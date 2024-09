• Auto123 effectue un premier essai du Nissan Kicks 2025.

Santa Barbara, Californie - Notre première occasion de conduire le nouveau Kicks 2025 a peut-être eu lieu aux États-Unis, mais il n’en demeure pas moins que le petit VUS est plus important pour Nissan Canada qu’il ne l’est pour la division américaine. L’ajout de la traction intégrale est donc logique et devient instantanément un argument de vente important pour le constructeur japonais chez nous. Mais ce n’est pas le seul changement apporté au plus petit VUS de la gamme de la marque japonaise.

Nissan Kicks 2025 – quoi de neuf ?

Outre le fait que la puissance est désormais transmise aux quatre roues (la traction reste la configuration par défaut sur les premières versions de la famille), le Kicks a crû en taille, et pour une bonne raison : le Qashqai ayant disparu de la gamme nord-américaine, le Kicks remplit désormais son rôle, en tant que VUS d’entrée de gamme, juste situé sous le compact Rogue.

En outre, le style est modernisé, l'architecture est modernisée, la technologie est modernisée, le groupe motopropulseur et sa puissance sont modernisés, l'intérieur est modernisé. C'est un festival de modernisation. Plus précisément :

Nissan Kicks 2025 (SR Premium) | Photo : D.Boshouwers

Design du Nissan Kicks 2025 – 8,0/10

C’est un Kicks plus massif et plus affirmé que nous avons eu l’occasion de conduire dans le sud de la Californie. Le nouveau modèle est plus long, plus haut et plus large qu’auparavant, et sa garde au sol a été rehaussée (de 214,2 mm) pour lui donner plus de présence sur la route et plus d’assurance hors de celle-ci.

Dans l’ensemble, la silhouette est carrée, même si les pourtours restent assez arrondis. La posture est plus large et de l’avant, le Kicks présente une allure plus audacieuse. L’arrière ne déroge pas à cette règle, avec des feux à DEL qui couvrent la largeur du véhicule et un becquet discrètement positionné.

Les acheteurs peuvent choisir entre une approche extérieure monotone ou bicolore.

Nissan Kicks 2025, intérieur | Photo : D.Boshouwers

Nissan Kicks 2025, sièges arrière | Photo : D.Boshouwers

Intérieur

Les nouvelles dimensions du véhicule créent évidemment un intérieur plus spacieux, notamment au niveau de la deuxième rangée. Le passage du statut de sous-compact à celui de sous-compact+ rend la vie plus agréable aux passagers de la rangée arrière. Derrière eux, le volume de chargement a également augmenté, passant à 849,5 litres dans la version à traction (134 litres de plus qu’auparavant). Sachez que la configuration à quatre roues motrices (qui ajoute une suspension arrière multibras) réduit cet espace de chargement, ramenant le volume disponible à 676,8 litres.

À l’avant, les sièges « zéro gravité » qui font la réputation de Nissan offrent un bon niveau de confort et, bien que notre temps derrière le volant ait été trop court pour les tester réellement (comme dans le cadre d’un long voyage), ces sièges ont prouvé leur valeur avec d’autres modèles. C’est la première fois que le Kicks est équipé de ces sièges à l’avant ET à l’arrière (à l’exception de la place centrale). Le nouveau volant est à fond plat et, avec les nouveaux écrans, l’ensemble donne l’impression d’être beaucoup moins budgétivore dans ses détails et ses finitions.

Certaines caractéristiques sont absentes — les sièges avant à réglages électriques, par exemple — et font clairement partie de la volonté de Nissan de maintenir le prix raisonnable et de préserver la compétitivité du modèle. La plupart des acheteurs de ce segment seront probablement d’accord avec cette stratégie.

Un toit ouvrant panoramique est livrable en option avec la variante SV, et inclus avec la version SR Premium.

Nissan Kicks 2025, calandre, phares | Photo : D.Boshouwers

La technologie du Nissan Kicks 2025 – 8,0/10

Les deux nouveaux écrans numériques de 12,3 pouces sont les mêmes que ceux que l’on trouve avec les plus récentes éditions du Pathfinder et du Rogue. La connectivité sans fil avec les applications Apple CarPlay et Android Auto est incluse de série, tout comme le système Safety Shield 360. En primeur avec le Kicks, on retrouve le système ProPilot Assist (option), qui offre des fonctions d’aide à la conduite supplémentaires (et plus intrusives), parmi lesquelles la prévention des sorties de voie et l’intervention dans l’angle mort.

La version haut de gamme SR Premium est équipée d’un moniteur offrant une vue à 360° (Arround View) qui offre une vue en plongée sur l’écran et détecte les mouvements — une exclusivité sur le segment, selon Nissan. La version SR Premium est également équipée d’une chaîne audio à 10 haut-parleurs, avec 2 haut-parleurs dans chacun des appuis-tête avant.

