Pas de V8 finalement avec les futures C 63 et E 63 AMG

Il y a quelques semaines, des rumeurs ont fait surface concernant le retour possible de moteurs V8 avec les versions 63 AMG de la Classe C et de la Classe E.

Il faudra oublier la chose. Michael Schiebe, le chef de la direction de Mercedes-Benz AMG, a déclaré qu’il ne fallait pas s’attendre à ce qu’un moteur V8 équipe une future version 63 de la Classe C ou 63 de la Classe E.

Il a fait cette déclaration lors de la semaine d’activités automobile de Monterey qui s’est terminée dimanche dernier. Il répondait à des questions concernant ce que le site Car and Driver avait affirmé, citant des sources anonymes, concernant le retour possible du moteur V8 d’ici 2026. Michael Schiebe a déclaré au site The Drive que cette possibilité pouvait être définitivement démentie.

Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC 2023 Photo : Mercedes-Benz

Il a ensuite justifié la position d’AMG sur l’utilisation de groupes motopropulseurs hybrides avec des blocs de taille réduite, laissant entendre que le marché s’orientait dans cette direction.

« Je n’aime pas parler des autres constructeurs, mais il semble que de plus en plus de véhicules hybrides performants arrivent sur le marché. Ou, ils ont été du moins annoncés. Je pense donc que nous avons eu raison de dire qu’il fallait aller dans cette direction. »

Rappelons que la division de performance des véhicules Mercedes-Benz (AMG) a abandonné le moteur V8 lors de la dernière refonte de la C63. C’est maintenant un 4-cylindres qui est au cœur du système hybride rechargeable qui sert le modèle. La puissance est impressionnante à 671 chevaux, mais les puristes s’ennuient quand même du V8. Pire, le poids additionnel fait que la nouvelle mouture est près de 800 livres plus lourdes que celle qui profitait du moteur V8.

Il faudra voir ce qui sera réservé à la version E 63. Les rumeurs font état d’un 6-cylindres, au cœur d’un système hybride rechargeable.

AMG dispose toujours d’un V8. Il est associé à un groupe hybride rechargeable. Il est réservé à des modèles plus haut de gamme, comme la Classe S. et la super voiture AMG GT. Il délivre environ 800 chevaux.