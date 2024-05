Subaru Forester 2025 : voici les prix pour le Canada

La semaine prochaine, nous ferons un détour à Victoria, en Colombie-Britannique, pour faire l’essai du Subaru Forester 2025. La nouvelle génération du modèle a été dévoilée l’automne dernier au Salon de l’auto de Los Angeles.

En prévision de ce premier contact, la division canadienne de l’entreprise a dévoilé la fourchette de prix des versions de la nouvelle cuvée.

Voir aussi : Los Angeles 2023 : Avec le Subaru Forester 2025, on ajoute des épices à une recette éprouvée

Subaru Forester 2025 – quoi de neuf ?

Le design du Forester évolue - légèrement - avec cette sixième génération. La face avant du Forester a été redessinée et la face arrière a également été modifiée. Les deux extrémités utilisent davantage les formes hexagonales, l'une des signatures stylistiques du constructeur japonais.

A l'intérieur, Subaru a cherché à améliorer la qualité de la présentation, notamment par l'utilisation de matériaux plus nobles. La dernière version de la suite de sécurité EyeSight a été intégrée et est incluse dans l'équipement de série.

Subaru Forester Tourisme 2025 | Photo : Subaru

Motorisation du Subaru Forester 2025

Rappelons que toutes les versions conservent leur moteur 4-cylindres de 2,5 litres. De petites retouches lui ont été apportées, si bien que sa puissance est désormais à 180 chevaux et que son couple maximal est à 178 livres-pieds. Une transmission à variation continue (CVT) fait équipe avec lui.

Subaru promet aussi un rouage intégral plus réactif, ainsi que du système EyeSight plus efficace.

Subaru Forester Sport 2025, de profil | Photo : Subaru

Les prix du Subaru Forester 2025 au Canada

L’offre s’amorce avec la variante Commodité, offerte à un prix de départ de 33 495 $. Elle va proposer l’essentiel avec des phares directionnels à DEL, des feux de croisement automatiques, un système de climatisation à deux zones, des jantes en alliage de 17 pouces, un déflecteur arrière intégré à la ligne de toit, des feux à DEL, des rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, qui sont aussi dégivrants et escamotables, un dégivreur d’essuie-glace avant ainsi que des longerons surélevés pour la galerie de toit.

À bord, le système multimédia prend vie sur un écran tactile de sept pouces. Les applications Android Auto et Apple CarPlay sont de série, à l’instar de ports USB-A et USB-C aux sièges arrière et d’un éclairage à DEL à l’espace de chargement. Les sièges avant chauffants sont livrés de série et tous les sièges sont garnis de tissu.

Subaru Forester Tourisme 2025, trois quarts arrière |

Avec la variante Tourisme, le prix est fixé à 38 495 $. On ajoute cette fois des accents gris foncé à la calandre, ainsi que des phares antibrouillards à DEL. Les rétroviseurs extérieurs adoptent la couleur de la carrosserie et proposent l’atténuation automatique, en plus d’un éclairage d’accueil. Un toit ouvrant à déploiement électrique coulissant, avec écran pare-soleil, s’ajoute à l’ensemble.

À l’intérieur, la taille de l’écran du système multimédia atteint 11,6 pouces, avec la connexion sans fil aux applications Android Auto et Apple CarPlay. Les services connectés Subaru Starlink sont inclus (essai gratuit de trois ans). On retrouve aussi un pavé pour la recharge sans fil des cellulaires à la console centrale.

Comme avec la version de base, le rétroviseur intérieur propose l’atténuation automatique, mais hérite en plus de l’ouvre-porte de garage intégré. Le volant est chauffant et gainé de cuir. Quant au siège du conducteur, il profite de dix ajustements électriques et l’on retrouve un tissu haut de gamme pour le recouvrement des sièges.

Un cache-bagages s’ajoute à l’espace de chargement. Et la compagnie est fière de mentionner que pour la première fois sur un produit Subaru, un capteur de mouvement de pied va permettre l’ouverture et la fermeture mains libres du hayon.

Subaru Forester Sport 2025, avant | Photo : Subaru

En passant à la variante Sport, dont le prix sera de 40 995 $, on ajoute des accents bronze (plutôt qu’orange par le passé) aux pare-chocs, aux bas de caisse, à la planche de bord, sur le volant et avec les surpiqûres des sièges. De nouvelles jantes de 19 pouces portent aussi un fini bronze. Cette version va aussi profiter du système Si-Drive avec mode Sport, ainsi que d’une suspension calibrée plus sportivement, pour une conduite plus dynamique. Les rétroviseurs extérieurs intègrent des clignotants à DEL. À l’intérieur, notons la présence d’une chaîne audio Harman Kardon à 11 haut-parleurs.

Pour ce qui est de la variante Limited, offerte à 42 995 $, on ajoute notamment plus de fonctions au système multimédia, ainsi qu’en matière de sécurité avec un système de réduction des distractions grâce à la reconnaissance de commandes gestuelles pour régler la température. La mémoire pour la position du conducteur (et de ses rétroviseurs), des réglages électriques pour le siège du passager avant, une sellerie de cuir et des sièges chauffants à l’arrière. Les essuie-glace détectent la pluie et les rétroviseurs s’inclinent vers le bas à l’activation de la marche arrière, ce qui est très utile pour éviter d’endommager vos jantes.

Enfin, avec la déclinaison Premier, la facture grimpe à 44 995 $. L’extérieur se démarque avec des accents noirs lustrés et la calandre présente des détails chromés. Des jantes de 19 pouces sont aussi de la partie, avec une finition à deux tons. À bord, les sièges combinent le cuir et l’ultrasuède, noir ou brun, selon la couleur de la carrosserie. Les sièges avant sont ventilés et l’on retrouve un moniteur de vue périphérique qui offre une vue à 360 degrés autour du véhicule.

Pour le reste, on vous revient très bientôt avec d’autres détails concernant cette nouvelle mouture du Forester.

Subaru Forester Tourisme 2025, intérieur | Photo : Subaru

Subaru Forester Tourisme 2025, première rangée | Photo : Subaru

Subaru Forester Tourisme 2025, espace de chargement | Photo : Subaru