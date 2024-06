• Auto123 met à l’essai le Toyota 4Runner TRD Off-Road 2024.

On ne vous apprend rien, le Toyota 4Runner est un classique. Mais le modèle actuel sera remplacé l’an prochain, et son frérot, le Tacoma, a reçu toutes sortes de nouvelles technologies (y compris un nouveau moteur et une nouvelle transmission). Les acheteurs risquent-ils d’avoir des remords s’ils optent pour le modèle actuel au lieu d’attendre son remplaçant ? Regretteront-ils de faire le contraire ? C’est au volant d’une version TRD Off-Road que nous sommes allés constater ce qu’il en est de ce vieux routier.

Toyota 4Runner TRD Off-Road 2024, avant |

Design du Toyota 4Runner 2024 - 9,0/10

Une note de 9/10 pourrait vous paraître élevée, mais il y a quelque chose de tellement séduisant dans les courbes du 4Runner ; le pourtour agressif des phares antibrouillard, la prise d’air sur le capot (uniquement pour l’esthétique, mais tout de même), le pare-chocs inférieur de couleur contrastée et le becquet de toit.

Ce VUS est de la vieille école. Il est bien proportionné et détaillé. On comprend pourquoi le style n’a pas changé, ou presque, depuis 2010.

Toyota 4Runner TRD Off-Road 2024, intérieur | Photo : D.Heyman

Toyota 4Runner TRD Off-Road 2024, siège passager | Photo : D.Heyman

Intérieur du Toyota 4Runner 2024 - 7,5/10

Il est rare de voir l’intérieur d’un véhicule neuf aussi peu moderne que celui-ci. Partout, on trouve de larges panneaux, des surfaces évasées et des commandes de grosses dimensions, depuis le volant et son énorme moyeu jusqu’à l’énorme pommeau du sélecteur de rapports. Il en va de même pour les boutons du système de climatisation, assez gros pour être ajustés avec des gants de travail.

Les bouches d’aération sont intégrées au tableau de bord partout où les concepteurs et les ingénieurs ont pu les placer, et vous pouvez oublier la numérisation en ce qui concerne les jauges. Ce véhicule est équipé de quatre indicateurs analogiques à l’ancienne, et d’un petit écran à affichage numérique qui ne propose pas de plus beaux graphiques que ma vielle Gameboy.

Et vous savez quoi ? J’adore. C’est tellement rafraîchissant de pouvoir entrer dans un véhicule aussi simple que celui-ci, dépourvu de lumières distrayantes et d’affichages digitaux qui vous brûlent la rétine. Tout est à sa place. Même la façon dont les commandes des vitres sont passées sur le rebord de la fenêtre est bien pensée. Ce n’est pas quelque chose que l’on peut toujours dire, même dans le segment des VUS tout-terrain dans lequel le 4Runner concourt.

Toyota 4Runner TRD Off-Road 2024, sièges arrière | Photo : D.Heyman

Alors pourquoi cette note moyenne ? Eh bien, c’est en raison l’espace. Il n’y en a tout simplement pas beaucoup, surtout aux places arrière. On pourrait croire qu’il y a beaucoup de dégagement pour la tête, mais ce n’est pas vraiment le cas. Une grande partie du train roulant bouffe une partie de l’habitacle afin que l’on puisse profiter de la bonne hauteur de caisse pour ce type de véhicule, de sorte que la position d’assise est élevée, et encore plus à l’arrière.

Il existe également une version à trois rangées. Notre modèle d’essai n’offrait pas cette possibilité, mais ayant déjà essayé un modèle ainsi équipé, mon conseil est le suivant : si vous voulez un utilitaire Toyota à trois rangées de sièges, achetez un Highlander.

L’espace de chargement arrière n’est peut-être pas très profond, mais les sièges arrière rabattables en deux parties 40/20/40 sont très utiles, car vous n’avez pas à sacrifier un siège extérieur pour déposer des objets plus longs.

