Auto123 a mis à l’essai la Toyota Corolla L 2021 à boite manuelle. Voici ce qu’il faut savoir.

On ne présente plus la Toyota Corolla sur notre marché. Véhicule le plus vendu au monde (rien que ça), la Corolla a trouvé preneur 1,6 million de fois au Canada. Lancée en 1966, elle arrive au Canada en 1969. Cinquante-deux ans plus tard, elle est toujours commercialisée dans notre pays, et survit dans un univers automobile généralement hostile aux voitures. Nous avons conduit la version de base L avec une boîte manuelle qui se détaille à un prix plancher très attrayant pour une voiture japonaise.

Quoi de neuf pour 2021 ?

À part quelques ajouts d’équipement essentiellement dans les modèles à hayon, il n’y a rien de neuf pour les berlines Corolla en 2021.

Bien que la version L soit une version de base, cela ne l’empêche pas de mettre le paquet en ce qui a trait aux éléments de sécurité. La suite Toyota Safety Sense 2.0 est de série, elle qui inclut des éléments comme l'évitement et/ou l'atténuation des collisions, la détection des véhicules, des piétons ou des cyclistes.

Android Auto et Apple Carplay sont également offerts dès le premier niveau de finition. On retrouve également les feux de route automatiques, les quatre vitres avec montée et descente automatique ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif.

Un point qui nous a étonnés au début de notre semaine d’essai, c’est de constater que la voiture venait avec une véritable clef de contact comme dans le bon vieux temps… Il est où le bouton poussoir ??

Photo : Auto123.com Toyota Corolla L manuelle 2021, profil

Les versions

Heureusement, il y a cinq modèles pour la Corolla 2021 et 13 combinaisons différentes en incluant les groupes d’options.



La Toyota Corolla L (21 539 $) inclut :

• Nouveau système audio à écran de 7 po avec 6 haut-parleurs incluant Apple CarPlay et Android Auto.

• Roues de 15 po en acier avec enjoliveurs

• Écran multifonctions de 4,2 po en face du conducteur

• Sièges en tissu

• Toyota Safety Sense 2.0 de série et régulateur de vitesse dynamique à radar à haute vitesse seulement.



La Toyota Corolla LE (24 279 $) ajoute :

• Frein de stationnement électronique

• Roues de 16 po en acier avec enjoliveurs

• Sièges avant chauffants et sièges en tissu haut de gamme

• Système audio à écran de 8 po

• Moniteur d’angles morts de Toyota pour une sécurité accrue

• Climatisation à commande automatique

• Suite Toyota Safety Sense 2.0 de série augmentée du régulateur de vitesse dynamique à radar avec plage complète de vitesses (haute vitesse sur le modèle à boîte manuelle) et du système d’aide au maintien dans la voie (boîte automatique seulement)



La Toyota Corolla LE avec groupe Amélioré (26 279 $) ajoute :

• Nouveau volant chauffant gainé de cuir

• Nouveau système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir de Toyota

• Toit ouvrant

• Recharge sans fil

Photo : Auto123.com Toyota Corolla L manuelle 2021, avant

La Toyota Corolla SE (24 779 $ en manuelle ou 25 779 $ avec la transmission CVT) ajoute :

• Nouveau moteur 4 cylindres de 2,0-litres TNGA développant une puissance de pointe de 169 chevaux

• Nouvelle suspension à calibrage sport

• Sièges sport en tissu haut de gamme

• Jantes de 16 po en alliage exclusives

• Nouveau système audio à écran de 8 po avec 6 haut-parleurs

• Suite Toyota Safety Sense 2.0

Avec la SE, il est aussi possible de choisir 3 groupes d’options :

• SE Amélioré pour 2 980 $ supplémentaires, comprend

o Un toit ouvrant

o Une recharge sans fil

o Des jantes de 18 pouces

o Audio Plus avec Remote – inclut Remote Connect (essai d’un an), Safety Connect (essai d’un an), Service Connect (jusqu’à un essai de 8 ans)

• Édition Nightshade pour 3 760 $ supplémentaires, vous trouverez les éléments de la SE Amélioré plus :

o Aileron noir à l’avant

o Moulures de bas de caisse

o Des composantes assombries ici et là

• Apex pour 4 310 $ vous aurez en plus de ce qui est présent dans la SE Amélioré des :

o Des jantes de 18 pouces fluoformées noires

o Un échappement sport

o Des barres stabilisatrices avant et arrière calibrées pour la performance

o Un aileron arrière noir

o Des éléments distinctifs Apex de couleur bronze à l’avant et à l’arrière du véhicule.

