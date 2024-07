• Auto123 met à l’essai le Toyota Corolla Cross 2024

Lorsqu’un fabricant conçoit un véhicule, il peut se donner différents objectifs. Plaire à l’amateur de conduite sportive en lui proposant un bolide déjanté, ou encore répondre aux besoins de celui qui a une remorque de 10 000 livres à tracter, par exemple. Dans ces deux, on peut penser à des modèles comme la GR Corolla et la camionnette Tundra, en demeurant à l’enseigne Toyota.

Cependant, dans la majorité des cas, ledit fabricant souhaite répondre à des besoins multiples, afin de rejoindre la plus vaste clientèle possible. Les profits passent par là. Chez Toyota, on est passé maître dans l’art de concocter des modèles qui plaisent aux masses et l’une de ces dernières créations en lice nous prouve que la compagnie n’a rien perdu de sa maîtrise.

Le VUS Corolla Cross est la définition même d’un produit pensé pour répondre à des besoins primaires, se vendre en quantité industrielle et engranger des profits.

Toyota Corolla Cross 2023/2024, avant | Photo : D.Boshouwers

Toyota Corolla Cross 2024 : quoi de neuf ?

Lancé pour l’année 2023, le Corolla Cross revient sous la même forme en 2024. On note toutefois un changement important avec la version LE qui profite désormais de jantes en alliage de 18 pouces, plutôt que de 17 pouces.

Design du Toyota Corolla Cross 2024 - 7,5/10

Lorsqu’on veut plaire à un maximum de clients, on évite une chose ; les choquer. Ainsi, on retrouve avec les lignes du Corolla Cross un exercice de style sans histoire. On a appliqué une recette à la mode avec des accents de plastiques au bas de caisse et autour des ailes, ainsi qu’avec quelques approches bicolores à travers la gamme. Toyota propose quelques coloris intéressants, il faut le dire. N’empêche, les teintes refuges que sont le gris, le noir et le blanc sont dominantes au catalogue.

Le Corolla Cross œuvre dans la catégorie des VUS sous-compacts, mais à l’intérieur de la faction qui compte les plus gros d’entre eux.

Toyota Corolla Cross 2023/2024, intérieur | Photo : D.Boshouwers

Toyota Corolla Cross 2023/2024, deuxième rangée de sièges | Photo : D.Boshouwers

À l’intérieur

Là aussi, la recette est on ne peut plus simple. On a essentiellement repris les ingrédients utilisés avec la Corolla pour l’adapter à la vocation de l’utilitaire. Le bas de la console centrale est différent, mais pour le reste, on vous banderait les yeux pour vous déposer à l’intérieur de l’un ou l’autre des modèles que vous auriez de la difficulté à l’identifier. Même les buses d’aération sont les mêmes.

Évidemment, la grande différence se trouve derrière la première rangée. On profite d’une assise surélevée et d’un dégagement supplémentaire à bord du Corolla Cross. En prime, la visibilité est meilleure. Quant à l’aspect pratique, il est évident que le Corolla Cross offre plus de possibilités que la version à hayon de la Corolla, encore plus de la berline.

La qualité est là pour les matériaux et elle est correcte, sans plus, pour ce qui est de l’assemblage.

Toyota Corolla Cross 2023/2024, tableau de bord, écran multimédia | Photo : D.Boshouwers

Toyota Corolla Cross 2023/2024, écran de données | Photo : D.Boshouwers

Technologie du Toyota Corolla Cross 2024 - 7,5/10

On ne retrouve rien de renversant sur le plan technologique à bord d’un Corolla Cross, mais l’essentiel est là. Dès l’offre initiale, le système multimédia propose les dispositifs Service Connect et Safety Connect, et en grimpant dans la gamme, on peut avoir accès aux fonctions à distante Remote Connect.

Avec toutes les versions, on retrouve un écran de 8,0 pouces pour le système multimédia, alors qu’une surface de 4,2 pouces repose devant nos yeux pour nous transmettre quelques informations relatives à la conduite. Avec le modèle XLE plus richement équipé, il fait 7,0 pouces.

La version essayée, LE Premium, jouit quant à elle d’une dotation riche qui inclut volant et sièges chauffants, la climatisation automatique, des rétroviseurs à clignotants intégrés, un toit ouvrant, des rails de toit, les alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière, ainsi que la recharge sans fil pour appareils cellulaires.

Toyota Corolla Cross 2023/2024, trois quarts arrière | Photo : D.Boshouwers

Motorisation du Toyota Corolla Cross 2024 - 9,0/10

Un des secrets derrière la conception d’un modèle efficace qu’on souhaite fiable et abordable réside dans la ou les mécaniques qu’on lui attribue. Avec le Corolla Cross (à essence), Toyota y est allé pour une solution simple et pratique en mettant à profit le moteur 4-cylindres de 2,0 litres de la Corolla, un bloc qui délivre 169 chevaux et 151 livres-pieds de couple.

