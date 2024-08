• C’est sur la mythique route 1 en Californie qu’Auto 123 a mis à l’essai la Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 2024.

Los Angeles, Californie - La présence du logo Maybach évoque des attentes élevées, et le modèle S 680 ne se contente pas d’être une simple Mercedes-Benz Classe S avec un peu plus de cuir. Que ce soit la conduite, l’insonorisation poussée de l’habitacle ou la technologie qui sublime l’intérieur, chaque aspect de la Maybach se doit de surpasser ceux de la Classe S.

Mercedes-Benz elle-même reconnaît que cette Maybach S 680, équipée de l’un des derniers moteurs V12 encore en vente, se veut une concurrente aux Bentley Flying Spur et Rolls-Royce Ghost.

Mercedes-Maybach S 680 2024 - quoi de neuf ?

Les États-Unis ont droit à un programme d’individualisation nommé Manufaktur sous la forme de la Mercedes-Maybach S 680 Édition Nordic Glow 2025 qui arrivera chez certains concessionnaires américains à partir de la fin de l’année 2024. Produite en seulement 50 exemplaires, son prix de départ sera de 339 000 $ US aux États-Unis.

L’extérieur unique présente une peinture bicolore personnalisée qui adopte l’appellation Northern Lights Violet Metallic/Moonlight White Metallic, une teinte inspirée par la lueur violette des aurores boréales. Les éléments visuels progressifs de l’ensemble de design Maybach Night Series, tels que les garnitures chromées foncées et d’autres éléments de design plus sombres, rehaussent l’extérieur. Ces éléments sont complétés par des jantes contrastantes de 21 pouces Maybach Exclusive Multi-Spoke Champagne Flute.

L’habitacle est équipé de cuir Nappa « Manufaktur Rose Grey Exclusive » cousu à la main avec des surpiqûres contrastantes complexes de couleur grise. Ce revêtement spécial s’étend à l’ensemble de l’habitacle, y compris le volant Manufactur en bois/cuir Nappa, les accents en cuir Nappa pour les tables rabattables des sièges arrière et les coussins de confort des sièges arrière avec l’inscription Manufactur. Les tapis du coffre et du sol à poils hauts, avec un logo Mercedes-Maybach brodé et des passepoils en cuir Nappa gris rose, illustrent l’attention portée aux détails. Les garnitures en bois de noyer foncé naturelles soulignent l’exclusivité de ce modèle spécial.

Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 2024, trois quarts arrière | Photo : B.Charette

Design de la Mercedes-Maybach S 680 2024 – 8,0/10

Visuellement, on reconnaît immédiatement la Classe S. Il faut tout de même souligner que la Maybach fait sept pouces de plus en longueur. Cet espace additionnel va aux places arrière où s’installe généralement le ou la propriétaire de la voiture. L’équipe de design a aussi travaillé sur une calandre et des jantes uniques.

La voiture dégage un air classique qui, de par sa taille, impose le respect.

Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 2024, intérieur | Photo : B.Charette

Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 2024, sièges, console centrale | Photo : B.Charette

L’intérieur de la Mercedes-Maybach S 680 2024 - 10/10

C’est presque inquiétant de constater à quel point la Maybach est silencieuse à l’intérieur, même en mouvement. Le double vitrage à toutes les portes et l’annulation active du bruit rendent l’habitacle mortellement silencieux en permanence. L’absence de bruit de la route, du vent ou des pneus en toutes conditions permet au système audio Burmester 4D de briller de mille feux. C’est sans aucun doute l’un des points forts de la Maybach.

Les sièges dépassent en confort tout ce que vous avez sans doute connu. Des sièges en cuir souple (chauffants, ventilés, et réglables de plus d’une dizaine de façons) aux accoudoirs chauffants, en passant par le plafond en cuir et les poches de porte doublées de cuir, chaque surface est recouverte d’un matériau somptueux. Il n’y a pas de plastique dans cette voiture.

Le salon « classe affaires » des sièges arrière est une expérience que peu de gens ont la chance de vivre. Vous avez l’option (pour environ 12 000 $) d’une configuration à quatre places avec sièges Ottoman. Ajoutez à cela l’éclairage d’ambiance intérieur qui offre des dizaines de couleurs et de thèmes, les flûtes de champagne en métal poli estampillées Maybach, ainsi qu’un réfrigérateur pour garder vos boissons au frais ; tout le monde se sent choyé à bord.

C’est un endroit sensationnel, que vous soyez au volant ou en train de siroter du champagne à l’arrière.

Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 2024, | Photo : B.Charette

Technologie de la Mercedes-Maybach S 680 2024 – 9,0/10

La suite technologique est complète, bien pensée et simple d’utilisation. L’écran tactile DELO (diodes électroluminescentes organiques) de 12,8 pouces est placé à proximité du volant, de sorte que le conducteur peut se concentrer sur la conduite tout en apportant des modifications à la configuration dynamique, à l’intérieur, à la climatisation et aux fonctions multimédias.

Le système de navigation natif, comme vous pouvez l’attendre d’un produit Mercedes, fonctionne parfaitement. En fait, je l’ai préféré à Apple CarPlay (sans fil), car il est plus complet avec toute l’information qui se retrouve à l’afficheur tête-haute.

Inutile de nommer toutes les aides à la conduite du marché, elles y sont toutes dans cette berline et même plus comme le système MBUX (Mercedes-Benz User Experience) et ses commandes vocales.

Les sièges, parmi les plus confortables qu’il m’ait été donné d’expérimenter, offrent des niveaux de soutien que les sièges prétendument luxueux d’autres constructeurs automobiles ne peuvent égaler.

Mercedes-Maybach S 680 2024, capot | Photo : Mercedes-Maybach

Motorisation de la Mercedes-Maybach S 680 2024 - 10/10

Commençons par le V12 de la Maybach, car c’est là la principale raison pour laquelle ce modèle est le produit le plus cher de Mercedes (369 249 $ dans le cas de notre version d’essai) avant les taxes. Ce moteur biturbo de 6,0 litres délivre une puissance de 621 chevaux et un couple de 664 lb-pi.

Accessoirement, il y a aussi une version 580 avec le V8 de 6,3 litres de la version SL 63 AMG qui offre 496 chevaux avec un prix de départ à 288 000 $.

Mais, si vous êtes en mesure de vous payer l’ultime hommage au grand luxe, ce V12 est fabuleux. La puissance éléphantesque vous fait oublier le poids qui dépasse les 2500 kg. Sans être maladroit ni brutal, le V12 glisse avec une fluidité incroyable grâce à son couple qui transpire le luxe.

Lors de nos essais, la voiture a atteint les 100 km/h en moins de 4,3 secondes. Malgré cette vitesse, tout se fait avec un calme olympien. À moins que vous ne conduisiez une véritable voiture de sport, ne vous alignez pas à côté de la S 680 en pensant prendre sa mesure.

Mercedes-Maybach S 680 2024, arrière | Photo : B.Charette

Conduite de la Mercedes-Maybach S 680 2024 - 10/10

Sur la très panoramique et sinueuse route 1 et le Big Sur en Californie, nous aurions pu être portés à croire qu’un tel vaisseau souffrirait d’un sérieux handicap. Pourtant, ça n’a pas été du tout le cas. La façon dont cette majestueuse berline répond à vos commandes est tout simplement impressionnante. L’avant imposant suit vos instructions avec une adresse remarquable, et la direction aux roues arrière est si bien calibrée qu’elle donne l’impression que la voiture est beaucoup plus courte qu’elle ne l’est en réalité.

Vous profitez également d’un mode de conduite Maybach qui est encore plus confortable que le mode confort et donne l’impression que la voiture épouse les contours de la route. Si vous avez envie de pousser la note, il y a ensuite les modes sport, sport + et individuel.

Cette remarquable agilité est en grande partie redevable à l’Airmatic, un système de suspension autonivelant qui combine ressorts pneumatiques et amortisseurs adaptatifs. Le résultat est une voiture extrêmement bien soutenue lorsque cela est nécessaire, stable en virage, et confortable, quelles que soient les aspérités de la route. Dans la plupart des voitures, notre cerveau se prépare à choc à la vue d’une bosse. La Maybach, elle, glisse sur tout obstacle sans qu’on ressente un frémissement.

Consommation 7,0/10

Si vous demandez combien cette Maybach consomme, c’est que vous n’avez pas les moyens d’en posséder une. Vous ne serez donc pas surpris que ce V12 avale en moyenne plus de 16 litres aux 100 km. Un plein vous donnera environ 500 km d’autonomie. Un bien petit prix à payer pour avoir autant de plaisir.

Mercedes-Maybach S 680 2024, de profil | Photo : B.Charette

Le mot de la fin

Bien peu de gens ont les moyens de mettre 400 000 $ dollars sur une voiture. Si vous regardez la chose froidement, c’est un montant d’argent à faire frémir. Toutefois, cette proposition est plus économique qu’une Bentley Flying Spur ou une Rolls-Royce Ghost. Cela se compare à une Porsche Panamera, mais avec un degré de confort et de prestige supérieur.

Les concurrentes de la Mercedes Maybach S 680 2024

- Bentley Flying Spur

- Porsche Panamera E-Hybrid Turbo

- Rolls Royce Ghost