Subaru Forester : pas de version Wilderness pour 2025

Le Subaru Forester 2025 a été présenté au dernier Salon de l’auto de Los Angeles, en novembre 2023.

À ce moment nous avions posé la question aux dirigeants concernant la variante Wilderness, qui n’apparaissait pas au catalogue pour 2025. Sans trop de surprise, nous avions reçu la réponse classique, soit celle voulant qu’on ne discute pas des produits futurs.

Nous étions en 2023, toutefois, et beaucoup de choses pouvaient changer avant l’arrivée de la nouvelle mouture sur le marché.

Nous voilà six mois plus tard, et alors que le modèle vient d’être lancé aux États-Unis, la même question est revenue sur la table. Cette fois, c’est confirmé, il n’y aura pas de variantes Wilderness au menu avec le Forester 2025.

L'écusson Wilderness, sur le Subaru Crosstrek Wilderness | Photo : D.Boshouwers

Cependant, ceux qui aiment cette variante ne seront pas en reste, car la compagnie va continuer à offrir la déclinaison Wilderness de la version actuelle en 2024.

Subaru a été questionné à savoir si une variante Wilderness était en préparation et elle n’a pas voulu confirmer quoi que ce soit. On peut cependant deviner que c’est le cas, en raison de la popularité de cette approche. Si les acheteurs avaient été peu nombreux, on l’aurait simplement laissé tomber avec l’arrivée de la nouvelle cuvée. Le fait que l’on conserve l’ancien modèle au catalogue est très révélateur.

Rien n’est donc confirmé, mais on pourrait parier sur l’ajout d’une variante Wilderness pour 2026.

Le Forester Wilderness

Introduit en septembre 2021 pour l’année modèle 2022, le Forester Wilderness offre une garde au sol plus élevée, des pneus tout-terrain, ainsi que des plaques de protection, entre autres.

Voir : Subaru Forester 2022 premier essai : à l’aise dans le Wilderness

Subaru voudra peut-être en faire plus avec la prochaine livrée Wilderness, que ce soit avec une suspension différente ou d’autres fonctions plus avancées pour la conduite hors route.

À la fin du mois de mai, nous allons faire un détour du côté de la Colombie-Britannique pour faire un premier essai du Subaru Forester 2025. Avec cette nouvelle génération, les changements apportés au modèle sont quand même importants.