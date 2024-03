• Auto123 met à l’essai la Subaru Outback Onyx 2024.

Qu'y a-t-il dans une Onyx ?

Soyons clairs : l’édition Onyx de la familiale Outback de Subaru n’offre aucune amélioration en matière de performance. Introduite pour la première fois pour l’année modèle 2023, il s’agit strictement d’un ensemble d’apparences. Il n’y a rien de mal à ajouter un peu de décorations à une familiale à traction intégrale, surtout si ça peut faire plaisir à certains.

Subaru Outback Onyx 2024 gris Photo : D.Boshouwers

L’Outback Onyx reprend la plupart des caractéristiques de la version Touring, comme le grand écran multimédia de 11,6 pouces avec intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Sont également inclus les sièges avant et arrière chauffants, le volant chauffant, la climatisation automatique à deux zones et la recharge par induction pour téléphones cellulaires. Par contre, sous le capot on retrouve le plus petit moteur 4-cylindres de 2,5 litres, et non le 2,4 litres turbo des modèles plus haut de gamme de la famille.

Parmi les caractéristiques uniques de ce modèle, citons :

– des sièges équipés de surfaces toutes-saisons

– des pédales en alliage

– des accents intérieurs noirs tranchants

– des logos extérieurs plus foncés

– un hayon électrique mains libres

– des phares, feux et phares antibrouillards à DEL

La Subaru Outback Onyx 2024, de profil Photo : D.Boshouwers

Prix de la Subaru Outback 2024

L’Onyx se situe au troisième échelon de la gamme Outback. Le modèle de base Commodité ouvre le bal, suivi des variantes Touring, Onyx et Limited. Au-dessus, il y a les déclinaisons Wilderness, Limited XT et Premier XT. Voici la structure de prix de l’Outback pour 2024 :

– Outback Commodité – PDSF de 33 995 $

– Outback Touring – PDSF de 38 295 $

– Outback Onyx – PDSF de 40 595 $

- Outback Limited - PDSF de 42 295 $

- Outback Wilderness - PDSF de 44 795 $

- Outback Limited XT - PDSF de 45 295 $

- Outback Premier XT - PDSF de 47 395 $

L'habitacle de la Subaru Outback Onyx 2024 Photo : D.Boshouwers

Intérieur de la Subaru Outback Onyx 2024

La Subaru Outback Onyx n’est peut-être pas très haut placée dans la hiérarchie, mais elle dispose d’un équipement assez généreux. Comme mentionné précédemment, vous avez la climatisation à deux zones, les sièges avant et arrière chauffants, le volant chauffant, l’accès sans fil à Apple CarPlay et Android Auto, en plus de la recharge de téléphone par induction. En outre, les deux rangées de sièges offrent un confort plus qu’acceptable, et derrière eux se trouvent un vaste espace de chargement, offrant 920 litres d’espace utilisable (2144 litres avec les sièges arrière rabattus).

L'écran multimédia de la Subaru Outback Onyx 2024 Photo : D.Boshouwers

L’écran multimédia sort de la norme avec sa forme en bloc, plus ou moins verticale, et je dois avouer que chaque fois que je conduis une Subaru, je m’attarde un peu trop sur la teinte violette (ou l’abondance de couleurs primaires) proéminente sur l’écran. Mais peu importe, l’écran est gros et le système est assez intuitif.

Subaru Outback Onyx 2024 mise à l'éssai Photo : D.Boshouwers

Motorisation de la Subaru Outback 2024

Le moteur de cette version Onyx est un 4-cylindres de 2,5 litres développant 182 chevaux et 176 lb-pi de couple, associé à la transmission à variation continue (CVT) de Subaru. Ce n’est pas une configuration qui garantit une expérience de conduite sportive, mais ce n’est pas l’objectif premier de l’Outback de toute façon.

La consommation officielle de ce modèle avec ce groupe motopropulseur est de 9,2 litres/100 km en ville, 7,3 litres/100 km sur autoroute, pour 8,3 litres/100 km en cycle mixte.