Nissan Kicks 2025, avant | Photo : D.Boshouwers

Motorisation du Nissan Kicks 2025 - 7,0/10

Le très modeste moteur 4-cylindres de 1,6 litre qui équipait le précédent Kicks a cédé sa place à un 4-cylindres de 2,0 litres qui propose une augmentation de la puissance, qui passe de 122 chevaux et 114 lb-pi de couple à 141 et 140, respectivement. Le nouveau moteur bénéficie également d’une transmission à variation continue (CVT xTronic) améliorée. Nissan promet que cette nouvelle configuration garantit de meilleures accélérations, aussi bien en sortie de virages que lors des dépassements sur autoroute.

Nissan Kicks 2025, trois quarts avant | Photo : D.Boshouwers

Conduite du Nissan Kicks 2025 – 7,0/10

Qu’importe pour la nouvelle boîte CVT ou le surplus de puissance, le Kicks n’était pas dans son élément sur la Route 101, parfois vallonnée, qui longe la côte californienne. On avait l’impression que le moteur forçait pour nous donner ce que l’on souhaitait. Cela ne veut pas dire que les dépassements sur autoroute sont une expérience stressante. Bruyante, plutôt.

L’augmentation de la garde au sol, quant à elle, signifie que le Kicks repose un peu moins près de la route, et lorsqu’on fait hurler le moteur dans les courbes, on ressent un peu de roulis. De plus, notre version SR Premium, équipée de roues de 19 pouces, nous donnait l’impression que les roues de 17 pouces de série sont mieux adaptées au modèle, pour ce qui est de la maniabilité et du niveau de bruit.

Cela dit, dans son environnement plus naturel, en ville, le petit VUS est très agréable à conduire, rapide et agile. La pédale d’accélération est réactive et la direction aussi.

Nissan Kicks 2025, trois quarts arrière | Photo : D.Boshouwers

Quant au système intelligent de traction intégrale désormais offert, il sera plus important pour de nombreux clients canadiens que les temps de 0 à 100 km/h. Évidemment, nous n’avons pas eu l’occasion de rouler sur des routes enneigées ou mouillées, mais il est certain que cette nouvelle fonctionnalité du Kicks fait de lui un bien meilleur partenaire dans notre coin du continent. Et oui, le Kicks, lorsque doté de la transmission intégrale, propose un mode pour la neige.

Et cette dernière s’accompagne d’une nouvelle suspension arrière multibras qui améliore le confort, et bien que les routes lisses du sud de la Californie ne constituent pas le test le plus sévère, nous nous attendons à une conduite plus confortable, même sur les routes canadiennes plus accidentées. À confirmer.

Consommation de carburant

Kicks (traction)

8,1 litres/100 km en ville

6,6 litres/100 km sur route

7,4 litres/100 km en conduite combinée

Kicks (4RM)

8,4 litres/100 km en ville

6,9 litres/100 km sur route

7,7 litres/100 km en conduite combinée

Les Nissan Kicks 2025, tôt le matin | Photo : D.Boshouwers

Prix canadiens du Nissan Kicks 2025

- Kicks S FWD 2025 - 27 199 $ CAD

- Kicks S AWD 2025 - 29 199 $

- Kicks SV FWD 2025 - 28 749 $

- Kicks SV AWD 2025 - 30 749 $

- Kicks SR Premium AWD - 34 899 $

Le dernier de ces modèles peut être équipé d’un ensemble de jantes sport d’une valeur de 800 $.

Les prix du manufacturier n’incluent pas les frais de transport et de préparation de 2030 $.

Le mot de la fin

La révision du Kicks pour sa deuxième génération s’inscrit dans le cadre d’un renouvellement complet de la gamme de VUS de Nissan. Le Rogue a été rafraîchi pour 2024, le QX80 remanié pour 2025 vient de faire ses débuts chez Infiniti), et avant la fin de l’année, nous aurons droit à de toutes nouvelles générations des VUS Murano et Armada, pour l’année-modèle 2025.

Cependant, pour de nombreux consommateurs canadiens — en particulier les citadins et les banlieusards — le Kicks est probablement le modèle le plus important et une mise à jour s’imposait. L’ajout de la transmission intégrale est certainement une bonne chose, tout comme l’intérieur plus spacieux et plus confortable. Personne ne se plaindra non plus de l’augmentation du nombre de chevaux du nouveau moteur de 2,0 litres, même si le groupe motopropulseur du nouveau Kicks n’est pas particulièrement puissant. Ce petit VUS reste une créature essentiellement urbaine.

Heureusement que Nissan a réussi à maintenir (plus ou moins) ses prix, car la concurrence est agressive dans ce segment. Rappelons que le prix de base du précédent Kicks était de 22 098 $, l’augmentation n’est donc pas négligeable pour l’équivalent en 2025. Mais l’augmentation du format, des équipements techniques et des autres améliorations n’est pas non plus négligeable. Le Kicks se devait de grandir et prendre de la maturité, et il l’a fait.

Les concurrents du Nissan Kicks 2025

- Chevrolet Trax / Trailblazer

- Honda HR-V

- Hyundai Venue / Kona

- Kia Seltos

- Mazda CX-30

- Subaru Crosstrek

- Toyota Corolla Cross

- Volkswagen Taos

Le Nissan Kicks 2025, en profil | Photo : D.Boshouwers

