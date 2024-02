Toronto, Ontario - Le Salon de l’auto de Toronto va ouvrir ses portes au public ce vendredi, mais en marge de l’événement, Toyota a tenu une soirée pour dévoiler deux modèles pour la première fois au Canada, soit les VUS Land Cruiser et Crown Signia.

Le tout nouveau Toyota Crown Signia 2025 Photo : D.Rufiange

Elle avait fait de même avant le Salon de l’auto de Montréal en janvier avec la nouvelle Camry, ainsi que le VUS GX de Lexus.

Nous aurons bien évidemment l’occasion de revenir sur tous ces modèles lorsque nous en ferons l’essai un peu plus tard cette année, mais nous tenions à souligner l’événement, surtout que lorsqu’on découvre un véhicule en personne, ça nous amène toujours quelques réflexions.

Présentation du nouveau Toyota Land Cruiser 2024 Photo : D.Rufiange

Le Land Cruiser

Dans le cas de cet utilitaire, qui effectue un retour au Canada après une absence de plus de 25 ans (1996), on reconnaît bien sûr les proportions et l’approche stylistique réservée au Lexus GX. On s’en balance, cependant, car les deux utilitaires sont esthétiquement réussis.

Évidemment, le prix va jouer un rôle dans le succès, mais on peut s’attendre à ce que le modèle soit populaire, surtout en configuration qui nous fait voir des phares ronds à l’avant, un beau clin d’œil au passé.

Dévoilement du Toyota Crown Signia 2025 Photo : D.Rufiange

Le Crown Signia

En ce qui concerne le Crown Signia, il faut dire qu’en personne, les proportions du véhicule sont moins bizarroïdes que celles de la berline Crown, qui se veut une voiture haute sur patte. Ici, on a droit à un VUS à proprement parler, quoi qu’on ait aussi l’impression d’être en présence d’une familiale haute sur patte et allongée.

C’est plutôt élégant et le format devrait plaire, encore une fois si le prix ne donne pas la nausée.

Si vous passez du côté de Toronto et prévoyez un arrêt au Salon, soyez certains d’aller jeter un coup d’œil à ces véhicules d’un peu plus près, afin de vous forger votre propre opinion sur leur design.

Chose certaine, on est loin des créations Toyota des années 1990 et 2000 dont les lignes étaient banales et sans envergures.

