Auto123 fait l’essai à long terme du Toyota C-HR 2020.

Règle générale, les critiques des véhicules dont vous vous délectez sur Auto123 sont générées à partir d’un premier contact de quelques heures organisé par le constructeur, ou alors à l’issue d’un essai routier d’une semaine. Ce dernier se déroule chez nous, dans notre patelin, sur nos routes. Pendant sept jours, le chroniqueur automobile est « propriétaire » de l’auto qu’il essaie, autant que possible dans des conditions qui se rapprochent de celles du quotidien de M. et Mme Tout-le-monde.

En une semaine, on en découvre des choses à propos dudit véhicule. Imaginez maintenant pendant une plus longue période ! Le système de reconnaissance vocale qu’on ne défie jamais assez, on prend enfin le temps de vraiment le confronter. Des situations comme amener les enfants au camp de vacances ou sortir de chez Costco avec deux paniers pleins, deux scénarios qui ne se produisent pas nécessairement durant notre semaine d’essai, peuvent survenir durant une période plus longue.

C’est ce genre d’essais que je vais avoir le plaisir de mener au fil des prochains mois. Au lieu de me presser, je vais prendre le temps de me familiariser avec l’auto. De lui assigner des tâches qui nous révéleront ses vertus discrètes et, peut-être, ses lacunes insoupçonnées.

Notre tout premier invité pour le prochain mois : le Toyota C-HR. Donnez-moi le temps de briser la glace entre nous deux et je vous reviens avec un journal de bord que j’espère à la fois candide et pratique.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.