New York 2024 : la Kia K4 2025 est dévoilée

New York, New York — Aujourd’hui, sous les réflecteurs du Salon de l’auto de New York 2024, Kia a présenté sa berline compacte K4, marquant la première fois que le plus récent langage stylistique de la compagnie se retrouve sur une voiture de la marque, après avoir été introduit avec les utilitaires Niro, Sorento et EV9.

La toute nouvelle Kia K4 2025, de profil Photo : D.Heyman

Design de la Kia K4 2025

Il existe un lien évident entre ces modèles et la K4, si l’on considère le bouclier avant. Plus précisément, les phares sont dotés de plusieurs ampoules. Les phares de jour à DEL entourent les rebords du capot et une simple bande chromée horizontale les relie au sommet de la calandre « nez de tigre ».

L’approche bicolore chrome/noir et ses détails sont également très réussis. Sur les flancs, le montant C rejoint les vitres latérales arrière d’une manière étrange. C’est comme si l’on avait pris la partie supérieure du véhicule — le cocon, en quelque sorte — et qu’on l’avait imbriquée dans le reste de la carrosserie. Le résultat est une berline qui ressemble beaucoup à un modèle GT à hayon, une thématique lancée par la Stinger en 2018.

La Kia K4 2025, avant Photo : Kia

Tout cela fait partie d’un langage de conception que Kia appelle « Twist Logic » (logique tordue) — qui porte bien son nom lorsque vous essayez de comprendre ce qu’il signifie. Plus clairement, ce que Kia identifie comme l’approche « Opposites United » (l’union des opposés) fait référence à la façon dont la ligne de toit et la carrosserie s’entrecroisent.

Un autre aspect du design est la présence d’évasements autour des quatre roues, ce qui ajoute à la largeur, rappelant ce que Dodge avait fait avec la Charger en 1970, ce qu’on appelait à l’époque le design en « forme de bouteille de Coke ».

À l’arrière, on retrouve le langage stylistique moderne de Kia avec un feu représenté par une bande qui fait la largeur. D’autres feux arrière verticaux abaissés rappellent clairement ce qui a été fait avec l’EV9. L’ensemble est plutôt réussi, même si la barre de feux pourrait être placée un peu plus haut sur le bouclier.

Les motorisations de la Kia K4 2025

La Kia K4 2025 peut recevoir deux moteurs : un 4-cylindres atmosphérique de 2,0 litres qui développe 147 chevaux et 132 lb-pi de couple. Sa puissance est transmise aux roues avant par l’intermédiaire d’une transmission automatique à variation intelligente, la version « intelligente » de la transmission à variation continue (CVT) de Kia.

Un 4-cylindres turbocompressé de 1,6 litre est également livrable. Il développe 190 chevaux et 195 lb-pi de couple et fait équipe avec une boîte automatique à huit rapports avec palettes de changement de vitesse. Ce moteur est proposé avec la variante GT-Line, qui bénéficie en outre d’une suspension arrière multibras pour une meilleure tenue de route en virage.

L'habitacle de la Kia K4 2025 Photo : Kia

Intérieur de la Kia K4 2025

Il n’est pas surprenant de trouver dans l’habitacle un bloc d’instruments à affichage numérique, ainsi qu’un écran multimédia assorti, ce type d’équipement étant de plus en plus courant. Cela dit, la K4 est la première berline compacte non luxueuse à disposer d’un tel équipement. En effet, les Honda Civic, Mazda3, Toyota Corolla et Hyundai Elantra ne l’offrent pas encore.

L’affichage est élégant, avec des graphiques brillants et une instrumentation numérique sur diagonale de 30 pouces. Le contenu change grâce à des mises à jour automatiques et les applications Apple CarPlay et Android Auto avec connexion sans fil sont proposées de série. Une chaîne audio Harman Kardon est livrable, et elle ne va que mieux sonner grâce au verre de pare-brise réducteur de bruit qui est offert en option.

L’extérieur est peut-être une combinaison de surfaces coulées et de traits vifs, mais le style intérieur est plus cartésien, plus carré. Tout est à votre portée, les commandes étant facilement accessibles. La façon dont les écrans d’instrumentation multimédia s’intègrent à la partie inférieure, au-dessus du levier de vitesses, s’inscrit également dans la logique de l’union des opposés, un peu à la manière de pièces Tetris décentrées. C’est un design soigné qui, dans le siège du conducteur, donne l’impression d’être à la fois enveloppé, mais dans un espace aéré.

La Kia K4 2025 va arriver chez les concessionnaires lors de la deuxième moitié de 2024 ; les prix devraient être fixés et dévoilés autour de cette date.

Kia K4 2025, roue Photo : D.Heyman