Ça ne fait pas de ce modèle une bête sportive, on s’entend, mais ça fait le travail. Et en matière de fiabilité, ce bloc est une référence. Il faut seulement ne pas craindre d’écraser l’accélérateur lorsqu’on souhaite un quelconque résultat, par exemple lorsqu’on doit rejoindre une circulation qui file à vive allure, comme à l’entrée d’une autoroute. Pour ce qui est des dépassements, un conseil ; profitez donc du paysage.

Une transmission à variation continue (CVT) s’occupe du lien avec les quatre roues.

Toyota Corolla Cross 2023/2024, de profil | Photo : D.Boshouwers

Conduite du Toyota Corolla Cross 2024 - 8,0/10

Si la conduite d’un véhicule vous passionne, vous ne trouverez pas chaussure à votre pied avec ce modèle, je ne vous apprends rien. Le Corolla Cross offre néanmoins un comportement routier sain et prévisible ; il n’est simplement pas compétent dans le département des émotions.

En revanche, le niveau de confort est décent, tout comme l’insonorisation, sauf lorsqu’on sollicite la CVT. Encore une fois, rien d’éclatant, rien de décevant.

En somme, le Corolla Cross livre le genre de rendement qu’on attend de ce type modèle. Il n’y a pas d’usurpation d’identité ici.

Consommation

Là, j’ai quelques chiffres intéressants à partager. Les cotes de consommation annoncées pour une version à quatre roues motrices sont de 8,1 litres aux 100 km pour la conduite en ville, 7,4 litres pour celle réalisée sur l’autoroute. Au combiné, on parle de 7,8 litres aux 100 km.

Vous le savez, la consommation varie selon la vitesse empruntée. Les fluctuations sont parfois faibles, parfois fortes. Dans le cas de ce Corolla Cross, votre façon de conduite va grandement influencer vos moyennes.

En conduisant doucement, et sur des routes où la limite de vitesse est à moins de 100 km/h, il est facile de maintenir une cote sous les 7,0 litres aux 100 km. En roulant régulièrement à 115 km/h, la moyenne sur l’autoroute passe à environ 8,0 litres aux 100. Et à 130 km/h, une vitesse que l’on peut maintenir sur certains tronçons d’autoroutes en Ontario, on s’approche des 9,0 litres aux 100.

Moyenne lors de mon essai de quelque 500 km : 7,6 litres.

Toyota Corolla Cross 2023/2024, phare | Photo : D.Boshouwers

Les prix canadiens du Toyota Corolla Cross LE Premium 2024

Il existe huit versions du Corolla Cross, dont deux qui profitent de mécaniques hybrides. Le modèle LE Premium est l’avant-dernier dans la hiérarchie des variantes à essence uniquement. Son prix est de 32 370 $, avant les frais (qui font grimper la facture à 35 425 $, selon Toyota).

- Corolla Cross L FWD 2024 (PDSF 27 250 $)

- Corolla Cross L AWD 2024 (28 650 $)

- Corolla Cross LE FWD 2024 (29 290 $)

- Corolla Cross LE AWD 2024 (30 690 $)

- Corolla Cross LE Premium AWD 2024 (32 370 $)

- Corolla Cross XLE AWD 2024 (33 550 $)

- Corolla Cross Hybrid SE AWD 2024 (34 190 $)

- Corolla Cross Hybrid XSE AWD 2024 (36 950 $)

Questions souvent posées concernant le Toyota Corolla Cross 2024

Quelle est la capacité de remorquage du Corolla Cross 2024 ?

Elle est de 1500 livres.

Quelle est la consommation des versions hybrides du Corolla Cross 2024 ?

Avec une variante hybride, on fait un pas en avant en matière de consommation, avec un combiné de 5,6 litres aux 100 km. C’est donc un gros deux litres de moins que les versions à essence.

Toyota Corolla Cross 2023/2024, écusson | Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

Le Toyota Corolla Cross 2024 est un modèle sans histoire, à la limite ennuyeux, mais d’une extrême efficacité. On l’achète parce qu’il répond à un besoin, pas parce qu’il nous fait vivre des émotions.

Je le recommande à quiconque voit en lui la réponse à ses nécessités.

La concurrence du Toyota Corolla Cross

- Chevrolet Trax

- Chevrolet Trailblazer

- Honda HR-V

- Hyundai Kona

- Kia Seltos

- Mazda CX-30

- Mitsubishi RVR

- Mitsubishi Eclipse Cross

- Nissan Kicks

- Subaru Crosstrek

- Volkswagen Taos