Auto123 met à l’essai la Toyota Corolla Apex 2022.

La Toyota Corolla Apex, il faut le dire, se veut un aperçu alléchant de ce qui s'en vient pour la Corolla en versions berline compacte et hatchback, deux modèles qui se vendent encore bien sur le marché. La variante reçoit de nombreuses améliorations visuelles et quelques légères modifications de performance dont nous parlerons dans un instant, mais sachez que plus tard cette année, Toyota lancera une version GR de la Corolla avec plusieurs réglages de haut niveau, notamment l'ajout d'une traction intégrale, qui la fera passer au rang de véritable compacte performante.

Alors, qu'en est-il de l'Apex que vous voyez ici ?

Eh bien, elle est basée sur une Corolla SE à 22 750 $, à laquelle Toyota ajoute des jantes spéciales, un aileron avant, un deuxième sur le coffre et des panneaux de bas de caisse. Les modifications apportées au châssis comprennent l'ajout de barres stabilisatrices et le réglage de la suspension. Elle est plus basse et plus ferme que les autres Corolla et cela représente l'étendue des modifications de performance, puisque le groupe motopropulseur reste pratiquement inchangé. Le coût de tout cela ? $4,310.

Au-delà de la suspension, l'Apex est davantage une version plus stylée.

La Corolla actuelle est déjà très belle, une chose surprenante à dire quand on considère l'histoire du modèle, mais les coques de rétroviseurs et les jantes noircies qu'elle reçoit ici, ainsi que l’écusson noir très cool et la couleur gris ciment, la font monter d'un cran. Ajoutez à cela le petit aileron inférieur plus agressif avec des accents cuivrés surprenants, et vous obtenez une compacte sportive au look convaincant. Un peu sinistre, aussi, quand on l'observe de face et qu'on peut vraiment apprécier ces phares qui louchent et les grandes ouvertures de la calandre et du pare-chocs.

À l'intérieur, l’ensemble Apex ajoute un toit ouvrant électrique, un écran tactile de huit pouces avec les fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto, la recharge sans fil et un système audio à six haut-parleurs.

Toutefois, sous cette robe, il s'agit toujours d'une Corolla. Elle reçoit un intérieur proche du sommet du segment en termes d'espace, de coffre de grande taille et d'ergonomie facile à vivre pour laquelle le modèle est reconnu.

Malheureusement, elle reçoit aussi le système d'infodivertissement qui fait la réputation de Toyota, et ce n'est pas le nouveau système que l'on voit dans des modèles comme le nouveau Tundra ou certains produits Lexus. Dans la Corolla, nous avons l'ancien système avec des graphiques insipides, un écran tactile qui est un peu lent à répondre et un système de navigation qui vous rend heureux de la compatibilité d’Apple CarPlay, franchement supérieur à celui du constructeur.

La suite de technologies de sécurité Safety Sense 2.0 de Toyota est également incluse. Elle offre la détection des piétons et des vélos, le régulateur de vitesse dynamique, l'alerte de franchissement de ligne avec assistance au braquage, l'assistance au maintien dans la voie (facile à désactiver, heureusement, en maintenant enfoncé un bouton monté sur le volant) et les phares de route à atténuation automatique.

Bien sûr, le grand attrait pour le type de personnes qui pourraient être à la recherche d'un de ces véhicules est ce merveilleux levier de vitesses qui sort du tunnel de transmission. C'est votre lien avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports – vous pouvez l'avoir en version automatique, mais en effet, une voiture comme celle-ci exige le respect d'une boîte manuelle (d'autant plus que la boîte automatique est une CVT un peu moins amusante), et Toyota a été heureux de l'obliger.

Il s'agit d'une unité de changement de vitesse rapide (bien qu'elle pourrait être un peu plus courte) avec des rapports courts qui permettent des accélérations vives. Bien sûr, avec 169 chevaux et 151 lb-pi de couple, elle ne vous arrachera pas le visage, mais la transmission est conçue de façon que vous puissiez vous amuser en passant les vitesses 1 à 3. Elle s'essouffle un peu par la suite, mais si vous êtes sur une route étroite avec une sélection généreuse de virages en deuxième et troisième vitesses et que vous utilisez la fonction de rétrogradation en fonction du régime (les adeptes de l'alternance ne sont pas très enthousiastes à l'égard de cette technologie, mais cela ne me dérange pas et elle peut être désactivée), il y a du plaisir à tirer de ce groupe motopropulseur. La boîte manuelle offre également une fonction d'aide au démarrage en côte, ce qui en fait un bon véhicule à utiliser pour apprendre aux jeunes conducteurs de la famille à utiliser un levier de vitesses.

Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle ressemble à une voiture de tourisme, mais elle se fait entendre avec une note d'échappement qui rend justice à son style.

