Comment se compare le nouveau Ram 1500 TRX 2021 et le Ford F-150 SVT Raptor, instigateur de la course à l’armement dans cette sous-catégorie très, mais très profitable pour les manufacturiers automobiles?

La comparaison est inévitable : depuis le dévoilement du Ram 1500 TRX 2021 le 17 août dernier, tout ce que veulent savoir les inconditionnels de camionnettes hors route, c’est comment le nouveau joueur se mesure à l’instigateur, le Ford F-150 SVT Raptor, celui qui a tout chamboulé en 2010 avec sa carrosserie élargie, sa suspension spécifique et ses capacités hors route inégalées.

Si vous vous demandez pourquoi il y a tant d’engouement autour des véhicules au look « robuste », c’est en grande partie à cause du Raptor. Depuis 10 ans, les livrées spéciales se multiplient (Chevrolet Colorado ZR2, Ram 1500 Rebel, la gamme TRD Pro chez Toyota, la gamme AT4 chez GMC, sans oublier le Jeep Gladiator venu s’immiscer dans le créneau des camionnettes intermédiaires l’an dernier) à vitesse grand V.

Photo : Ford / Ram Le Ford F-150 Raptor et le Ram 1500 TRX, avant

Mais, il manquait un rival direct au F-150 Raptor et force est d’admettre que les gens de FCA n’ont pas fait les choses à moitié avec leur plus récent jouet 4x4. Non seulement la mécanique V8 suralimenté du nouveau monstre de FCA éclipse le V6 biturbo de Ford, mais d’autres détails de la fiche technique font du nouveau venu un authentique adversaire, contrairement au Ram 1500 Rebel introduit quelques années après le premier Raptor. Autrement dit, cette fois-ci, Ram nous a concocté un vrai de vrai!

Mais prenons tout de même le temps de comparer quelques données au sujet des deux protagonistes, simplement pour le plaisir de la chose! Il faut tout de même mentionner d’entrée de jeu que le constructeur de Dearborn n’a pas encore dévoilé les détails entourant son prochain Raptor, Ford qui a dévoilé l’essentiel des autres versions de la Série F 2021, mais pas le hot rod de la famille. Ça ne saurait tarder! Pour le moment, nous allons donc devoir nous contenter de ce premier comparatif en chiffres. On présume que Ford va présenter un Raptor plus bestial pour 2021, à la lumière de son nouveau rival.

Moteur et transmission

Il m’apparaît tout à fait logique de commencer par ce qui se trouve sous le capot. Le nouveau TRX reprend le même V8 suralimenté utilisé à bord des versions Hellcat des Dodge Challenger et Charger. La cylindrée de 6,2-litres de ce bloc HEMI coiffé d’un compresseur volumétrique est supérieure aux 3,5-litres du V6 EcoBoost biturbo de Ford. Le nouveau Ram 1500 TRX livre 702 chevaux et 650 lb-pi de couple.

Photo : Ram Ram 1500 TRX 2021, profil

Photo : Ford Ford F-150 Raptor 2020

De son côté, le Ford F-150 Raptor développe plutôt une puissance de 450 chevaux et un couple optimal de 510 lb-pi. À ce chapitre, le Raptor devra réajuster le tir s’il ne veut pas se faire damner le pion par le concurrent d’en face. D’ailleurs, les spéculations ont déjà inondé les sites web du monde entier sur la possibilité de voir Ram offrir une livrée moins puissante du TRX. Ram pourrait en effet considérer le bloc V8 HEMI de 6,4-litres ou même le moteur de 5,7-litres déjà employé à toutes les sauces chez FCA. Gageons que le Raptor 2021 sera plus musclé entre les deux roues avant.

Si le TRX l’emporte haut la main ce duel de puissance, ce n’est pas aussi évident pour la boîte de vitesses, le Ram qui hérite d’une unité automatique à huit rapports. Le Raptor lui, en compte deux de plus. Remarquez, ici, cette statistique est secondaire puisque les deux transmissions font déjà très bien à bord des livrées « régulières » des deux camionnettes respectives.