La Toyota Corolla XLE à 29 639 $ ajoute :

• Sièges avant et arrière chauffants

• Siège conducteur électrique réglable en huit positions

• Services connectés Toyota Premium Audio avec navigation intégrée, Destination Assist et Safety Connect

• Volant chauffant gainé de cuir, à réglage assisté

• Toit ouvrant coulissant/inclinable à commande assistée

• Indicateur de vitesse numérique de 7 po

• Sièges recouverts de SofTex



La Toyota Corolla XSE à 31 139 $ ajoute :

• Sièges recouverts de SofTex

• Nouvel éclairage d’ambiance

• Sièges avant et arrière chauffants

• Services connectés Toyota Premium Audio avec navigation intégrée, Destination Assist et Safety Connect

• Indicateur de vitesse numérique de 7 po

Photo : Auto123.com Toyota Corolla L manuelle 2021, arrière

Le groupe motopropulseur

Dans notre version « prix d’entrée », un moteur petit prix était boulonné sous le capot. Le 4-cylindres de 1,8-litre à double arbre à cames générant 139 chevaux à 6 100 tr/min et 126 lb-pi de couple à 3 900 tr/min suffisait à la tâche, mais sans plus. Les accélérations sont loin d’être fulgurantes, la sonorité n’a rien de captivant et la consommation durant notre semaine d’essai n’était pas des plus sobres. Nous avons terminé notre semaine avec une moyenne de 7 L/100 km; on se serait attendu à un peu mieux. La boite manuelle est précise malgré une course un peu longue.

L’intérieur

L’intérieur respire le plastique à outrance. Tout ce qui tombe sous la main est fait de plastique dur. Les sièges sont un peu courts en longueur et deviennent très vite inconfortables à la longue. Heureusement, le revêtement de tissu est de bonne qualité et on sent tout de suite qu’il va durer aussi longtemps que le véhicule.

La conduite

On va se le dire, il n’y a rien d’excitant à conduire une Toyota Corolla. On le sait, tous les journalistes automobiles arrivent au même constat. Mais, faisons un pas en arrière et posons-nous les bonnes questions. Les clients qui veulent une Toyota Corolla ne cherchent pas l’excitation derrière le volant. Ils veulent un véhicule fiable qui soit capable d’emmener du point A au point B sans encombre et sans coûter une fortune en essence et frais divers. À ce petit jeu, la Corolla excelle! À son volant, on sait que cette voiture est bâtie pour durer longtemps. Elle va faire le travail, et ce, pour plusieurs années. Elle transportera la petite famille en toute sécurité et si vous lui donnez un minimum d’amour, la Corolla pourra servir de première voiture à vos enfants une fois leur permis en poche.

La concurrence principale

Mazda 3

Honda Civic

Kia Forte

Nissan Sentra

Subaru Impreza

Volkswagen Jetta

Hyundai Elantra

Photo : Auto123.com Toyota Corolla L manuelle 2021, intérieur

Fiche technique

.. Corolla L manuelle 2021 Transmission Manuel 6 vitesses Rouage Traction Consommation (ville) 8,0 litres / 100 km Consommation (route) 6,0 litres / 100 km Consommation (combinée) 7,1 litres / 100 km Moteur Type Essence Puissance 139 ch Couple 126 lb-pi Cylindres 4 Cylindrée 1,8 litre Capacités Espace chargement 371 litres Dimensions Longueur 4630 mm Largeur 1780 mm Hauteur 1435 mm Empattement 2700 mm Garantie 3 ans / 60 000 km Prix 21 539 $ à 31 139 $

Photo : Auto123.com Une vraie clé !