À titre comparatif, les versions de l’Outback 2024 qui reposent plus haut dans la hiérarchie, comme la Wilderness, sont équipés d’un moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres qui développe 260 chevaux et 277 lb-pi de couple, toujours avec la transmission CVT.

Design extérieur de la Subaru Outback Onyx 2024 Photo : D.Boshouwers

Conduite de la Subaru Outback Onyx 2024

Comme nous l’avons mentionné, il ne s’agit pas exactement d’un véhicule sportif, en matière de performances et de sensation. Mais il est sportif en ce sens qu’il convient parfaitement aux amateurs de plein air. Les aventuriers du week-end comptent sur le rassurant système à traction intégrale, le format familial pratique et les éléments extérieurs assez robustes, plus que l’accélération et la tenue de route, disons-le comme ça.

Non pas que l’Outback soit terne ou déplaisante à conduire, bien au contraire. N’oublions pas que cette familiale est basée sur la berline Legacy, qui reste très agréable à conduire.

L’autre chose à garder à l’esprit est que, si vous avez vraiment l’intention de pousser votre Subaru Outback à ses limites en dehors de la route, alors l’édition Wilderness est probablement plus pour vous, simplement parce qu’elle comprend des éléments conçus pour cet usage. Cette variante Onyx est, pour simplifier à l’extrême, la cousine citadine de la campagnarde Wilderness.

Dans les deux cas, bien sûr, vous disposez de ce système de transmission intégrale symétrique de Subaru, considéré à juste titre comme l’un des meilleurs du marché. En hiver, ce n’est peut-être plus aussi essentiel qu’avant, même au Canada, mais c’est toujours agréable de l’avoir quand on en a besoin. La semaine que j’ai passée avec l’Outback a été marquée par deux bonnes chutes de neige, et j’habite au sommet d’une colline. Dans les moments qui ont précédé le déneigement, j’ai pris beaucoup de plaisir à dépasser quelques voitures qui avaient du mal à monter ladite colline.

Moyenne officielle de consommation, en combiné : 8,3 litres / 100 km

Notre moyenne de consommation, en hiver : 10,2 litres / 100 km

Subaru Outback Onyx 2024 mise à l'épreuve par Auto123 Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

L’Outback n’offre pas la conduite ni le design le plus excitant, mais le modèle — et son format familial si utile — continue d’être pertinent et constitue un choix solide. L’espace de chargement est loin d’être négligeable et, même sous nos « nouveaux » hivers plus doux, le système à traction intégrale est un excellent compagnon de voyage.

Le modèle Onyx doit se contenter d’un moteur plus petit et j’avoue que j’aurais aimé avoir plus de muscles à ma disposition avec le moteur turbo de 2,4 litres. C’est à vous de décider si payer plus vaut la peine pour en profiter avec une version offerte plus haut dans la gamme.

Cote générale : 80 %

Points forts Système à quatre roues motrices

Système à quatre roues motrices Bonne dose d’équipements de série

Bonne dose d’équipements de série Un intérieur confortable et spacieux (notamment avec beaucoup d’espace de chargement Points faibles La Onyx se contente du moteur de base

La Onyx se contente du moteur de base Un peu dispendieux quand même

Un peu dispendieux quand même Un design extérieur timide

Aperçu de Subaru Outback Onyx 2024 de l'arrière Photo : D.Boshouwers

La concurrence de la Subaru Outback 2024

- Chevrolet Blazer

- Ford Edge

- GMC Acadia

- Honda Passport

- Hyundai Santa Fe

- Jeep Grand Cherokee

- Kia Sorento

- Nissan Murano

- Toyota Venza

- Volkswagen Atlas Cross Sport

Logo de la Subaru Outback Onyx 2024 Photo : D.Boshouwers

Aperçu de la Subaru Outback Onyx 2024 de l'intérieur Photo : D.Boshouwers