La pédale au plancher

Les temps d’accélération ne font pas nécessairement partie des critères d’achat des consommateurs en ce qui a trait à un pickup pleine grandeur, mais dans ce cas-ci, l’injection de performance nous oblige à effleurer le sujet. Les gens de FCA parlent déjà d’un temps 0-96 km/h de 4,5 secondes, tandis que Ford ne révèle pas cette information même pour son Raptor. Si on se fie à des essais accomplis par le magazine américain Motor Trend, le Raptor serait capable d’abattre cette accélération en 5,2 secondes. Mieux encore, le magazine Car and Driver, une autre publication de renom, a réussi à faire descendre ce chiffre à 5,1 secondes… avec un F-150 Limited équipé du même V6 turbo que dans le Raptor. Bref, le Ram 1500 TRX est plus rapide que le Raptor en ligne droite. Le prochain Raptor sera encore plus rapide que le modèle sortant, on le sent!

Photo : Ram / Ford Ram 1500 TRX 2021 et Ford F-150 Raptor 2020 trois quarts avant

Un peu de dimensions maintenant?

Les deux pickups partagent des dimensions similaires – ils sont du même segment après tout –, mais le Ram 1500 TRX est plus long, plus large et plus haut. L’empattement est très similaire lui aussi entre les deux, soit 3 685,5 mm pour le Ram contre 3 708,4 mm pour le F-150.

Malheureusement, au moment d’écrire ces lignes, FCA n’avait pas encore divulgué le poids de sa brute 4x4, mais il ne serait pas surprenant que ce dernier soit plus important que celui du Raptor doté d’un V6 (au lieu d’un V8) et d’une carrosserie en aluminium. La garde au sol (11,8 pouces) est plus haute que celle du Raptor (11,5 pouces).

Puisqu’il s’agit de deux camionnettes taillées pour la conduite hors route, les angles d’approche et de départ doivent aussi être considérés. L’angle d’approche maximal du Ram 1500 TRX est de 30,2 degrés, le même que dans le F-150 Raptor. L’angle de basculement, quant à lui, est de 21,9 degrés contre 22,9 degrés pour le F-150. Finalement, l’angle de départ du Ram est de 23,5 degrés, et de 23,1 degrés pour le Raptor. Ah oui, les deux camionnettes peuvent circuler dans des bassins d’eau jusqu’à concurrence de 32 pouces de hauteur.

Photo : Ford / Ram Ford F-150 Raptor 2020 et Ram 1500 TRX 2021, trois quarts arrière

Un mot sur la suspension, les pneus et les modes de conduite

Ce qui distingue surtout les deux véhicules, ce sont les amortisseurs implantés aux suspensions à haut débattement. Depuis l’arrivée du Raptor sur le marché, c’est le fournisseur Fox (avec des unités Fox 3.0) qui s’occupe du confort de la camionnette Ford. Du côté de Ram, c’est plutôt Bilstein (avec ses Black Hawk e2) qui hérite du contrat d’amortir les irrégularités du terrain sous le camion. Les deux séries d’amortisseurs s’équivalent quant à leur capacité d’absorber les chocs grâce à leurs soupapes contrôlées électroniquement et à ce chapitre, seul un réel match comparatif saura séparer les deux suspensions.

Il faudrait aussi ajouter que les deux camions reposent sur des châssis renforcés et qu’ils profitent aussi de composantes modifiées de la suspension, au-delà des amortisseurs.

Les pneumatiques sont aussi de provenance différente. Le Raptor fait appel à des BFGoodrich K02, tandis que le Ram est équipé de pneus Goodyear Wrangler All Territory, les deux ensembles tout terrain qui ont un diamètre de 35 pouces. Ici aussi, il faudra attendre un vrai test sur et loin de la route avant de tirer nos propres conclusions.

Photo : Ford Ford F-150 Raptor 2020, avant

Photo : Ram Ram 1500 TRX 2021, avant

Finalement, ce bref tour d’horizon ne serait pas complet sans une inspection des multiples modes de conduite. Dans ce cas-ci, on doit donner l’avantage au Raptor qui compte pas moins de six modes différents (Normal, Sport, Weather, Mud/Sand, Baja et Rock Crawl). Le Ram 1500 TRX en compte quatre (Normal, Wet/Snow, Off-road et Baja), mais il a la particularité d’avoir un bouton « Launch Control » monté directement au tableau de bord, ce dernier qui optimise les départs arrêtés pour des départs canon.

Le mot de la fin

Une chose est sûre à propos de ces deux bêtes : la guerre ne fait que commencer. La balle est dans le camp de Ford à présent qui doit revoir son Raptor pour 2021. On parle d’ailleurs déjà de la possibilité que le prochain Raptor puisse hériter du moteur V8 de la Mustang GT500.

Quant aux autres joueurs de l’industrie, on peut espérer une camionnette General Motors, mais avec l’orientation électrique que GM veut prendre d’ici quelques années, rien n’est moins sûr.