Toyota 4Runner TRD Off-Road 2024, écran multimédia | Photo : D.Heyman

Toyota 4Runner TRD Off-Road 2024, données de conduite | Photo : D.Heyman

Technologie du Toyota 4Runner 2024 – 7,0/10

En matière de technologie, il y en a un peu. C’est vraiment le strict minimum pour 2024. Nous avons mentionné le petit écran central, mais cela n’est pas aussi gênant que le fait que le 4Runner soit équipé de l’ancien système d’exploitation de Toyota, avec des graphismes ternes et un écran tactile moins réactif. Et il y a des ports USB-C à l’avant et à l’arrière ! On profite aussi des applications Apple CarPlay et Android Auto, mais après avoir essayé le dernier système de Toyota, il va être le bienvenu avec la prochaine génération.

Toyota 4Runner TRD Off-Road 2024, de profil | Photo : D.Heyman

Conduite du Toyota 4Runner TRD Off-Road 2024 – 8,0/10

C’est ici que, sur le papier, tout devrait commencer à déraper pour le 4Runner. Après tout, son V6 de 4,0 litres développe 270 chevaux et 278 lb-pi de couple, ce qui est bien, mais il est jumelé à une transmission automatique à cinq rapports digne d’un vieux tracteur. Inutile de dire que ce n’est pas la boîte la plus moderne qui soit. Elle dispose toutefois d’un mode manuel, d’une boîte de transfert à deux vitesses et d’un différentiel arrière verrouillable avec les versions TRD Off-Road et TRD Pro.

Mais même sa conduite est, disons, agricole, c’est l’une des nombreuses choses que les gens apprécient avec le 4Runner. Il ne faut pas se faire d’illusions : le VUS s’assume et semble pratiquement inarrêtable, même si les passages à niveau ne se franchissent pas en douceur.

On a l’impression que la neige, la boue, le sable ou même l’ascension de sentiers ne lui poseront pas beaucoup de problèmes. Il dispose de plusieurs modes de conduite et même d’un régulateur de vitesse à basse vitesse pour faciliter les choses lorsque le terrain devient plus boueux, plus glissant ou plus escarpé. Il est si robuste qu’on se demande pourquoi la version Pro existe. Cela dit, nombreux sont ceux qui apprécient les caractéristiques ajoutées de cette version, comme les plaques de protection sous la carrosserie, les pneus plus résistants, etc.

Pour l’utilisateur de tous les jours, cependant, ce qui est offert ici avec la version TRD Off-Road est tout à fait approprié. Bien calé dans le siège, on a l’impression d’être toujours au bon endroit, au bon moment, en regardant ce gros capot bombé et ces ailes rebondies. À moins que vous ne soyez grand, et assis sur un siège arrière.

Toyota 4Runner TRD Off-Road 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions concernant le Toyota 4Runner 2024

Le 4Runner 2024 offre-t-il d’autres choix de moteur ou de transmission ?

Malheureusement, non. Le V6 de 4,0 litres avec une transmission automatique à cinq vitesses est votre seul choix.

Quelle est la capacité de remorquage du Toyota 4Runner 2024 ?

Vous pouvez remorquer jusqu’à 2267 kg (5000 lb) selon les spécifications.

Le mot de la fin

Il y aura de la tristesse dans l’air lorsque le nouveau 4Runner arrivera, équipé d’une option hybride, de toutes sortes de technologies très avancées et de gadgets électroniques. Même s’il sera agréable de profiter du nouveau système multimédia de Toyota, il est un peu dommage de perdre le côté analogique de la présentation, qui rend le modèle actuel si rafraîchissant. Il s’agira certainement d’un excellent véhicule, mais aussi d’un modèle plus grand public. Dommage.

Les concurrents du Toyota 4Runner 2024

– Ford Bronco (à quatre portes)

– Jeep Wrangler Unlimited

– Land Rover Defender

Toyota 4Runner TRD Off-Road 2024, arrière | Photo : D.Heyman

Toyota 4Runner TRD Off-Road 2024, moteur | Photo : D.Heyman

Toyota 4Runner TRD Off-Road 2024, levier de vitesses | Photo : D.Heyman