante

Une autonomie peu impressionnante Un prix irréaliste

Mercedes-AMG EQE VUS 2024 blanc Photo : Mercedes-Benz

Les concurrents du Mercedes-AMG EQE VUS 2024