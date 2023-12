• Toyota Corolla Cross 2024 : voici les prix pour la nouvelle année.

Toyota n'apporte pratiquement aucun changement à son petit VUS le Corolla Cross pour 2024, la seule modification digne d'être mentionnée étant de nouvelles jantes de 18 pouces mises à niveau pour la finition LE Premium. Pour le reste, l'offre reste la même, à l'exception d'une légère augmentation des prix demandés. Le modèle de base L à traction avant a un PDSF de 27 500 $, et il grimpe ensuite jusqu'à 46 950 $ pour le modèle hybride XSE.

Ce prix de départ de 27 500 $ représente une hausse de 1710 $ par rapport à 2023, soit dit en passant.

Moteurs du Toyota Corolla Cross 2024

Le moteur de base du Corolla Cross est un 4 cylindres de 2,0 litres développant 169 chevaux, associé à une CVT (transmission à variation continue). Les modèles hybrides utilisent le 4 cylindres de 2,0 litres avec des moteurs-générateurs et la même CVT. Il existe deux versions à traction, mais tous les modèles hybrides sont à traction intégrale. Les chiffres de consommation combinée sont les suivants :

- Corolla Cross non hybride, traction : 7,3 litres / 100 km

- Corolla Cross non hybride, AWD : 7,8 litres / 100 km

- Corolla Cross hybride, AWD : 5,6 litres / 100 km

Tous les modèles Corolla Cross 2024 sont équipés du système multimédia Toyota, qui comprend l'intégration sans fil d'Apple CarPlay et d'Android Auto et propose la nouvelle interface du constructeur, ainsi que la suite de systèmes de sécurité et d'assistance à la conduite Toyota Safety Sense 3 et le système de sécurité Toyota Star.

Toyota Corolla Cross 2024 rouge Photo : D.Boshouwers

Voici les détails sur le Corolla Cross 2024, y compris les versions hybrides introduites en 2023 :

Toyota Corolla Cross L FWD 2024 (PDSF 27 250 $) - Les caractéristiques du modèle de base comprennent :

- Un système audio à 6 haut-parleurs avec Toyota Multimedia (avec Service Connect et Safety Connect)

- Un écran tactile de 8 pouces

- Un écran multi-informations de 4,2 pouces

- Des jantes en acier de 17 pouces, sièges avant chauffants

- Des projecteurs à DEL à double faisceau et feux de croisement à DEL à l'arrière

- Des rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement

- Une sellerie en tissu

- Un intérieur gris

- Trois couleurs de carrosserie (Wind Chill Pearl, Jet Black Mica et Sonic Silver Metallic)

Fiche technique du Toyota Corolla Cross L FWD

Toyota Corolla Cross L AWD 2024 (PDSF 28 650 $)

Fiche technique du Toyota Corolla Cross L AWD

Toyota Corolla Cross LE FWD 2024 (PDSF 29 290 $) - Cette version s'appuie sur la L FWD, ajoute le système Remote Connect au système multimédia Toyota et comprend :

- Des jantes en alliage de 17 pouces

- Un volant chauffant gainé de cuir

- La climatisation automatique

- Le système Toyota Smart Key avec démarrage par bouton-poussoir

- Le système de surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière

- Intérieur noir

- Six couleurs de carrosserie (Wind Chill Pearl, Barcelona Red Metallic, Blue Crush Metallic, Celestite, Jet Black Mica et Sonic Silver Metallic)

Fiche technique du Toyota Corolla Cross LE FWD

Toyota Corolla Cross LE AWD 2024 (PDSF 30 690 $) - Ce modèle améliore la LE avec la traction intégrale et des rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement avec lampes de signalisation intégrées.

