Logo de Toyota 4Runner 2023 Photo : D.Heyman

Auto123 met à l’essai le Toyota 4Runner édition 40e anniversaire 2023.

À défaut de renouveler son modèle, Toyota amène « du nouveau » à son 4Runner pour 2023. Et elle le fait en se penchant sur l’histoire non seulement du 4Runner, mais aussi de la marque Toyota, plus particulièrement de son expérience en matière de course tout-terrain.

Extérieur du Toyota 4Runner 2023 : 7/10

Pour 2023, ça traduit par l’ensemble Venture que vous voyez ici. Il comprend des jantes bronze de 17 pouces empruntant le style TRD, un spectaculaire logo en forme de bâton de hockey rouge, jaune et orange le long des flancs, ainsi qu’avec un autocollant sur la bande qui sépare la grille. Le museau est également orné des lettres Toyota et trois couleurs extérieures sont livrables : rouge, blanc ou noir.

Les coloris représentent les efforts de Toyota avec les véhicules de type Baja qu’elle a proposé au fil de son histoire lors d’épreuves de courses tout-terrain. Un écusson rétro du 40e anniversaire vient couronner le tout.

Les caractéristiques pratiques ne sont pas en reste avec des rails de toit noirs, des phares antibrouillard et des marchepieds latéraux.

L'habitacle de Toyota 4Runner 2023 Photo : D.Heyman

Intérieur du Toyota 4Runner 2023 : 7/10

C’est plutôt spartiate ici, qu’il soit question du tableau de bord, des panneaux de porte, de la console centrale pourvue de gros cadrans pour le système de climatisation et l’interface multimédia. Le tout est accompagné d’un gros sélecteur de rapports et d’un gros volant. Même le levier pour les clignotants a un côté robuste. Un camion robuste, des éléments robustes. C’est logique.

L’édition 40e anniversaire ajoute des appuie-tête brodés et des surpiqûres bronze sur les sièges et le sélecteur de rapports, ainsi qu’un autre écusson sur le tableau de bord, devant le passager. On aurait pu jouer davantage avec le motif tricolore de la carrosserie. Les sièges sont recouverts d’un cuir synthétique, un excellent choix.

Écran tactile de Toyota 4Runner 2023 Photo : D.Heyman

Technologie et sécurité dans le Toyota 4Runner 2023 : 6,5/10

Ce n’est pas la technologie qui manque ici. Cependant, il n’y a pas d’option pour un hayon à déploiement électrique. En revanche, on trouve une lunette arrière coulissante électrique (génial), le régulateur de vitesse adaptatif, un système d’aide au maintien dans la voie et un écran multimédia offrant la compatibilité pour les applications Apple CarPlay et Android Auto. C’est très bien, mais on retrouve toujours le système multimédia de vieille génération de Toyota. En fait de réactivité, de qualité graphique et d’exécution, il est à la traîne par rapport à la plupart des concurrents.

Même si l’intérieur du modèle accuse son âge sur les plans stylistique et technique, j’apprécie le design qui minimise le nombre de pointes et d’angles vifs sur lesquels il est facile de se cogner. Les occupants des places avant disposent de beaucoup d’espace, ainsi que d’une position assise qui rappelle celle d’un trône, quelle que soit la hauteur des sièges. La visibilité est aussi imprenable à travers le pare-brise qui est très à la verticale.

Sièges de Toyota 4Runner 2023 Photo : D.Heyman

Les occupants des places arrière sont moins gâtés en fait de confort. L’espace pour les jambes est inférieur de 200 mm à celui de l’avant et la garde au toit est également réduite. Les sièges ont été montés plus haut pour une meilleure visibilité, mais cela rapproche la tête du pavillon. Au moins, les sièges se rabattent à plat à la simple pression d’un levier. C’est bien, car l’espace de chargement arrière n’est pas très généreux.

Mis à part les sièges avant chauffants, les surfaces en cuir et le système de climatisation à deux zones, le 4Runner continue de proposer des qualités routières qui le rendent inarrêtable, qu’il s’agisse d’emprunter l’autoroute ou de sortir des sentiers battus.

Toyota 4Runner 2023 rouge Photo : D.Heyman

Conduite du Toyota 4Runner 2023 : 8/10

La puissance du 4Runner provient d’un moteur V6 de 4,0 litres qui développe 270 chevaux et 278 livres-pieds de couple. Elle est envoyée aux roues par l’entremise d’une boîte de vitesses automatique à cinq rapports. Oui, c’est presque inchangé depuis 2010. Mais le moteur du 4Runner est robuste et musclé. Les prestations sont modestes, mais la poussée est forte et empreinte de confiance, quelle que soit la plage de régime de ce moteur capable de fonctionner dans la chaleur du Sahara ou sous le froid de l’Antarctique.

Si je n’ai pu tester les températures extrêmes, j’ai pu mettre à l’épreuve le formidable système 4x4 du Toyota 4Runner, ainsi que les pneus Bridgestone Blizzak. Ce ne sont pas des gommes aussi dures que les Dueler de série ou les Nitto Terra Grapplers de la version TRD Pro. On ne s’en rend pas compte à voir la façon dont ils se comportent lorsqu’on attaque des sentiers rocailleux, ce que j’ai eu l’occasion de faire en forêt.

En sélectionnant le mode 4L (gamme basse) et en activant le mode Loose Rock (il y a cinq modes de conduite au total : Mud and Sand, Loose Rock, Rock and Dirt, Mogul et Rock), le 4Runner s’est frayé un chemin avec facilité, sans patinage ni plaintes de la part du groupe motopropulseur.

Le nouveau Toyota 4Runner 2023 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Quand on y pense, un design rétro avec le 4Runner semble à la fois parfait et inutile. Toutes ces années plus tard, le 4Runner continue de fonctionner exactement comme il est censé le faire. C’est un VUS honnête, une véritable bête de travail. Il est à ce point efficace que l’on comprend, lorsqu’on en fait l’essai, pourquoi on ne l’a pas vraiment changé depuis plus de dix ans.

Il est si compétent, en fait, qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un ensemble rétro pour en rehausser la valeur. Mais bon, cessons de rouspéter. L’édition 40e anniversaire a fière allure. Elle s’inscrit dans la tendance rétro actuelle. À un coût supplémentaire de 3300 $, elle constitue un moyen plutôt abordable de rehausser le facteur « cool » du véhicule.

Points forts Conduite qui inspire la confiance sur la route et hors route

Direction à assistance hydraulique

Logos du 40e anniversaire

Jantes en bronze

Les sièges en cuir synthétique

Chargement sans fil Points faibles Seulement trois choix de couleurs

Système multimédia vieillissant

Il faudrait plus de touches « 40e anniversaire »

Position assise élevée

Conduite agricole

Un seul choix de moteur au Canada

Voici quelques-unes de vos questions concernant le Toyota 4Runner 40e anniversaire 2023 :

Quelle est la version de base servant l’édition 40e anniversaire ?

Il s’agit d’une version SR5, identique sur le plan mécanique.

Quelle est la consommation de carburant du 4Runner 2023 ?

Pas spectaculaire. Nous avons enregistré 15 litres aux 100 km, au combiné, lors de notre essai.

Les concurrents du Toyota 4Runner 2023

Ford Bronco

Jeep Wrangler

Land Rover Defender

à la recherche d'un Toyota 4 runner à vendre usagé?

L'avant de Toyota 4Runner 2023 Photo : D.Heyman