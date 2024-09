En ce qui concerne les véhicules offerts sur le marché américains, à partir de l’année modèle 2027, une interdiction touchant les logiciels chinois pourrait entrer en vigueur, tandis qu’un bannissement du matériel pourrait suivre en 2030. Cette mesure, proposée par l’administration Biden, découle de préoccupations concernant la sécurité nationale face aux technologies chinoises. La crainte que des entreprises chinoises puissent collecter des données personnelles sur les automobilistes américains est au cœur de ces restrictions potentielles.

Un coup dur pour les véhicules connectés et à conduite autonome

Ce ne sont pas seulement les véhicules électriques fabriqués en Chine qui inquiètent les autorités américaines. Le département du Commerce des États-Unis envisage d’interdire l’utilisation de logiciels et de matériels chinois dans les véhicules connectés et à conduite autonome offerts sur le marché américain.

Les détails de ce plan sont encore flous, mais des sources indiquent que cette régulation pourrait stopper l’importation et la vente de véhicules dotés de systèmes de communication et de conduite automatisée issus de Chine.

Toyota bZ4X | Photo : D.Rufiange

Une enquête initiée en février

Ce projet de bannissement a été initié il y a plusieurs mois, à la suite de l’ordre du président Joe Biden, en février dernier, de lancer une enquête sur les technologies automobiles chinoises. « Les politiques chinoises pourraient inonder notre marché avec leurs véhicules, représentant ainsi un risque pour notre sécurité nationale », avait alors déclaré le président américain.

Un projet de loi à venir

Le projet d’interdiction pourrait être rendu public cette semaine. Les interdictions ne s’arrêteraient pas aux technologies chinoises, mais s’étendraient également à d’autres adversaires des États-Unis, telles que la Russie. En mai, la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, avait exprimé de vives préoccupations concernant l’utilisation de logiciels ou de matériels chinois dans les véhicules américains. « Imaginez le pire scénario possible si, par exemple, des millions de voitures sur la route voyaient leur logiciel désactivé », avait-elle souligné.

Calendrier des interdictions et réactions de l’industrie

L’interdiction des logiciels pourrait être mise en place pour l’année modèle 2027, tandis que celle du matériel pourrait entrer en vigueur en janvier 2029 ou pour l’année modèle 2030. Les constructeurs tels que GM, Toyota, Volkswagen et Hyundai ont averti qu’ils auront besoin de temps pour adapter leurs véhicules afin de se conformer à ces nouvelles règles. Le public aura 30 jours pour commenter cette proposition avant qu’elle ne soit finalisée.

Cette répression sur les technologies chinoises dans les véhicules fait suite à la décision de l’administration Biden de quadrupler les tarifs d’importation sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, les faisant passer de 27,5 % à 102,5 %.