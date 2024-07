Ayant vu son processus de développement être un peu retardé, le Nissan Kicks 2025 a été officiellement dévoilé le printemps dernier à New York, mais sans date de lancement précise. On apprend cette semaine que la nouvelle génération du Kicks, maintenant offerte avec la transmission intégrale, arrivera chez les concessionnaires à partir de septembre, comme le rapporte le site Automotive News.

Maintien du prix

Le média rapporte également qu’aux États-Unis, les concessionnaires ont été informés que le prix de départ du nouveau Kicks sera à peine supérieur de 500 $ à celui du modèle sortant. Cette information n’est pas confirmée, et elle l’est encore moins pour le Canada. Mais à New York, au mois de mars, le président d’alors chez Nissan Canada, Steve Milette, nous avait indiqué que le prix du nouveau Kicks au Canada serait « similaire » à celui du modèle sortant.

Notez que le Kicks 2024 est actuellement proposé à partir de 22 198 $ au Canada. Il s’agit du modèle de base à traction ; pour les nouvelles variantes 2025 à rouage intégral, les acheteurs canadiens peuvent s’attendre à voir un prix de départ situé entre 30 000 $ et 33 000 $.

Bien entendu, il ne s’agit que de conjectures pour l’instant. Nissan n’a pas confirmé les prix, de part et d’autre de la frontière. Mais les livraisons devant débuter en septembre, on peut s’attendre à une annonce dans les semaines à venir.

Nissan explique que sa stratégie en matière de prix comporte deux volets : d’une part, le Kicks doit être concurrentiel dans son segment ; d’autre part, le constructeur veut attirer les acheteurs de berlines compactes qui n’envisageraient peut-être pas un VUS en raison de son prix plus élevé. Comme nous l’avons indiqué récemment, les ventes de berlines compactes sont en hausse cette année aux États-Unis, en grande partie en raison de leur prix relativement abordable. Nissan est certainement consciente de cette tendance et souhaite positionner son Kicks comme un utilitaire d’entrée de gamme abordable.

Nissan Kicks 2025, de profil | Photo : Nissan

Nissan Kicks 2025 – quoi de neuf ?

Le nouveau Kicks va profiter d’un gain en puissance grâce à la présence du moteur 4-cylindres de 2,0 litres de la berline Sentra, qui développe 149 chevaux et 146 livres-pieds de couple (contre 122 chevaux et 114 lb-pi de couple pour le Kicks actuel à moteur 4-cylindres de 1,6 litre) à l’aide d’une boîte CVT. Un autre changement important est la configuration de la transmission intégrale, qui est en option avec les versions S et SV et de série avec la livrée SR.

Le modèle bénéficie également d’une refonte extérieure, la première d’envergure depuis son introduction pour l’année-modèle 2018. Nissan positionne le nouveau Kicks comme le remplaçant du modèle sortant, mais aussi du défunt Qashqai. Cela signifie que le VUS sous-compact offre un espace intérieur plus généreux pour les occupants et le chargement. Cet habitacle est désormais équipé des sièges « zéro gravité » de Nissan, non seulement à l’avant, comme c’était le cas auparavant, mais aussi à l’arrière.

Toutes les variantes sont équipées d’un écran de 12,3 pouces à la console centrale, et il est possible de se connecter sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto. L’écran d’affichage des informations de conduite du conducteur s’étend sur une diagonale de 7,0 pouces dans les deux premières versions, et de 12,3 pouces avec la variante SR.