Fiche technique du Toyota Corolla Cross LE AWD

2024 Toyota Corolla Cross LE Premium AWD 2024 (PDSF 32 370 $) - Au modèle LE AWD, cette variante ajoute :

- Le toit ouvrant électrique

- Une station de recharge sans fil pour les appareils électroniques personnels

- Des longerons de toit

- Des jantes en alliage de 18 pouces (nouveau pour 2024)

Toyota Corolla Cross XLE 2023/24 Photo : D.Boshouwers

2024 Toyota Corolla Cross XLE AWD 2024 (PDSF 33 550 $) - Au modèle LE Premium, cette version ajoute :

- Drive Connect au système multimédia Toyota

- Un écran multi-informations de 7 pouces

- Le siège conducteur à réglage électrique

- La climatisation automatique bizone

- Des projecteurs bi-DEL haut de gamme

- Des Feux combinés haut de gamme à DEL

- Des antibrouillards à DEL

- Un protecteur de pare-chocs arrière

- Le pommeau de levier de vitesse gainé de cuir

- Un rétroviseur à atténuation automatique

- Une caméra de recul avec moniteur de guidage arrière

- La porte arrière électrique

- La sellerie en Softex

Ce modèle est disponible en sept couleurs de carrosserie avec un intérieur noir (Wind Chill Pearl, Barcelona Red Metallic, Blue Crush Metallic, Celestite, Jet Black Mica, Sonic Silver Metallic et Cypress). Les couleurs de carrosserie Wind Chill Pearl et Cypress sont également disponibles avec un intérieur Macadamia.

Fiche technique du Toyota Corolla Cross XLE AWD 2024

Toyota Corolla Cross hybride SE AWD 2024 (PDSF 34 190 $) - Ce premier modèle hybride présente les caractéristiques suivantes :

- Un système audio avec écran à 6 haut-parleurs

- Multimédia Toyota (avec Service Connect, Safety Connect et Remote Connect)

- Un écran tactile de 8 pouces

- Le système Toyota Smart Key avec démarrage par bouton-poussoir

- Le système de surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière

- Des jantes en alliage de 17 pouces de qualité SE

- Des sièges sport chauffants à l'avant, volant chauffant à l'arrière

- Un volant chauffant gainé de cuir

- Des projecteurs à DEL à double faisceau et feux de croisement à DEL à l'arrière

- Une housse de protection

- Le revêtement en tissu

Le modèle est proposé avec un intérieur noir et l'une des six couleurs de carrosserie : Les modèles monotons comprennent Wind Chill Pearl, Celestite et Jet Black Mica, tandis que les modèles bicolores comprennent Blue Crush Metallic, Barcelona Red et Sonic Silver Metallic - chacun avec un toit noir.

Fiche technique du Toyota Corolla Cross hybride SE 2024

Toyota Corolla Cross hybride XSE 2023/24 Photo : Toyota

Toyota Corolla Cross hybride XSE AWD (PDSF 36 950 $) - Cette version comprend et/ou ajoute :

- 9 haut-parleurs JBL pour le système audio

- Drive Connect ajouté au système multimédia Toyota

- Un écran multi-information de 7 pouces

- Un moniteur de guidage arrière pour la caméra de recul

- L’aide au stationnement intuitive avec freinage automatique

- Une station de recharge sans fil pour les appareils électroniques personnels

- Des jantes en alliage 18 pouces XSE

- Le siège conducteur à réglage électrique

- La climatisation automatique bizone

- Des projecteurs bi-DEL haut de gamme

- Des feux combinés à DEL haut de gamme

- Des longerons de toit

- Le toit ouvrant électrique

- La porte arrière électrique

- Le rétroviseur à atténuation automatique

- Le pommeau de levier de vitesse gainé de cuir

- La sellerie en Softex

- Un intérieur noir

- Une couleur de carrosserie bicolore supplémentaire : Acidic Blast avec toit noir

Fiche technique du Toyota Corolla Cross hybride XSE AWD 2024

Le Toyota Corolla Cross 2024 et le Toyota Corolla Cross Hybride 2024 sont en vente dès maintenant chez les concessionnaires Toyota au Canada.