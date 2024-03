Nissan présente son Kicks 2025… à traction intégrale

• Le Nissan Kicks 2025 vient d’être dévoilé.

La semaine prochaine, au Salon de l’auto de New York, les visiteurs pourront observer le nouveau Kicks 2025 au kiosque de Nissan. Aujourd’hui, la compagnie vient de dévoiler la deuxième génération de son modèle qui, au passage, prend du galon à l’occasion de cette refonte majeure.

On ne parle pas seulement d’une nouvelle génération, mais d’une nouvelle vocation pour le Kicks. Avec le départ du Qashqai, Nissan devait proposer une solution plus complète à ceux recherchant un VUS sous-compact. C’est exactement ce qu’elle fait avec cette nouvelle mouture.

Esthétiquement, on vous laisse juger des lignes, mais le produit propose clairement une signature plus engagée, plus robuste. À l’intérieur, on a voulu y aller avec quelque chose de plus douillet, afin d’offrir un équilibre et un contrepoids avec la présentation extérieure.

Nissan Kicks 2025, de profil Photo : Nissan

Nissan Kicks 2025, intérieur Photo : Nissan

Ce qui retient toutefois l’attention, c’est le fait que le modèle sera proposé avec la traction intégrale, ce qui n’avait pas été le cas avec la première génération. Au menu, on va retrouver trois versions, soit S, SV et SR. Les deux premières seront servies avec une configuration à traction, mais le rouage intégral sera livrable. Il sera de série avec la déclinaison SR.

Notez que deux ensembles d’options Premium seront proposés à travers la gamme afin de rehausser le niveau d’équipement.

L’autre gros changement, il se trouve sous le capot. L’anémique 4-cylindres de 1,6 litre (122 chevaux et 114 lb-pi de couple) est remplacé par un 4-cylindres de 2,0 litres offrant cette fois 141 chevaux et 140 lb-pi de couple. Le défunt Qashqai proposait une mécanique de même cylindrée, avec 149 chevaux et 147 lb-pi de couple.

Une transmission à variation continue (CVT) va faire équipe avec la mécanique.

Nissan Kicks 2025, volant, tableau de bord Photo : Nissan

Le reste des grands changements, on les retrouve à bord. Avec un modèle un peu plus massif, on gagne en espace à l’intérieur. C’est particulièrement remarquable à l’arrière où le volume de chargement sera de 850 litres derrière la deuxième rangée, 1700 litres derrière la première, ce qui représente la nouvelle référence dans la catégorie.

L’habitacle plus aéré va aussi se traduire par plus d’espace pour les occupants, notamment à la deuxième rangée où le dégagement pour les jambes et les épaules sera plus généreux. Puis, autre truc intéressant, les sièges « zéro gravité » de la marque, qui sont très efficaces pour combattre la fatigue, seront aussi présents à l’arrière, au grand bonheur des gens qui seront invités à cet endroit pour de plus longs trajets.

Quant à la présentation intérieure, la taille de l’écran multimédia de la console centrale sera de 12,3 pouces pour toutes les versions. La connexion sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto sera aussi standard. Pour ce qui est de l’écran d’affichage devant le conducteur, on va parler d’une unité de 7,0 pouces avec les variantes S et SV, et de 12,3 pouces pour le modèle SR, avec deux types d’affichage proposés.

Nissan Kicks 2025, trois quarts arrière Photo : Nissan

Nul doute, ce nouveau Kicks va attirer les foules, à condition que son prix soit dans le ton, ce qui devrait être le cas avec Nissan qui demeure toujours assez agressive de ce côté.

Les prix des variantes seront annoncés un peu plus tard, soit au moment où le modèle va s’apprêter à arriver en concession, vers la fin de l’été.

Nissan Kicks 2025, avant Photo : Nissan