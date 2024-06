• Auto123 effectue un premier essai du Subaru Forester 2025.

Victoria, Colombie-Britannique – L’industrie automobile est pleine de surprises, mais elle est aussi pleine de certitudes. L’une d’elles est que lorsqu’on assiste au renouvellement d’un produit Subaru, on va être tout sauf renversé. La tradition domine chez cette marque qui compte sur une des clientèles les plus loyales de l’industrie.

Ainsi, cette sixième génération du modèle qui se pointe pour 2025… ressemble beaucoup à l’ancienne. On ne bouscule pas trop la clientèle chez Subaru. Ce n’est rien de négatif, juste un exposé des faits.

Subaru Forester 2025 | Photo : D.Rufiange

Subaru Forester 2025 : quoi de neuf ?

Avec une nouvelle génération, ce qu’il est important d’établir, c’est ce qui est vraiment tout neuf, et ce qui a été reconduit. Avec ce Forester, il y a du nouveau, qu’on se comprenne, mais rien de révolutionnaire.

Le style a été revu, mais on reconnaît le modèle. Le moteur a été retouché, mais c’est le même bloc. Le châssis profite d’améliorations, mais la conduite est celle que l’on connaît et apprécie de ce véhicule.

Bref, tout change, mais dans la continuité la plus totale.

Subaru Forester 2025, de profil | Photo : D.Rufiange

Design du Subaru Forester 2025 - 7,0/10

En redessinant son modèle, Subaru a voulu conserver ce qui a toujours fait sa force, nommément sa fenestration généreuse et son volume de chargement. C’est réussi de ce côté, même si l’on est loin de ce qu’on avait avec les modèles d’il y a 15 ans.

Le nouveau design vise à accentuer la largeur du véhicule, avec par exemple une grille qui rejoint les phares à l’avant (désormais placés sous les phares de jour) et une bande qui fait la même chose avec les feux.

L’aérodynamisme a aussi été retravaillé avec quantité de petits ajustements pour une meilleure circulation de l’air. Deux exemples ; des ouvertures à l’avant pour améliorer l’adhérence des pneus et la stabilité en ligne droite ; des ailettes aux extrémités basses arrière pour réduire l’effet de lacet.

Subaru Forester 2025, roue | Photo : D.Rufiange

Quatre nouveaux designs de jante sont aussi au menu, et leur taille va de 17 à 19 pouces, selon le modèle. Sept couleurs sont au menu, mais rien d’éclatant.

Bien franchement, l’allure générale est plus moderne, et ça va permettre au Forester de mieux traverser les prochaines années. La seule réserve est à l’avant, où la présentation est ordinaire avec une grille chargée. De loin, c’est à confondre avec un produit. Ford. Pas un compliment.

On aurait pu faire mieux.

Subaru Forester 2025, intérieur | Photo : D.Rufiange

Intérieur

À bord, c’est évolutif, au mieux. Subaru n’embrasse pas la mode actuelle qui remplace les présentations de type traditionnelles par une dominée par des écrans et rien d’autre. Sur ce point, l’auteur de ces lignes aime. Le Forester 2025 propose toujours un bloc d’instruments équipés de cadrans, et oui, d’un petit écran contenant des informations relatives à la conduite, comme la cote de consommation, par exemple.

Subaru Forester 2025, volant, tableau de bord | Photo : D.Rufiange

La console centrale abrite un écran de 11,6 pouces disposé à la verticale (7,0 pouces avec la version de base, Commodité), une surface avec laquelle nous avons déjà fait connaissance avec les autres modèles de la marque. L’ensemble est de bon goût et avec les versions plus haut de gamme, la qualité des matériaux de l’assemblage est à la hauteur.

Ce sur quoi l’on a mis l’accent est l’horizontalité. La ligne droite formée par le tableau de bord, par exemple, est alignée avec le design des portières.

Subaru Forester 2025, sièges | Photo : D.Rufiange

Un changement notable a été apporté aux sièges avant. Ils sont plus enveloppants et plus confortables qu’auparavant. Et pour démontrer à quel point ce modèle est pensé pour les familles, Subaru a répondu à une demande de ces dernières concernant l’épaulement des sièges. Celui-ci a été tronqué et arrondi afin qu’il soit plus facile pour les occupants avant (parents) de tendre la main vers l’arrière pour s’occuper des enfants et leur remettre des choses.

L’insonorisation, également, a fait l’objet d’une attention particulière. Oui, c’est un peu plus silencieux grâce à l’ajout de matériaux isolant et dû au fait qu’on a des vitres latérales plus épaisses.

