Auto123 met à l’essai la Toyota Corolla Hatchback 2021, en version Special Edition.

L’automobile telle que nous l’avons connu au siècle dernier se meurt. Rassurez-vous, ce n’est pas demain la veille que les VUS vont tasser pour de bon les berlines, familiales et coupés de la face du globe, mais il faut reconnaître que cette tendance où ces véhicules « à la garde au sol plus élevée », qui dominent les chiffres de ventes depuis quelques années déjà, ne risque pas de s’estomper de sitôt.

Mais quel rapport avec cette Toyota Corolla Hatchback Édition SE Amélioré 2021 (Special Edition), me direz-vous? À priori, aucun, mais en réalité, ce bref essai de la plus petite voiture commercialisée par Toyota au pays depuis le départ de la Yaris me rassure au moins sur un aspect : l’industrie ne peut pas laisser tomber la voiture traditionnelle, pas complètement du moins!

Oui, c’est vrai qu’un essai d’une Volkswagen Golf GTI ou d’une Toyota GR Supra si on reste au sein de la famille Toyota serait plus approprié pour faire le plaidoyer de la voiture, mais je préfère profiter de cet essai d’une voiture grand public, une voiture que le commun des mortels connaît de nom ou de réputation.

Voici pourquoi je crois que l’automobile qui n’est pas classée dans la catégorie des utilitaires mérite encore sa place au soleil.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : V.Aubé Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021, avant

Plus près du sol

Une garde au sol élevé : voilà un des attraits principaux des VUS et autres multisegments. En théorie, un VUS est capable de se déprendre d’un banc de neige la saison froide venue, voire même de résister aux traitements un peu plus corsés d’un chemin légèrement accidenté. Cette hauteur « bonifiée » est également un plus pour ceux et celles qui n’aiment pas descendre à bord d’une voiture. Cette clientèle préfère simplement se glisser à bord de leur véhicule.

Mettons tout de suite quelque chose au clair : les VUS ne naissent pas tous égaux. Ce ne sont pas tous les modèles utilitaires qui peuvent franchir le Rubicon Trail à la manière d’un Jeep Wrangler. Autrement dit, selon le type de rouage intégral – certains VUS viennent même avec deux roues motrices seulement – et la garde au sol de ce dernier, le VUS en question peut très bien rester coincé dans le banc de neige le lendemain d’une tempête.

Or, cette hauteur affecte également la tenue de route. Oui, c’est vrai que la très grande majorité des VUS en 2021 proposent une expérience de conduite de voiture, mais le centre de gravité est plus élevé. Une voiture compacte comme cette Corolla Hatchback n’est certainement pas aussi aiguisée qu’une BMW M4, mais la modeste compacte est clairement plus agile qu’un RAV4 ou son grand frère, le Highlander. Une voiture agile est également plus plaisante à conduire.

Photo : V.Aubé Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021, profil

Plus nerveuse?

Évidemment, il m’est impossible d’affirmer que les 168 chevaux et 151 lb-pi de couple du moteur 4-cylindres de 2,0 litres m’ont donné des sueurs froides lors des accélérations, même si je dois l’avouer, ce groupe motopropulseur est très bien adapté à la plateforme globale du géant nippon. C’est là un autre avantage de la voiture à roues à motrices avant. Le poids d’une voiture est inférieur à celui d’un VUS – du moins, c’est le cas la plupart du temps –, ce qui n’oblige pas les ingénieurs à trouver un moteur plus puissant pour mouvoir la caisse.

Bref, avec moins de poids sur le dos, une voiture comme cette Corolla Hatchback dotée d’un moteur adéquat – le bloc de 1,8 litre (des versions moins dispendieuses) n’est pas aussi vif que le 2,0 litres – ne paraît pas sous-motorisée dans la circulation lourde, encore faut-il apprendre à vivre avec la boîte de vitesses à variation continue dans certaines situations de dépassement sur l’autoroute.

En revanche, en conduite urbaine, la présence de ce premier rapport de mise en route rend les départs moins criards. Il est également possible de changer soi-même les dix « rapports programmés », mais leur attrait n’est pas aussi authentique que la boîte manuelle disponible dans le catalogue de la marque.

Et même si la motorisation n’est pas aussi explosive que celle d’une Honda Civic Type R, la rigidité du châssis fait en sorte que la conduite n’est vraiment pas vilaine. Pour une voiture grand public, la Corolla Hatchback n’a vraiment pas à rougir devant les options plus sportives et plus dispendieuses de l’industrie, parce que justement, ce n’est pas sa mission première!

Photo : V.Aubé Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021, intérieur

Photo : V.Aubé Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021, coffre

Un espace cargo limité?

Bon oui, c’est vrai. À ce chapitre, une Corolla Hatchback s’avoue vaincue devant le coffre caverneux d’un RAV4. Même la nouvelle Corolla Cross va faire mieux que sa cousine Hatchback sur cet aspect.

Pourtant, il y a quelques années à peine, la catégorie des voitures familiales offrait une alternative très intéressante au VUS compact. La dernière en lice, la Volkswagen Golf SportWagen a plié bagage en 2019 et malgré le renouvellement de la voiture en Europe, la nouvelle génération ne fait plus partie des plans du constructeur allemand. D’ailleurs, le retrait de la familiale abordable du marché nord-américain est directement lié à l’invasion des véhicules utilitaires.

Photo : V.Aubé Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021, trois quarts arrière

Moins chère

Puis, il y a la question du prix! Une voiture comme la Toyota Corolla Hatchback est généralement moins chère à acquérir qu’un multisegment. À titre indicatif, une Corolla Hatchback S 2022 commande un prix de 21 390 $, tandis que la livrée la moins chère de son équivalent utilitaire, le C-HR LE 2021, commande un prix de départ de 23 750 $.

Dans le cas qui nous intéresse, la Corolla Hatchback SE Amélioré 2021 vient plutôt avec un prix de 25 300 $, l’équipement de cette livrée étant presque aussi généreux que celui de la Corolla XSE la plus équipée. La voiture que nous avons testée était une Special Edition, qui reçoit quelques ajouts de plus, surtout au niveau du visuel.

Voilà, c’est notamment pour toutes ces raisons que je crois à la survie de l’automobile, celle qui n’appartient pas à la catégorie utilitaire.

La concurrence principale

Honda Civic

Mazda3

Nissan Sentra

Subaru Impreza

Volkswagen Jetta

Photo : V.Aubé Toyota Corolla Hatchback Special Edition 2021, écusson

Essais routiers et évaluations Experts 3 essais routiers Consommateurs