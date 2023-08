Découverte de 30 véhicules dans un lac en Floride

Plus de 30 véhicules ont été découverts au fond d’un lac situé en Floride. Le tout a mené au genre de scène que l’on peut voir dans certains films, alors qu’une grue a sorti chaque modèle de sa longue période d’inactivité passée sur le lit du lac.

Un des 30 véhicules trouvé dans un lac à Miami, en Floride Photo : YouTube (CBS News Miami)

Mais comment est-ce possible ? Bien sûr, les enquêtes vont permettre d’en apprendre plus, mais les autorités croient qu’il s’agit de voitures volées par des gens qui voulaient se payer des balades et, qu’une fois terminées, elles se concluaient par le dépôt du véhicule dans le lac en question, qui est situé près de l’aéroport de Miami.

Selon ce que raconte le New York Times, la découverte a été faite par trois équipes sous-marines représentant trois entreprises, soit Recon Dive, United Search Corps et Sunshine State Sonar. Ces dernières fouillent les plans d’eau pour aider les familles à retrouver leurs proches dans des affaires de disparitions qui n’ont pas été résolues. Les plongeurs sont arrivés vendredi dernier et, samedi, ils ont découvert un véritable stationnement au fond du lac.

Les services de police de Doral et de Miami-Dade ont commencé à superviser les travaux de récupération des véhicules dès le mardi matin. Certains desdits véhicules auraient pu contenir une ou des personnes décédées, dans une affaire reliée à un meurtre, par exemple.

Une des voitures récupérées Photo : YouTube (CBS News Miami)

Le chef de la police de Doral, Edwin Lopez, a déclaré que le premier véhicule qui a été retiré était une Acura Legend qui a été volée vers 2002. Le second a été une voiture des années 90, subtilisée vers la fin des années 90. Il s’agit peut-être de la Cadillac blanche qu’il est possible de voir dans la scène.

À Doral, le propriétaire de l’une des l’entreprise de plongée a déclaré au New York Times que les véhicules retrouvés pourraient avoir servi à l’époque des crimes reliés aux guerres de gangs qui se livraient au trafic de la cocaïne. C’est une hypothèse. Les autorités ont déclaré qu’aucun corps n’avait été retrouvé jusqu’à présent et qu’il n’y avait pas de crimes non résolus liés aux véhicules trouvés au fond du lac.

Une fois le travail terminé à ce lac, les trois entreprises de plongée vont se rendre sur un autre plan d’eau pour poursuivre un effort en cours depuis plusieurs années, celui visant à retrouver des êtres chers qui ont disparu. Selon le propriétaire de United Search Corps, « il y a des milliers de cours d’eau dans le sud de la Floride qui doivent être nettoyés. Nous ne faisons que commencer nos recherches ».

Découverte de véhicules dans un lac en Floride Photo : YouTube (CBS News Miami)

Voitures volées et retrouvées dans un lac à Miami Photo : YouTube (CBS News Miami)

Un des véhicules volés retrouvés dans le lac en Floride Photo : YouTube (CBS News Miami)