Subaru Forester 2025, modes de conduite | Photo : D.Rufiange

Technologie du Subaru Forester 2025 - 8,5/10

Subaru n’a pas ajouté une nouvelle technologie renversante à son modèle ni réinventé la façon de faire les choses. Un peu à l’image du reste des changements, tout est dans l’évolution. Par exemple, la chaîne audio Harman Kardon est livrable sur plus de versions, soit à partir du modèle Sport maintenant. Des ports USB de types A et C sont désormais de série à l’arrière.

En matière de sécurité, le système EyeSight de nouvelle génération, avec caméra grand-angle pour une meilleure surveillance, est de série sur tous les modèles. Le freinage d’urgence automatique peut maintenant effectuer un arrêt complet s’il détecte que vous n’êtes plus en contrôle.

Subaru Forester 2025, trois quarts avant | Photo : D.Rufiange

Motorisation du Subaru Forester 2025 - 7,5/10

Sous le capot, on retrouve le même moteur 4-cylindres atmosphérique de 2,5 litres. Il a, lui aussi, profité du travail des ingénieurs. Les injecteurs, les segments de piston, l’arbre à cames, les supports de moteurs, le collecteur d’échappement, le radiateur, tout ça est nouveau. Le résultat ? On perd deux chevaux pour en compter maintenant 180, mais on gagne deux livres-pieds de couple pour un total de 178. À cela se marie le travail fait avec la transmission à variation continue, qui a vu 80 % de ses composantes être changées ou améliorées. Le couple maximal est livré à plus bas régime (3700 tr/min plutôt que 4400), pour une accélération plus fluide, ainsi qu’une réduction des vibrations.

Vous devez commencer à comprendre la thématique ici ; des changements nombreux, mais subtils, discernables derrière le volant, mais si peu.

Subaru Forester 2025, sur la route | Photo : D.Rufiange

Conduite du Subaru Forester 2025 – 8,0/10

Et qu’est-ce qu’on ressent au volant de ce VUS « transformé » ? On note la meilleure insonorisation, mais pas lors d’accélérations intenses où les plaintes de la boîte CVT parviennent violemment à nos tympans. Le confort des sièges, amélioré, se laisse aussi remarquer.

Du reste, la douceur de roulement est dominante, et le châssis nous transmet suffisamment d’informations pour une connexion compréhensive avec la route, fruit d’une direction qui profite d’une crémaillère de direction à deux pignons inspirée de la WRX. Oubliez toute prétention sportive, toutefois ; le Forester n’aime pas les comportements nerveux derrière le volant.

Subaru Forester 2025, section avant | Photo : D.Rufiange

Subaru explique que des amortisseurs Stablex ont été adoptés pour la version Sport, afin d’améliorer la stabilité, le confort, ainsi que réduire les bruits provenant de l’extérieur. Voit-on la différence aux commandes ? Si peu. Imaginez un bol de crème glacée à la vanille et un autre à la vanille française.

Mais la question n’est pas là. L’acheteur d’un Forester recherche la quiétude, l’espace et la sécurité pour sa famille. C’est exactement ce qu’il obtient.

Consommation

Les cotes officielles n’ont pas été annoncées lors de l’événement, mais ce qu’on a compris, c’est qu’elles allaient être essentiellement les mêmes qu’avec l’ancien modèle à 9,0 et 7,2 litres aux 100 km, pour la ville et l’autoroute.

Subaru Forester 2025, arrière | Photo : D.Rufiange

Les prix du Subaru Forester 2025

Au menu, on retrouve cinq versions pour 2025 ; Commodité, Touring, Sport, Limited et Premier. Voici la liste de prix, avant et après les frais (transports, préparation, concessionnaire, etc.).

- Forester Commodité 2025 - 33 495 $ (36 333 $)

- Forester Touring 2025 - 38 495 $ (41 333 $)

- Forester Sport 2025 - 40 995 $ (43 847 $)

- Forester Limited 2025 - 42 995 $ (45 847 $)

- Forester Premier 2025 - 44 995 $ (47 847 $)

Questions posées concernant le Subaru Forester 2025

Est-ce qu’il y aura une version Wilderness du Forester 2025 ?

Oui, mais pas tout de suite. Pour l’année 2025, Subaru va vous vendre un modèle Wilderness d’ancienne génération, comme produit 2025. On n’a pas de dates annoncées concernant son arrivée, mais il est facile d’anticiper que ce sera pour le millésime 2026, à moins d’une surprise.

Qu’en est-il de la version hybride promise du Forester ?

Elle va nous arriver au printemps de 2025. Elle va faire appel à la technologie utilisée par le partenaire qu’est Toyota (qui détient 20 % de Subaru).

Subaru Forester 2025, écusson Sport | Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

Subaru n’a pas réinventé son Forester, mais elle l’a amélioré afin qu’il continue de représenter la même chose pour ses acheteurs, soit une solution sûre, fiable et polyvalente.

Les concurrents du Subaru Forester 2025